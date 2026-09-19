Ignacio Buse es confirmado para el Road to Australia 2026: primera raqueta peruana disputará el torneo en Buenos Aires

Ignacio Buse competirá en el Road to Australia 2026. Crédito: Olympics.

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Ignacio Buse fue confirmado para disputar el Road to Australia 2026 en Buenos Aires, una competencia que reunirá a tenistas sudamericanos antes de la gira sobre canchas duras que tendrá como destino final el Abierto de Australia de 2027. El peruano, actual puesto 35 del ranking de la ATP, recibió una invitación de la organización y será uno de los representantes de su país en la cita argentina.

El anuncio se difundió en las redes sociales oficiales del certamen. “Perú tiene representante en el Road. Ignacio Buse, actual No. 35 del ranking ATP, se suma a Road to Australia 2026. Con 22 años, viene protagonizando uno de los ascensos más fuertes de la temporada. Ahora hay un nuevo destino en el calendario. Bienvenido al Road, Nacho”, publicó la cuenta del torneo.

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La presencia de Buse confirma el interés de la organización por reunir a jugadores de peso en el circuito regional. El evento tendrá una nómina con tenistas sudamericanos que buscan llegar con rodaje competitivo al inicio de la temporada 2027, que comenzará en Australia y tendrá en Melbourne el primer gran objetivo del año.

El peruano atraviesa la mejor campaña de su carrera. Durante 2026 conquistó dos títulos ATP, con los triunfos en Hamburgo y Winston-Salem, y alcanzó el puesto 30 como mejor ubicación personal en el escalafón mundial. Después de la gira estadounidense, descendió hasta la casilla 35, aunque se mantiene como la principal raqueta de Perú y uno de los jugadores jóvenes con mayor proyección de la región.

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Ignacio Buse disputará el Road to Australia en Buenos Aires. Crédito: Instagram Road to Australia.

Además de Buse, la organización prevé contar con varios de los nombres más reconocidos del tenis sudamericano como Flavio Cobolli, Luciano Darderi y Daniel Vallejo.

Ignacio Buse competirá por Perú en la Copa Davis

Ignacio Buse abrirá la serie entre Perú y Paraguay por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. El tenista de 22 años enfrentará a Hernando Escurra en el primer punto de la eliminatoria, programada para este viernes 18 de septiembre en el Jockey Club del Perú.

Buse llegará al duelo como amplio favorito por su ubicación en el ranking. Escurra figura en el puesto 2.151 de la ATP, aunque la Copa Davis suele presentar escenarios distintos a los torneos individuales por el peso de la localía y la dinámica de una competencia por equipos.

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Luego del encuentro entre Buse y Escurra, Juan Pablo Varillas se medirá con Daniel Vallejo, la primera raqueta paraguaya y número 58 del mundo. Para la jornada del sábado está previsto el duelo de dobles, en el que Buse formará pareja con Arklon Huertas del Pino ante Vallejo y Martín Vergara del Puerto.

Cruces confirmados de los duelos entre Perú y Paraguay por Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026. Crédito: Instagram Federación Peruana de Tenis.

El cuarto punto enfrentaría a Buse con Vallejo, en el cruce de mayor jerarquía de la serie. Si la llave llega al quinto partido, Varillas jugaría contra Escurra. Perú buscará avanzar hacia los Qualifiers de la Copa Davis de 2027.

La polémica de Ignacio Buse

La confirmación para el torneo de Buenos Aires llegó en una semana en la que Buse también quedó en el centro de un debate en redes sociales. El peruano participó en una transmisión con el creador de contenido Cristorata, donde le consultaron si podría derrotar a Elena Rybakina, actual número uno del ranking de la Asociación de Tenis Femenino (WTA).

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Ante la posibilidad de un partido hipotético, Buse respondió que sí podría imponerse. También sostuvo esa respuesta cuando le preguntaron si tendría opciones frente a la líder del circuito femenino aun si estuviera ubicado entre los 100 o 200 mejores del ranking ATP.

Ignacio Buse asintió al ser consultado sobre si podría vencer a la número uno del ranking WTA. Crédito: Difusión.

“Hay que respetar, obvio”, aclaró el peruano durante la conversación. Más tarde, al evaluar un eventual duelo entre un jugador situado cerca del puesto 1.000 y la número uno de la WTA, mostró mayores dudas y afirmó que el tenis masculino y femenino son “un deporte distinto”.

Sus palabras generaron críticas entre usuarios que consideraron que la comparación restaba valor al circuito femenino. Otros interpretaron que Buse se refería a las diferencias físicas entre ambas competencias. El debate volvió a poner sobre la mesa una discusión recurrente en el tenis, a pocos días de que el peruano afronte una nueva etapa de una temporada que lo instaló entre los mejores jugadores del mundo.

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