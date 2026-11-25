Los miembros de la agrupación musical Armonía 10 posan en una fotografía promocional previa a la reprogramación de su presentación artística.

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El concierto “Una sola armonía: La historia continúa”, anunciado por Armonía 10, fue reprogramado debido a que algunos de sus integrantes atraviesan un proceso de recuperación por motivos de salud.

La decisión fue comunicada a través de un mensaje dirigido a su público, al que la orquesta llama su “familia armoniosa”. Aunque el anuncio no precisa el número de músicos afectados, sus identidades ni los diagnósticos médicos, el conjunto señaló que optó por cambiar la fecha para garantizar que el espectáculo pueda realizarse con todos los elementos previstos.

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“Debido a que algunos de nuestros integrantes se encuentran atravesando un proceso de recuperación por motivos de salud, hemos decidido reprogramar nuestro esperado encuentro”, indicó la agrupación en su comunicado oficial. El mensaje confirma que la presentación no ha sido cancelada, sino trasladada a una nueva fecha.

Armonía 10 no detalló qué integrantes presentan problemas de salud

La orquesta evitó brindar información adicional sobre el estado de salud de sus miembros. Tampoco informó si alguno de ellos se encontraba impedido de participar en la fecha originalmente programada o si habrá cambios en la conformación del elenco que subirá al escenario.

El comunicado se limita a señalar que existen integrantes en recuperación y que la medida busca ofrecer una presentación acorde con las expectativas del público. “Queremos brindarles el espectáculo que merecen, con toda la energía, el sentimiento y la calidad que nos caracteriza”, expresó Armonía 10.

El cambio de fecha ocurre mientras la agrupación promociona “Una sola armonía: La historia continúa”, un espectáculo que reúne a diversos músicos vinculados a la orquesta piurana. La pieza gráfica difundida para la nueva jornada muestra a varios integrantes en escena y dos siluetas, aunque la organización no ha explicado oficialmente si estas imágenes están relacionadas con ausencias temporales o con alguna otra parte de la producción.

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La prioridad comunicada por el grupo es la recuperación de sus integrantes. Por ello, no se han difundido mayores detalles que puedan comprometer la privacidad de los músicos ni se han anunciado plazos específicos sobre su retorno a los escenarios.

Un comunicado oficial de la orquesta Armonía 10 anuncia la postergación de su concierto en la Explanada de Plaza Norte para el 5 de diciembre debido a la salud de sus integrantes.

El concierto se realizará el sábado 5 de diciembre a las 7:00 p. m.

La nueva fecha para el show de Armonía 10 de Piura será el sábado 5 de diciembre. Según el afiche de promoción, la cita musical comenzará a las 7:00 p. m. en la explanada de Plaza Norte, ubicada en Lima Norte.

El evento mantiene el nombre “Una sola armonía”, una propuesta que busca reunir sobre un mismo escenario a distintas voces y músicos identificados con la trayectoria de la agrupación. El anuncio también conserva el lema “La historia continúa”, con el que la orquesta presenta este reencuentro ante sus seguidores.

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La sede será nuevamente la explanada de Plaza Norte. La organización remarcó que se trata del mismo lugar anunciado previamente y que el cambio corresponde únicamente a la fecha de realización. “Mismo lugar, la misma emoción y más recargados que nunca”, señaló el comunicado.

La agrupación ha mantenido activa la difusión de su presentación con material gráfico en el que aparecen los músicos vestidos de blanco y marrón, además del nombre del espectáculo y los datos de la nueva programación. El mensaje busca despejar dudas entre quienes ya habían adquirido boletos y esperaban la realización del concierto.

Las entradas ya compradas serán válidas para la fecha reprogramada

Uno de los puntos centrales del anuncio es que todas las entradas adquiridas conservarán su validez para el sábado 5 de diciembre. De esta manera, los asistentes que compraron sus boletos antes de la reprogramación no deberán realizar un trámite adicional para acceder al espectáculo en Plaza Norte.

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La venta de entradas se mantiene a través de dos canales. Las compras en línea están disponibles en la plataforma VAOPE.com, mientras que la venta presencial se realiza mediante Allinbus, de acuerdo con la información incluida en el afiche oficial.

Por el momento, la agrupación no ha comunicado cambios en las condiciones de los boletos, zonas, precios ni procedimientos de devolución. Tampoco ha especificado si habrá nuevos anuncios sobre la cartelera, invitados o la participación de los integrantes que se encuentran en recuperación.

El grupo agradeció la comprensión de sus seguidores frente a la modificación de la fecha. “Agradecemos su comprensión y el cariño de siempre”, expresó la orquesta en el tramo final de su pronunciamiento.

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El afiche del espectáculo Una Sola Armonía anuncia la presentación del grupo musical en la explanada del centro comercial Plaza Norte.

El anuncio busca dar continuidad al encuentro con sus seguidores

Armonía 10 es una de las agrupaciones de cumbia peruana con mayor presencia en escenarios nacionales y con una historia marcada por distintas etapas, voces y formaciones. Su denominación está asociada a Piura y a un repertorio que ha mantenido vigencia entre generaciones de seguidores.

La reprogramación del concierto en Lima Norte coloca el cuidado de la salud de los integrantes por delante de la realización inmediata del evento. La decisión deja abierta la expectativa sobre quiénes participarán finalmente en la presentación y cuál será la composición del elenco para “Una sola armonía”.

Hasta ahora, la información confirmada por la organización es que el espectáculo continuará en pie, tendrá lugar en la explanada de Plaza Norte y se desarrollará desde las 7:00 p. m. del sábado 5 de diciembre. Los boletos previamente adquiridos serán aceptados para el ingreso a la nueva fecha.

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