La Segunda Sala Penal de Apelaciones Permanente de Ate revocó el hábeas corpus que favorecía a Rosa Vásquez Cuadrado y restituyó la condena de nueve años y cinco meses de prisión efectiva por peculado doloso agravado. La decisión también reactiva las órdenes de ubicación y captura contra la gobernadora regional de Lima. Fuente: Canal N

Guardar

La gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, vuelve a quedar bajo órdenes de ubicación y captura luego de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Permanente de Ate revocara el hábeas corpus que anuló temporalmente la condena de nueve años y cinco meses de prisión efectiva que pesa en su contra por el delito de peculado doloso agravado.

La decisión judicial está relacionada con el caso Centro Cívico de Matucana, que investiga la presunta apropiación de más de un millón de soles durante la gestión de Vásquez como alcaldesa de la provincia de Huarochirí. Al dejar sin efecto la resolución constitucional que favorecía a la autoridad regional, el tribunal restituyó los efectos de la sentencia condenatoria y las medidas dictadas en el proceso penal.

PUBLICIDAD

El fallo también reabre el escenario judicial para la gobernadora, quien retomó sus funciones el pasado 14 de octubre, después de permanecer prófuga durante cuatro meses. En ese periodo, el Estado ofreció una recompensa de S/ 80.000 por información que permitiera dar con su paradero. Sin embargo, el proceso todavía tiene una instancia pendiente de resolución en la Corte Suprema.

La justicia determinó una pena de cárcel efectiva para Rosa Vásquez Cuadrado, actual titular regional, a raíz de anomalías en licitaciones y contratos públicos durante su mandato en Lima entre 2023 y 2025.

Poder Judicial revoca el hábeas corpus y reactiva las órdenes de captura contra Rosa Vásquez

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Permanente de Ate declaró improcedente la demanda constitucional que permitió a Rosa Vásquez dejar sin efecto temporalmente la condena en su contra. Con esta resolución, quedó sin sustento la decisión que había dispuesto la nulidad del fallo condenatorio y recobraron vigencia las órdenes de ubicación y captura contra la gobernadora regional.

PUBLICIDAD

Uno de los argumentos centrales del tribunal fue que la defensa de Vásquez no cumplió con el requisito de firmeza establecido en el artículo 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional. Esto debido a que, cuando presentó el hábeas corpus, el 11 de agosto de 2026, todavía se encontraba pendiente de resolución un recurso de casación ante la Corte Suprema.

La sala consideró que no correspondía recurrir a la vía constitucional mientras el proceso penal mantenía un mecanismo de impugnación pendiente. Por ese motivo, declaró improcedente la demanda y dejó sin efecto los alcances de la resolución que había favorecido a la autoridad regional.

PUBLICIDAD

La sentencia incluye una sanción económica de S/ 100 mil y abre nuevas investigaciones que involucran a funcionarios de confianza

Gobernadora de Lima mantiene pendiente un recurso de casación ante la Corte Suprema

Pese a la restitución de la condena, el proceso penal contra Rosa Vásquez todavía no concluye. La defensa de la gobernadora presentó un recurso de casación que fue concedido el 17 de junio de 2026 y remitido a la Corte Suprema dos días después. Esta instancia deberá pronunciarse sobre el pedido.

Los antecedentes judiciales se remontan al 5 de diciembre de 2025, cuando se emitió la sentencia de primera instancia contra la autoridad regional. Posteriormente, el 25 de mayo de 2026, se dictó la sentencia de vista que confirmó la condena de nueve años y cinco meses de prisión efectiva por peculado doloso agravado.

PUBLICIDAD

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Permanente de Ate precisó que su decisión de declarar improcedente el hábeas corpus responde al incumplimiento de un requisito procesal. Por tanto, no constituye un pronunciamiento sobre el fondo de las sentencias condenatorias ni impide que la defensa pueda acudir posteriormente a la vía constitucional, siempre que cumpla con las exigencias legales.

Operativo anticorrupción alcanza a la gobernadora Rosa Vásquez y a funcionarios del Gobierno Regional de Lima. (Foto: Agencia Andina)

Rosa Vásquez regresó al Gobierno Regional de Lima tras permanecer cuatro meses prófuga

La situación judicial de la gobernadora regional cambió el 22 de septiembre de 2026, cuando el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina y Cieneguilla declaró fundado el hábeas corpus presentado a su favor. Esa resolución dispuso la nulidad de la sentencia condenatoria y permitió que recuperara temporalmente la posibilidad de ejercer sus funciones.

PUBLICIDAD

En consecuencia, Rosa Vásquez retornó al cargo el 14 de octubre, luego de permanecer cuatro meses prófuga de la justicia. Durante ese periodo, las autoridades mantuvieron su búsqueda y el Estado ofreció una recompensa de S/ 80.000 para quienes proporcionaran información que facilitara su captura.

Con la nueva resolución de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Permanente de Ate, las órdenes de ubicación y captura vuelven a tener vigencia. La autoridad regional enfrenta nuevamente los efectos de la condena de prisión efectiva, mientras la Corte Suprema mantiene pendiente de evaluación el recurso de casación presentado por su defensa.