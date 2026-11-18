Tras el encuentro, la estratega señaló que el resultado ayudará a levantar el ánimo del plantel y explicó cómo busca evitar que sus jugadoras se vean afectadas por la presión. (Video: Latina)

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Deportivo Géminis consiguió su primera victoria en la Liga Peruana de Vóley 2026/27 y comenzó a dejar atrás el complicado arranque de temporada. El conjunto de Comas superó por 3-1 a Atlético Atenea, con parciales de 25-22, 23-25, 26-24 y 25-20, en un encuentro disputado que exigió al equipo hasta el cuarto set. Tras el resultado, Natalia Málaga valoró el desempeño de sus dirigidas y resaltó la importancia de este triunfo para fortalecer su confianza de cara a los próximos compromisos.

En declaraciones a ‘Latina’, la entrenadora aseguró que recibe el resultado con tranquilidad, pues considera que el equipo todavía tiene aspectos por mejorar. Sin embargo, destacó que ganar era importante para levantar el ánimo del plantel y recordar a sus voleibolistas que tienen condiciones para competir en el campeonato.

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“Lo vivo tranquila. Hay que pensar en los siguientes partidos y seguir trabajando. Hay cosas que corregir siempre, pero es un buen inicio para las chicas también, para levantar esa moral, que crean que sí pueden estar. Ya lo que pasó no quiere decir que se han olvidado jugar voleibol. Es recuperar un poco la parte emocional y seguir trabajando para enfrentarnos a lo que se nos viene”, manifestó.

Natalia Málaga explicó cómo busca manejar la presión en Géminis

Uno de los aspectos que más le preocupa a Natalia Málaga es el componente emocional de sus dirigidas. La entrenadora reconoció que la necesidad de conseguir resultados puede jugar en contra de las deportistas, especialmente cuando atraviesan una racha complicada y sienten que las cosas no salen como esperan.

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Natalia Málaga celebró el primer triunfo de Deportivo Géminis en la temporada. Crédito: FPV

Por ello, explicó que busca evitar que sus jugadoras entren en una dinámica de presión y frustración, especialmente después de cometer errores durante los encuentros. Desde su experiencia como voleibolista, entiende lo difícil que puede ser afrontar esos momentos y considera fundamental que el equipo aprenda a pasar rápidamente la página.

“Cuando uno siente esa presión por ganar, no le va bien las cosas porque te nublas. Y la verdad es que es complicado, yo lo he pasado, pero tratamos de buscar y de ver la situación en la que ellas no entren en esa etapa de presión, de estrés, de que no te sale nada. Cuando se peleó y se perdió, piensas en la siguiente y salir rápido del error”, explicó.

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En esa línea, el triunfo ante Atlético Atenea representa una oportunidad para que Géminis recupere seguridad y pueda afrontar con otra disposición los siguientes desafíos de la Liga Peruana de Vóley. No obstante, Málaga dejó claro que el resultado no significa que el trabajo esté terminado y que el plantel debe continuar corrigiendo sus falencias.

Natalia Málaga elogió el nivel de Atlético Atenea

Por otro lado, la entrenadora también tuvo palabras de reconocimiento para su rival. Aunque Géminis se quedó con los tres puntos, Málaga resaltó las virtudes de Atlético Atenea y reconoció que fue un enfrentamiento parejo, en el que cualquiera de los dos equipos pudo quedarse con la victoria.

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“Atenea no es un equipo manco, es un equipo que juega muy bien, muy técnico, tiene chicas muy potentes en el ataque, bloqueo. O sea, es un partido que en verdad podía ser para cualquiera, pero obviamente el que aprovecha más de los errores del rival es el que gana, obviamente también preparando y haciendo una estrategia como para que las cosas salgan mejor para uno”, señaló.

Natalia Málaga le cambió la cara a Géminis y su equipo comienza a reaccionar. Crédito: FPV

De esta manera, Géminis consiguió un resultado importante para salir del mal momento y empezar a recuperar terreno en el campeonato. Para Málaga, el siguiente paso será mantener la confianza, corregir los errores y evitar que la presión vuelva a condicionar el rendimiento de sus jugadoras.

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