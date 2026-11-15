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Géminis despierta en la Liga Peruana de Vóley 2026/27: logra su primera victoria y toma impulso con Natalia Málaga

El equipo de Comas superó por 3-1 a Atlético Atenea y consiguió su primera alegría en el torneo. La entrenadora volvió al banquillo en la fecha anterior y ahora celebró su primer triunfo al mando del equipo

Géminis celebró su primera victoria en la Liga Peruana de Vóley 2026/27 tras imponerse ante Atlético Atenea.
Géminis celebró su primera victoria en la Liga Peruana de Vóley 2026/27 tras imponerse ante Atlético Atenea. Crédito: FPV
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Deportivo Géminis empieza a cambiar su historia en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. El conjunto de Comas consiguió su primera victoria en la Fase 1 tras derrotar por 3-1 a Atlético Atenea, en un encuentro intenso y muy disputado de principio a fin. Con parciales de 25-22, 23-25, 26-24 y 25-20, el equipo dirigido por Natalia Málaga logró celebrar por primera vez en la temporada y sumar tres puntos importantes para salir de la parte baja de la clasificación.

El compromiso disputado en el Polideportivo Lucha Fuentes tuvo emociones en cada uno de sus sets. Ambos equipos protagonizaron un duelo parejo, con constantes respuestas y diferencias mínimas en el marcador.

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Géminis se quedó con el primer parcial, pero Atenea reaccionó en el segundo y emparejó el encuentro. La disputa continuó en el tercer set, que terminó siendo determinante: el cuadro de Comas consiguió imponerse por 26-24 y tomó una ventaja que supo administrar en el cuarto parcial para sellar el triunfo.

En el plano individual, Vielka Peralta fue la gran protagonista de la ofensiva de las ‘guerreras’. La voleibolista dominicana terminó como la máxima anotadora del partido con 29 puntos y tuvo una participación importante para que su equipo pudiera resolver los momentos más complicados. Por el lado de las ‘diosas’, Nayla Da Silva fue la principal referencia en ataque y cerró el compromiso con 25 unidades.

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El equipo de Comas consiguió imponerse 3-1 sobre Atlético Atenea en un partidazo. Así fue la celebración de la entrenador nacional y su plantel. (Video: Latina)

Natalia Málaga comienza a cambiar el rumbo de Géminis

Uno de los aspectos que marca este resultado es el regreso de Natalia Málaga al banquillo del conjunto de Comas. La entrenadora no pudo estar presente durante las tres primeras fechas del campeonato debido a un compromiso contractual previamente pactado que le impedía ocupar el banquillo durante esas semanas. Su vuelta se produjo en la cuarta jornada, cuando Deportivo Géminis enfrentó a Alianza Lima.

Hasta entonces, el equipo había acumulado derrotas frente a San Martín, Circolo Sportivo Italiano y Regatas Lima, por lo que necesitaba encontrar respuestas para revertir su complicado comienzo. Con Málaga nuevamente al mando, el sexteto mostró una mejor versión ante las ‘blanquiazules’ y estuvo cerca de forzar un quinto set. Sin embargo, pese a la mejora en su rendimiento, no pudo quedarse con el resultado.

En esta quinta jornada, el panorama fue diferente. Géminis logró trasladar esa evolución al marcador y encontró la manera de imponerse en un partido que exigió concentración hasta el último punto. La presencia de la entrenadora también representa una oportunidad para potenciar las cualidades de un plantel que cuenta con refuerzos dominicanos, quienes vienen asumiendo un papel importante en la estructura del equipo.

Málaga tiene ahora el desafío de darle continuidad a esta versión del conjunto de Comas. El primer triunfo puede representar un impulso anímico para un grupo que necesitaba recuperar confianza y empezar a mostrar el potencial que tiene para competir en esta temporada.

Natalia Málaga le cambió la cara a Géminis y su equipo comienza a reaccionar.
Natalia Málaga le cambió la cara a Géminis y su equipo comienza a reaccionar. Crédito: FPV

¿En qué puesto se ubica Deportivo Géminis?

Con los tres puntos obtenidos ante Atlético Atenea, Deportivo Géminis llegó a cuatro unidades y se ubicó en el décimo puesto de la tabla de posiciones de la Fase 1. Aunque todavía tiene camino por recorrer para acercarse a los primeros lugares, la victoria le permite dejar atrás la racha de derrotas y empezar a mirar con mayor optimismo sus próximos compromisos.

El equipo de Natalia Málaga buscará aprovechar este resultado para sostener su crecimiento en el campeonato. Después de un inicio complicado, Géminis consiguió una victoria que necesitaba y ahora tendrá que demostrar que puede mantener el nivel para seguir escalando posiciones en la Liga Peruana de Vóley.

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