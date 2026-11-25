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El inicio de las obras del túnel Pariachi, componente de la nueva Carretera Central, está previsto para 2027. El Gobierno espera anunciar el comienzo de esta intervención durante el primer trimestre del próximo año, como máximo hasta marzo, según informó el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini. Para concretar esta primera etapa, el sector busca incorporar cerca de S/600 millones en el presupuesto público.

El titular del MTC explicó, antes las cámaras de Canal N, que esta infraestructura forma parte de un proyecto vial de 183 kilómetros que tendrá un trazado paralelo a la actual Carretera Central. La primera etapa comprende el tramo entre Ate y Cieneguilla, donde se ejecutará el túnel Pariachi, considerado una construcción de alta complejidad desde el punto de vista de la ingeniería.

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Durante sus declaraciones, Tangherlini precisó que la intervención ya tiene habilitados los principales aspectos técnicos necesarios para avanzar hacia su ejecución. Entre ellos mencionó la aprobación del estudio de impacto ambiental y la asignación de la empresa encargada de desarrollar los trabajos. Por ello, el siguiente paso será asegurar los recursos económicos que permitan iniciar la construcción.

El MTC plantea ejecutar el túnel Pariachi mediante obra pública y desarrollar los siguientes tramos con asociaciones público-privadas (APP) - Créditos: PMO Vías.

Nueva Carretera Central requiere inversión superior a S/20 mil millones

El proyecto integral contempla una inversión que supera los S/20 mil millones, debido a la magnitud de la infraestructura y los distintos tramos que comprende. Frente a este escenario, el Gobierno plantea desarrollar la primera intervención mediante obra pública y utilizar un mecanismo de participación privada para las siguientes etapas.

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De acuerdo con el ministro, la estrategia consiste en comenzar con el túnel Pariachi y posteriormente estructurar los sectores comprendidos entre Cieneguilla y La Oroya mediante asociaciones público-privadas (APP). Para avanzar con esta alternativa, el MTC ya sostuvo conversaciones preliminares con ProInversión, entidad que participará en la organización del esquema de inversión.

Esta modalidad permitiría distribuir el desarrollo de la carretera en diferentes etapas. Mientras el Estado asumiría inicialmente el financiamiento de la obra en Pariachi, los siguientes segmentos serían promovidos bajo un modelo que contemple la participación de inversionistas privados.

El túnel Pariachi, considerado una obra de alta complejidad de ingeniería, marcará el inicio de la construcción de la nueva Carretera Central en el tramo que conectará Ate con Cieneguilla - Créditos: PMO Vías.

¿Cuánto dinero necesita el túnel Pariachi para comenzar?

Tangherlini señaló al medio que el presupuesto inicial requerido para ejecutar esta primera intervención bordea los S/600 millones. El monto deberá incorporarse en la programación económica correspondiente a 2027, por lo que el sector Transportes mantiene coordinaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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Según explicó, una de las alternativas consideradas es incluir estos recursos en el crédito suplementario de S/18 mil millones anunciado por el titular de Economía, Elmer Cuba. La propuesta fue conversada entre ambas carteras para garantizar la disponibilidad del dinero necesario y avanzar con el cronograma establecido.

La asignación presupuestal será un aspecto determinante para concretar el inicio de los trabajos. Aunque el proyecto ya cuenta con estudios técnicos y una empresa asignada, el financiamiento permitirá dar el siguiente paso hacia la ejecución física del túnel.

Nueva Carretera Central: una autopista de alta montaña que conectará Lima con Junín

La Nueva Carretera Central, denominada Daniel Alcides Carrión, contempla la construcción de una autopista de aproximadamente 183 kilómetros que conectará Lima con la sierra central. De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), tendrá cuatro carriles, dos por cada sentido, además de túneles, viaductos, intercambiadores viales, áreas de descanso y zonas de servicio.

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El proyecto demandará una inversión estimada de S/24.541 millones y se ejecutará bajo un contrato de estado a estado entre Perú y Francia, con asistencia técnica de este último país. Su infraestructura permitirá mejorar la conexión con Junín y facilitar el traslado de pasajeros y mercancías. Asimismo, el MTC proyecta que los viajes hacia Huancayo puedan realizarse en menos de cinco horas y hacia La Oroya en aproximadamente tres horas