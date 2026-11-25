Valú protagonizó un violento enfrentamiento con Tatiana y Dominique, conocidas como Las Mellas, durante el estreno de ‘La Casa de Alofoke 3’. Su equipo exigió a la producción revisar las imágenes y aplicar sanciones tras los empujones, golpes y jalones de cabello. Captura: Magaly TV La Firme

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La participación de Vanessa Valcárcel, conocida como Valú, en un reality dominicano terminó marcada por un violento enfrentamiento que quedó registrado por las cámaras del programa. La influencer peruana fue empujada, golpeada y jalada del cabello durante una pelea con las gemelas Tatiana y Dominique, conocidas como Las Mellas, en el estreno de la tercera temporada de La Casa de Alofoke. Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales y provocaron cuestionamientos sobre la seguridad de los participantes y la respuesta de la producción.

El incidente ocurrió el lunes 23 de noviembre, durante el primer día de la nueva temporada del reality creado por Santiago Matías, una producción que reúne a figuras de las redes sociales y participantes que conviven frente a cámaras. Lo que comenzó con un intercambio de palabras entre las concursantes escaló hasta convertirse en una confrontación física que dejó a la peruana en el suelo, mientras otros integrantes de la casa intervenían para separarlas.

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Vanessa Valcárcel, influencer peruana, termina en el suelo tras agresión de gemelas en reality dominicano. Captura: Magaly Tv La firme.

La escena generó preocupación entre los espectadores, especialmente por la manera en que se desarrolló el enfrentamiento y el riesgo al que estuvo expuesta Valú durante la caída. En los videos que circularon en distintas plataformas se aprecia cómo una de las gemelas la empuja, provocando que pierda el equilibrio y termine en el piso. Posteriormente, también se observa que la influencer recibe golpes y es jalada del cabello, mientras la discusión continúa y otros participantes intentan detener el altercado.

La repercusión no tardó en trasladarse fuera del programa. Usuarios de redes sociales reaccionaron a las imágenes, cuestionando lo sucedido y pidiendo que se tomen medidas frente a la agresión. Algunos espectadores incluso solicitaron que la peruana abandone el reality, al considerar que su integridad física podría estar en riesgo si este tipo de enfrentamientos vuelve a producirse dentro de la casa.

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Vanessa Valcárcel, influencer peruana, termina en el suelo tras agresión de gemelas en reality dominicano. Captura: Magaly Tv La firme.

Vanessa Valcárcel cayó al suelo durante el enfrentamiento con Las Mellas

El altercado entre Valú y las gemelas dominicanas Tatiana y Dominique se produjo luego de un intercambio verbal entre las participantes. Las diferencias que inicialmente se manifestaron a través de palabras subieron de tono hasta desencadenar una pelea física que fue captada por las cámaras del reality.

En los videos difundidos en redes sociales se observa cómo una de Las Mellas empuja a Vanessa Valcárcel, quien cae al suelo en medio de la confrontación. La situación se vuelve más tensa cuando, tras quedar en el piso, la influencer peruana es golpeada y jalada del cabello, mientras el altercado continúa ante la mirada de los demás integrantes del programa.

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La escena también generó preocupación por el espacio en el que ocurrió la pelea. Una de las participantes advirtió sobre la cercanía de Valú con una escalera, debido al peligro que representaba que pudiera golpearse durante la caída o en medio de los movimientos de las involucradas. Este detalle fue comentado por usuarios que vieron las imágenes, quienes cuestionaron que la confrontación llegara a ese nivel sin que se evitara de inmediato el riesgo para la peruana.

Vanessa Valcárcel, influencer peruana, termina en el suelo tras agresión de gemelas en reality dominicano. Captura: Magaly Tv La firme.

Otros concursantes se acercaron para intentar separar a las participantes y frenar la agresión. Sin embargo, las imágenes ya habían registrado los momentos más tensos del enfrentamiento, que posteriormente se viralizaron y convirtieron a Vanessa en protagonista de una de las escenas más comentadas del estreno de la tercera temporada.

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La pelea no solo generó comentarios por los golpes y empujones, sino también por la forma en que se desarrolló dentro de un espacio en el que los concursantes permanecen expuestos ante las cámaras. Para muchos espectadores, el hecho de que una discusión terminara con una participante en el suelo abrió cuestionamientos sobre los límites de los enfrentamientos en este tipo de formatos y el papel que debe asumir la producción cuando se pone en peligro la integridad de sus integrantes.

Las reacciones en redes sociales estuvieron divididas entre quienes criticaron directamente la conducta de Las Mellas y quienes exigieron que se tomen medidas para evitar que situaciones similares se repitan. También hubo comentarios de seguidores que manifestaron preocupación por Valú y pidieron que no permanezca en un ambiente en el que las diferencias entre participantes puedan terminar nuevamente en violencia.

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Vanessa Valcárcel, influencer peruana, termina en el suelo tras agresión de gemelas en reality dominicano. Captura: Magaly Tv La firme.

El equipo de Valú exige a ‘La Casa de Alofoke 3’ revisar las imágenes y sancionar

Tras la difusión del enfrentamiento, el equipo de Vanessa Valcárcel publicó un comunicado dirigido a la producción de La Casa de Alofoke 3, en el que expresó su posición frente a lo sucedido y pidió que se revisen los hechos para determinar las medidas correspondientes. El pronunciamiento se centró en el respeto de las normas establecidas dentro del programa y en la necesidad de garantizar la seguridad de quienes participan en él.

El entorno de la influencer reconoció que durante la convivencia pueden producirse discusiones, diferencias de opinión y comentarios fuertes, incluso relacionados con aspectos culturales. Sin embargo, remarcó que estas situaciones no pueden utilizarse como justificación para llegar a las agresiones físicas.

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En el comunicado, su equipo sostuvo que las gemelas Tatiana y Dominique fueron quienes iniciaron los ataques físicos contra la peruana y afirmó que las agresiones ocurrieron de manera reiterada y simultánea. Ante ello, solicitó a la producción que analice lo registrado por las cámaras, determine las responsabilidades y aplique las sanciones que correspondan de acuerdo con las reglas del reality.

La postura del equipo también apunta a que las diferencias entre los participantes deben resolverse dentro de los límites establecidos por el formato, sin poner en riesgo a ninguna persona. La exposición mediática del programa y el interés que despiertan sus protagonistas no deberían convertirse en un argumento para normalizar los golpes o permitir que las discusiones escalen sin control.

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Vanessa Valcárcel, influencer peruana, termina en el suelo tras agresión de gemelas en reality dominicano. Captura: Magaly Tv La firme.

En su pronunciamiento, el entorno de Valú dejó una frase contundente sobre lo ocurrido y la responsabilidad de quienes están a cargo de la convivencia: “El entretenimiento tiene límites. La integridad física no es negociable”, sostuvo el equipo de la influencer peruana.

La declaración fue uno de los mensajes más destacados tras la difusión de la pelea, pues resume el reclamo que hicieron llegar a la producción. No se trata únicamente de una discusión entre concursantes o de un episodio que genere audiencia, sino de un incidente en el que una participante terminó en el suelo en medio de empujones y golpes, situación que motivó la exigencia de una revisión y de medidas concretas.

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El comunicado también hizo referencia al cumplimiento del contrato y a las normas que deben regir la participación de los integrantes del programa. Su equipo pidió que se establezcan límites claros y que las conductas violentas no queden sin una respuesta, especialmente cuando las imágenes permiten observar lo ocurrido durante el enfrentamiento.

Vanessa Valcárcel, influencer peruana, termina en el suelo tras agresión de gemelas en reality dominicano. Captura: Magaly Tv La firme.

Santiago Matías habría evaluado retirar a todos los involucrados

La controversia también alcanzó a la producción y a Santiago Matías, creador del formato dominicano. En medio de la repercusión del altercado, el medio De Último Minuto informó que el conductor y productor habría considerado retirar del programa a todas las personas involucradas en el conflicto.

Esta posibilidad se conoció después de que las imágenes de la pelea se viralizaran y se multiplicaran los cuestionamientos sobre el episodio. La eventual decisión de sacar a los participantes involucrados abriría otro escenario dentro de la competencia, que apenas había comenzado su tercera temporada y ya enfrentaba una polémica por la violencia registrada en la casa.

Vanessa Valcárcel, influencer peruana, termina en el suelo tras agresión de gemelas en reality dominicano. Captura: Magaly Tv La firme.

De acuerdo con lo difundido, la evaluación habría contemplado a todos los involucrados en el enfrentamiento, en medio de la controversia sobre lo ocurrido y las reacciones de la audiencia. No obstante, el pronunciamiento del equipo de Valú apunta específicamente a que la producción revise las imágenes y aplique las sanciones que correspondan, sin que el comunicado detalle una resolución definitiva sobre la permanencia de las participantes.

El caso puso nuevamente sobre la mesa la responsabilidad de los programas de convivencia frente a las confrontaciones que ocurren durante sus transmisiones. Si bien los conflictos, las discusiones y las diferencias forman parte de la dinámica de estos formatos, la agresión física contra una participante genera cuestionamientos que van más allá del espectáculo y de la repercusión que pueda tener un video en redes sociales.

Vanessa Valcárcel, influencer peruana, termina en el suelo tras agresión de gemelas en reality dominicano. Captura: Magaly Tv La firme.

La agresión a la influencer peruana desató indignación en redes sociales

La difusión de las imágenes de Vanessa Valcárcel en el suelo tras el enfrentamiento con Las Mellas generó numerosas reacciones de espectadores, quienes expresaron su rechazo a la violencia y cuestionaron la seguridad de los concursantes dentro del reality dominicano. El episodio ocurrió apenas en el estreno de temporada, pero ya provocó un pronunciamiento formal de su equipo y pedidos de intervención a la producción.

La preocupación de los usuarios estuvo centrada en la secuencia de empujones, golpes y jalones de cabello, además del peligro que representó la caída cerca de una escalera. La intervención de otros participantes para separarlas también fue comentada, pues el enfrentamiento obligó a quienes estaban presentes a acercarse para detener la situación.

Vanessa Valcárcel, influencer peruana, termina en el suelo tras agresión de gemelas en reality dominicano. Captura: Magaly Tv La firme.

Para Valú, el episodio representa un comienzo complicado en su participación en La Casa de Alofoke 3, un espacio que debía ser una vitrina para su presencia como creadora de contenido, pero que quedó marcado por un incidente que puso en discusión su seguridad. Su equipo ya fijó posición y pidió que la producción no minimice lo sucedido, que respete las reglas del contrato y que tome medidas frente a las agresiones denunciadas.

Mientras las imágenes continúan circulando y generan debate entre los seguidores del programa, la exigencia de su entorno es clara: que se investigue el enfrentamiento, se identifique la responsabilidad de las involucradas y se establezcan sanciones. La frase de su comunicado, “La integridad física no es negociable”, se convirtió en el eje de su reclamo frente a una pelea que dejó a la influencer peruana en el suelo durante el estreno de un reality extranjero.

Vanessa Valcárcel, influencer peruana, termina en el suelo tras agresión de gemelas en reality dominicano. Captura: Magaly Tv La firme.