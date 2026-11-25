La campaña busca promover la prevención y los cuidados esenciales para perros y gatos - Créditos: Magnific.

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El museo del Convento Santo Domingo realizará una campaña veterinaria gratuita este domingo 29 de noviembre, como parte de un homenaje a San Martín de Porres y su reconocida cercanía con los animales. La jornada estará dirigida a las familias que deseen acceder a servicios básicos para el cuidado de sus mascotas sin costo alguno.

La actividad se desarrollará desde las 10 a. m. hasta la 1 p. m. en el atrio del centro religioso, ubicado en la esquina del jirón Conde de Superunda con el jr. Camaná, en el Centro de Lima. Durante esas tres horas, los asistentes podrán llevar a sus perros o gatos para recibir atención preventiva y cuidados esenciales.

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La iniciativa será posible gracias al apoyo de la clínica veterinaria Domini Canis, que participará en esta jornada especial organizada en honor al santo peruano. Los servicios estarán enfocados en atender algunas de las necesidades más frecuentes de los animales de compañía, con prestaciones que van desde una revisión general hasta procedimientos de higiene.

La jornada ofrecerá consultas, desparasitación, corte de uñas y limpieza de oídos para mascotas - Créditos: Museo del Convento de Santo Domingo.

¿Qué servicios ofrecerá la campaña veterinaria?

Consultas: Los especialistas realizarán una evaluación básica para conocer el estado general de la mascota y orientar a sus responsables sobre los cuidados que requiere.

Desparasitación: Se brindará este procedimiento como parte de la prevención de problemas asociados con parásitos que pueden afectar a los animales y comprometer su bienestar.

Corte de uñas: Las mascotas podrán recibir este cuidado de higiene, importante para mantener sus patas en buenas condiciones y evitar molestias relacionadas con un crecimiento excesivo.

Limpieza de oídos: Se efectuará una limpieza básica de esta zona para contribuir a la higiene del animal y prevenir la acumulación de suciedad que pueda generar incomodidad.

La actividad forma parte del homenaje a San Martín de Porres y su vínculo con los animales - Créditos: Magnific.

Beneficios de la desparasitación

Previene enfermedades: Ayuda a controlar parásitos internos y externos que pueden afectar la salud de perros y gatos, especialmente cuando existe exposición frecuente a otros animales o espacios contaminados.

Protege el sistema digestivo: La eliminación de ciertos parásitos contribuye a mantener un adecuado funcionamiento intestinal y reduce problemas como diarrea, vómitos, gases o pérdida de apetito.

Favorece una mejor nutrición: Algunos organismos pueden competir por los nutrientes que consume la mascota. Mantenerlos bajo control permite que el animal aproveche mejor su alimentación.

Ayuda a mantener un peso saludable: Las infestaciones parasitarias pueden provocar pérdida de peso o dificultades para desarrollarse, principalmente en cachorros y gatitos. Una prevención adecuada contribuye a un crecimiento favorable.

Reduce riesgos para la familia: Algunos parásitos pueden transmitirse de los animales a las personas. Cumplir con el calendario recomendado por un veterinario disminuye las posibilidades de contagio dentro del hogar.

Protege especialmente a cachorros y gatitos: Los animales jóvenes son más vulnerables a determinadas infestaciones. Una desparasitación indicada por un especialista ayuda a protegerlos durante sus primeras etapas de vida.

Mantiene el bienestar general: Prevenir estas infestaciones permite que la mascota conserve mejores condiciones de salud, energía y calidad de vida.

Una jornada en honor a San Martín de Porres

La campaña tiene un significado especial debido a la relación que tradicionalmente se atribuye a San Martín de Porres con el cuidado y protección de los animales. El santo limeño es recordado por su sensibilidad hacia las criaturas, una característica que forma parte de los relatos sobre su vida y de la devoción que mantiene entre sus seguidores.

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San Martín de Porres, integrante de la Orden de Predicadores, fue conocido por su vocación de servicio y su preocupación por los más vulnerables. Esa imagen también quedó vinculada a los animales, especialmente a través de representaciones y relatos que lo muestran junto a perros, gatos y otros seres vivos.

Por ello, la jornada veterinaria busca rescatar ese aspecto de su legado mediante una actividad orientada al bienestar de las mascotas. La propuesta permitirá que los visitantes aprovechen una atención gratuita mientras participan de una iniciativa que mantiene presente una de las facetas más reconocidas de la figura del santo.

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