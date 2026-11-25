Una ilustración sobre violencia intrafamiliar representa a una mujer acorralada contra la pared frente a la sombra de un agresor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una de cada tres mujeres de 15 a 49 años sufrió violencia física, psicológica o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) de 2025. Esa cifra se eleva a casi el 50% cuando se considera la violencia ejercida en algún momento de la vida, una realidad que coloca a la violencia de género como uno de los principales obstáculos para el desarrollo de las mujeres en el Perú, según advirtió Luciana Cáceda, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE).

La magnitud del problema también se expresa en la demanda de atención especializada. A septiembre de 2026, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) atendieron aproximadamente 137.000 casos, un 6,3% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 128.491. En 2025, el total anual llegó a cerca de 170.000, la segunda cifra más alta en más de dos décadas, solo superada por los 181.885 casos de 2019. Respecto de 2015, el número se triplicó.

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Apurímac concentra la mayor proporción de mujeres que sufrieron violencia de pareja en los últimos 12 meses, con un 49,3%. La región también ocupa el cuarto lugar en el Índice Regional de Brechas de Género 2025 del IPE. Le siguen Arequipa (39,7%), Tumbes (37,8%), Cusco (37,5%) y San Martín (37,0%), lo que revela una distribución geográfica extendida del problema a lo largo del territorio nacional.

Una mujer con la boca cubierta por la mano de un hombre ilustra situaciones de violencia contra las mujeres y coacción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese al avance en la cobertura de atención, los recursos destinados a combatir el fenómeno no acompañaron el crecimiento de los casos. El programa presupuestal “Reducción de la Violencia contra la Mujer”, vigente desde 2021, mantiene niveles de ejecución cercanos al 95%. Sin embargo, su presupuesto real se ha estancado en torno a S/ 749 millones desde 2023, y en el último año registró una caída de 7,4% frente a 2025, una contracción que contrasta con el incremento sostenido de la demanda.

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El presupuesto para combatir la violencia cayó 7,4% mientras los casos siguen en aumento

La brecha entre la magnitud del problema y los fondos asignados para atenderlo es uno de los puntos más críticos del análisis del IPE. Desde su puesta en marcha, el programa presupuestal específico destinado a reducir la violencia contra la mujer mostró una ejecución eficiente, cercana al techo del gasto. No obstante, el techo mismo dejó de crecer: el presupuesto real se mantuvo plano durante tres años consecutivos mientras los casos atendidos por los CEM aumentaban de forma ininterrumpida.

“El estancamiento del presupuesto, combinado con el aumento de los casos, genera una presión que el sistema de atención tarde o temprano no podrá absorber”, sostuvo Cáceda. La reducción del 7,4% en la asignación de 2026 respecto del año anterior agrava ese desequilibrio. Con más mujeres que acuden a buscar ayuda y menos recursos disponibles por caso, el sistema enfrenta una presión creciente que podría traducirse en demoras, menor calidad del servicio o subregistro de situaciones de riesgo.

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Una silueta masculina de pie confronta a una mujer replegada contra una pared roja en una representación gráfica sobre la violencia doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La brecha salarial de género alcanza el 25,5% y limita la salida de las mujeres de relaciones violentas

La menor autonomía económica de las mujeres actúa como un factor que dificulta abandonar una relación violenta. Según estimaciones del IPE, la brecha salarial de género fue de 25,5% en 2025: las mujeres ganaron en promedio S/ 557 menos que los hombres, con ingresos de S/ 1.631 frente a S/ 2.188. Además, el 12,1% de las trabajadoras realizaba trabajo familiar no remunerado, casi el triple que los hombres (4,4%).

La desigualdad salarial se acentúa en los segmentos con mayor informalidad y mayor carga de cuidado. Entre los trabajadores independientes —categoría que concentra la mayor parte de las trabajadoras y donde el 88% opera en la informalidad— la brecha llega al 38,5%, frente al 15,6% entre los asalariados. Entre padres y madres, la diferencia asciende a 33,0%, contra el 21,3% que se registra entre quienes no tienen hijos. “Incluso controlando por edad, educación, zona geográfica y experiencia, la brecha se mantuvo entre el 19% y el 23% durante la última década, lo que indica prácticas discriminatorias estructurales que no ceden”, precisó la economista.

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Una de cada cuatro jóvenes que no buscó trabajo lo atribuyó a las tareas del hogar

La carga doméstica y de cuidado limita la inserción laboral de las mujeres desde etapas tempranas. En 2025, una de cada cuatro jóvenes que no buscó empleo explicó esa decisión por los quehaceres del hogar. El 21,9% de las mujeres de entre 15 y 29 años no estudiaba ni trabajaba, casi el doble que los hombres en ese mismo tramo etario (12,2%).

Suman más de 400 feminicidios en México durante 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La desigualdad de ingresos también varía según el nivel socioeconómico. La brecha salarial llega al 32,2% en los hogares de menores recursos, frente al 22,2% en los de mayores ingresos. Este dato refuerza, según Cáceda, que la pobreza y la violencia de género se retroalimentan: las mujeres en situación económica más vulnerable tienen menos herramientas para salir de relaciones abusivas y menos acceso a empleo formal que les permita sostenerse de forma independiente.

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El IPE plantea acciones integrales con foco en las regiones con mayor violencia y brechas más amplias

Frente a este panorama, Cáceda plantea que la lucha contra la violencia de género demanda intervenciones articuladas y multisectoriales, con participación activa de los gobiernos regionales. Según la economista, estas jurisdicciones deben fortalecer los servicios especializados de atención a víctimas y diseñar planes focalizados, con prioridad en las zonas donde la violencia y las brechas de género presentan los índices más elevados, como Apurímac, Arequipa y Tumbes.

El IPE también subraya que las políticas de protección no pueden actuar de forma aislada. La reducción de la violencia debe complementarse con medidas que amplíen la independencia económica de las mujeres, incluyendo acciones orientadas a reducir la informalidad, cerrar la brecha salarial y aliviar la carga del trabajo no remunerado que recae desproporcionadamente sobre ellas. Sin esa combinación de intervenciones, advierte Cáceda, los avances en la atención de casos difícilmente se traducirán en una caída sostenida de la violencia.

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