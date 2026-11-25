Édgar Lastre fue anunciado como nuevo refuerzo de Los Chankas para la próxima temporada de la Liga 1. Crédito: Los Chankas

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Édgar Lastre definió su futuro y continuará su carrera profesional en el fútbol peruano, aunque con un destino distinto al que se especuló durante los últimos días. El extremo ecuatoriano fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo de Los Chankas para la temporada 2027, luego de destacar con Deportivo Moquegua en la Liga 1 y despertar el interés de Alianza Lima en el mercado de fichajes.

El conjunto de Andahuaylas confirmó su incorporación mediante una publicación en sus redes sociales, en la que resaltó las principales características futbolísticas del atacante. De esta manera, el jugador de 27 años afrontará un nuevo desafío en el campeonato nacional y se sumará al proyecto deportivo del equipo que comanda Juan Carlos Bazalar.

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“¡Un nuevo guerrero llega a Los Chankas! Damos la bienvenida a Edgar Lastre, quien se integra a nuestro plantel para comenzar una nueva etapa en su carrera profesional. Un jugador explosivo en el mano a mano, con velocidad, desequilibrio y un remate que no perdona. ¡Bienvenido, Edgar! ¡La Nación Chanka espera tus goles!”, publicó la institución en su anuncio oficial.

Édgar Lastre continuará en Perú tras despertar el interés de Alianza Lima

La llegada del ecuatoriano a Los Chankas genera interés por los rumores que lo relacionaron con Alianza Lima durante el mercado de pases tras el cierre de la temporada regular. Su rendimiento en Deportivo Moquegua lo colocó en el radar de otros equipos del campeonato, entre ellos el conjunto ‘blanquiazul’, que busca reforzar su plantel para afrontar los desafíos de 2027.

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El extremo ecuatoriano viene de registrar ocho goles y cinco asistencias con Deportivo Moquegua en la Liga 1 2026. Su rendimiento lo puso en el radar de Alianza Lima, pero continuará su carrera en Andahuaylas.

El propio futbolista había reconocido que contaba con distintas propuestas para definir su próximo paso profesional en Liga 1. Lastre explicó que su representante, Jonathan Córdova, se encontraba gestionando las alternativas disponibles para continuar su carrera en el Perú.

Además, el extremo ecuatoriano había expresado su agradecimiento a Deportivo Moquegua, club que le permitió mostrar sus condiciones en el fútbol peruano. Incluso señaló que la institución tendría prioridad para escuchar una posible propuesta de continuidad, aunque finalmente su futuro estará en Andahuaylas.

Así, el atacante no vestirá la camiseta de Alianza Lima y se incorporará a un equipo que viene consolidando su proyecto en la máxima categoría. Su llegada representa una alternativa ofensiva para Los Chankas, que buscarán potenciar su capacidad de ataque de cara a la siguiente temporada.

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Los números de Édgar Lastre con Deportivo Moquegua

Édgar Lastre llega a Los Chankas tras firmar una destacada temporada con Deportivo Moquegua. En la Liga 1 2026, el extremo ecuatoriano se convirtió en una de las principales figuras de su equipo, con un registro de ocho goles y cinco asistencias, números que evidencian su aporte tanto en la definición como en la creación de oportunidades ofensivas.

El extremo ecuatoriano continuará su carrera en el fútbol peruano tras destacar con Deportivo Moquegua. Crédito: Los Chankas

Su desequilibrio individual, velocidad y capacidad para ganar duelos en el uno contra uno fueron algunas de las características que le permitieron convertirse en una de las piezas importantes del cuadro moqueguano. También aportó en un equipo que tuvo como principal objetivo asegurar su permanencia en la categoría luego de un año complicado.

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Cabe mencionar que el futbolista ecuatoriano cuenta con experiencia en distintos campeonatos de Sudamérica. En su trayectoria pasó por clubes como Emelec, Comerciantes Unidos, Técnico Universitario, Libertad FC y Unión Magdalena, antes de incorporarse a Deportivo Moquegua.

Ahora, el extremo tendrá una nueva oportunidad para demostrar sus condiciones en la Liga 1. Los Chankas apuestan por su capacidad ofensiva para fortalecer el plantel de 2027, mientras que Lastre buscará mantener el nivel que mostró durante su última campaña en el fútbol peruano.