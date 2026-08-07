Lima 2027 entra en cuenta regresiva: Simone Biles encendió el reloj a un año de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos

La ciudad de Lima celebra el comienzo del camino hacia los Juegos Panamericanos 2027. En una ceremonia especial, se activó el cronómetro que marca el conteo para el gran evento deportivo, culminando con un deslumbrante show de pirotecnia.

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Lima dio este jueves un nuevo paso rumbo a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2027. La Plaza Mayor se convirtió en el escenario de una ceremonia especial que marcó el inicio oficial de la cuenta regresiva para el certamen continental, con la presencia de la histórica gimnasta estadounidense Simone Biles y otras destacadas figuras del deporte internacional y autoridades nacionales. Con el encendido del reloj, quedaron oficialmente 365 días para que la capital peruana vuelva a recibir a los mejores atletas del continente.

La jornada estuvo marcada por el color y la cultura peruana. La Plaza Mayor recibió presentaciones de bailes folclóricos, espectáculos artísticos y un homenaje a la recordada cantante y compositora Chabuca Granda. El deporte también tuvo un espacio central en una celebración que buscó transmitir desde Lima el espíritu de unidad que caracteriza a los Juegos Panamericanos.

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Uno de los momentos más llamativos se produjo con la llegada de Neven Ilic, presidente de Panam Sports, y Simone Biles. Ambos arribaron en mototaxi mientras sonaba la música del Grupo Néctar, protagonizando una de las escenas más particulares de la ceremonia y conectando la celebración internacional con elementos representativos de la cultura peruana.

Simone Biles junto a la presidenta Keiko Fujimori y la paraatleta Karon Palomeque dieron inicio a la cuenta regresiva de Lima 2027. Crédito: Carlos Díaz/Infobae Perú.

“Hemos vuelto después de ocho años. Por primera vez en los Juegos volvemos a un país después de ocho años. Volvemos porque nos trataron muy bien. Traer un evento así es porque el público y el país se lo merece”, señaló Ilic durante su intervención.

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El presidente de Panam Sports también destacó el vínculo generado con el público peruano durante Lima 2019. “Un honor ver cómo ustedes apoyaron a sus atletas y cómo nos hicieron sentir en casa. Espero que esta fiesta siga creciendo. El Perú está al nivel de alcanzar cualquier cosa que se proponga”, añadió.

La ceremonia contó también con la presencia de Karen Palomeque, destacada paraatleta colombiana y campeona paralímpica, quien acompañó a Biles como una de las invitadas especiales del evento.

En el ámbito nacional, participaron la presidenta electa Keiko Fujimori, el ministro de Educación José Antonio Chang y Cecilia Tait, histórica voleibolista peruana y miembro del Comité Olímpico Internacional. También estuvieron presentes Sergio Ludeña, presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), y otras autoridades vinculadas con la organización de Lima 2027.

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Los fuegos artificiales iluminaron la Plaza Mayor de Lima en el encendido del reloj a un año de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Crédito: Carlos Díaz/Infobae Perú.

Finalmente, llegó uno de los momentos centrales de la jornada. Keiko Fujimori, Simone Biles y Karen Palomeque fueron las encargadas de presionar el botón que activó el reloj oficial, dejando marcada la cuenta regresiva de 365 días hasta el inicio de los Juegos.

Lima volverá a recibir así un evento multideportivo de gran magnitud, apenas ocho años después de haber organizado una exitosa edición de los Juegos Panamericanos en 2019. La capital peruana fue elegida nuevamente por Panam Sports luego de que Barranquilla perdiera la sede, con una candidatura respaldada principalmente por la infraestructura deportiva construida para Lima 2019.

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Los retos de cara a Lima 2027

Con un año por delante, la organización todavía tiene importantes desafíos. Uno de ellos será completar el nuevo complejo de tenis y cricket que se construirá en la Villa Panamericana. El recinto está proyectado no solo para recibir las competencias durante los Juegos, sino también para convertirse posteriormente en un espacio destinado al desarrollo deportivo nacional.

Rimo es el gecko de Lima elegido oficialmente como la mascota de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. Crédito: Carlos Díaz/Infobae Perú.

En el caso del tenis, esta infraestructura representa una oportunidad especialmente importante ante el crecimiento de las principales figuras peruanas. Ignacio Buse, Gonzalo Bueno, Juan Pablo Varillas, Lucciana Pérez, Dana Guzmán y Romina Ccuno son algunos de los exponentes que vienen representando al país en el circuito internacional.

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Otro de los proyectos pendientes es la remodelación del Estadio Nacional. El IPD anunció trabajos en el principal escenario deportivo del país, que afrontará así una nueva modernización después de la realizada en 2011.