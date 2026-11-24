El artista venezolano confirmó una nueva presentación en Perú como parte de una gira que recorrerá distintas etapas de su trayectoria musical

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El cantante venezolano Lasso regresará a Lima con su gira “Una más y nos vamos World Tour”. El artista se presentará en el Arena 1 en un concierto que reunirá canciones de las distintas etapas de su carrera, entre ellas “Ojos Marrones”, “Un millón como tú”, “Odio que no te odio” y “Subtítulos”.

¿Cuándo será el concierto de Lasso?

El concierto se realizará en el Arena 1, recinto ubicado en el distrito de San Miguel. La fecha escogida es el sábado 3 de abril de 2027, más de cuatro meses después del inicio de la venta de entradas.

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La visita marcará un nuevo encuentro del intérprete con el público peruano, que ha acompañado la difusión de sus temas en plataformas digitales y presentaciones en vivo. El repertorio anunciado contempla composiciones que abordan relaciones, rupturas y experiencias cotidianas, ejes presentes en sus lanzamientos musicales.

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

Las entradas para el concierto de Lasso se venderán a través de Ticketmaster. La primera etapa será la preventa exclusiva para tarjetas BBVA, programada para el 24 y 25 de noviembre, con un 15% de descuento.

La venta general se habilitará el 26 de noviembre. Hasta el momento, no se han informado los precios, las zonas disponibles ni las condiciones específicas para acceder a los boletos, datos que deberán ser comunicados mediante los canales oficiales de la ticketera y de la productora.

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Los interesados deberán revisar las condiciones de la promoción antes de realizar la compra. Las preventas bancarias suelen estar sujetas al stock de entradas asignado para esa etapa y a la utilización de medios de pago determinados.

‘Ojos Marrones’ estará entre las canciones que Lasso cantará en Lima

Uno de los momentos previstos del concierto será la interpretación de ‘Ojos Marrones’, canción que amplió la presencia de Lasso en América Latina y se convirtió en uno de los temas más identificados con su carrera reciente.

El espectáculo también incluirá “Un millón como tú”, “Odio que no te odio”, “Hasta ese día”, “Subtítulos” y “Cinco minutos más”. La lista definitiva de canciones aún no ha sido difundida, aunque la producción adelantó que la propuesta recorrerá los principales momentos de su trayectoria.

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La gira lleva el nombre “Una más y nos vamos”, una frase asociada a la despedida que suele surgir al final de una reunión o un concierto. En este caso, el concepto plantea un recorrido por canciones que han acompañado a los seguidores del cantante desde sus primeros lanzamientos hasta la actualidad.

ARCHIVO - El cantautor venezolano Lasso regresa a Lima. (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)

El artista venezolano ha sostenido una carrera vinculada al pop latino y a composiciones de tono personal. Sus canciones suelen centrarse en vínculos afectivos, desencuentros y procesos de cambio, con letras que han encontrado difusión en redes sociales y servicios de música.

La gira reunirá canciones de varias etapas de su carrera

La propuesta de “Una más y nos vamos World Tour” busca integrar distintos periodos del repertorio de Lasso en una sola noche. El anuncio señala que el concierto tendrá una estructura basada en los momentos que han definido su camino artístico y en la relación construida con sus seguidores.

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La presentación no estará limitada a sus éxitos recientes. La producción informó que el repertorio incluirá temas que acompañaron al público en etapas anteriores, con una selección que repasará el desarrollo musical del cantante.

El formato del espectáculo apunta a que cada canción conecte con una experiencia particular de los asistentes. Los temas de Lasso han sido utilizados con frecuencia en videos, publicaciones y contenidos personales difundidos en plataformas digitales, en especial aquellos relacionados con historias de amor y desamor.

Para el músico, la gira también representa una instancia para reconocer el camino recorrido desde el inicio de su carrera. La producción señaló que el tour busca agradecer a quienes lo siguen desde sus primeras canciones y a quienes se incorporaron a su público en años recientes.

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ARCHIVO - El cantautor venezolano Lasso se reencontrará con su público peruano.. (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)