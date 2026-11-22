Sporting Cristal solo tendrá premio consuelo en Liga 1 2026: pasó de soñar con el título nacional a conformarse con la Sudamericana. - créditos: Liga 1

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Sporting Cristal derrotó 4-1 a Cienciano en el estadio Alberto Gallardo, pero el festejo quedó vacío de premio mayor. En la otra definición simultánea, Sport Huancayo, que goleó 4-1 a Universitario de Deportes como local, conquistó el Torneo Clausura 2026 y dejó a los ‘celestes’ sin ‘playoffs’ por el título nacional ni la posibilidad de alcanzar la Copa Libertadores.

El conjunto ‘rimense’ hizo lo que estaba a su alcance ante el equipo cusqueño. Con los goles de Luis Iberico, Hernán Barcos, Santiago González y Michael Hoyos, no tuvo problemas para superar al ‘papá’, que descontó a través de Neri Bandiera.

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El equipo de Roberto Mosquera necesitaba una victoria propia y que el ‘rojo matador’ no venciera a la ‘U’. La igualdad en la ‘incontrastable’ también le servía, ya que los ‘cerveceros’ tenían una diferencia de goles favorable antes de la última fecha.

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Sin embargo, Sporting Cristal terminó el Torneo Clausura con 35 puntos, mientras que Sport Huancayo alcanzó 37. La distancia fue de solo dos unidades, aunque tuvo consecuencias amplias para un equipo que llegó al cierre de la Liga 1 con la expectativa de disputar el campeonato nacional.

El premio para los ‘bajopontinos’ será la Copa Sudamericana 2027. La clasificación internacional evita un cierre sin presencia en los torneos de Conmebol, pero queda lejos de la meta que podía abrirse con el título del Clausura: competir en los ‘playoffs’ y tentar un cupo para la Copa Libertadores.

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La diferencia entre ambas competencias también alcanza el aspecto económico. La clasificación a la Libertadores entrega tres millones de dólares, mientras que el incentivo en la Sudamericana es de 900 mil dólares. El desenlace limita, por tanto, el margen de ingresos que Sporting Cristal podía proyectar para la siguiente temporada.

La publicación de Sporting Cristal en sus redes sociales tras no ganar el Torneo Clausura 2026. - captura: Sporting Cristal

Los errores que le costaron a Sporting Cristal el Torneo Clausura 2026

El empate 1-1 ante ADT en Tarma, durante la penúltima fecha, fue el resultado que dejó a Sporting Cristal sin el control de su destino. El equipo ‘rimense’ ganaba el partido, pero Horacio Benincasa marcó la igualdad en el tiempo añadido.

La consecuencia fue inmediata. Sport Huancayo quedó como líder en la previa de la última jornada y Sporting Cristal pasó a necesitar un tropiezo de su rival directo. El triunfo ante Cienciano ya no dependía solo de su rendimiento, sino de lo que ocurriera en Huancayo.

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La derrota de visita por 3-1 ante Cusco FC, en la fecha 13, también recortó un margen que después resultó determinante. El conjunto ‘celeste’ había llegado a ese partido con una posición favorable en la tabla, pero cedió terreno fuera de casa.

Un análisis completo del encuentro futbolístico entre Cusco FC y Sporting Cristal, con énfasis en las jugadas que marcaron la diferencia y el desempeño de los jugadores. - Liga 1 MAX

El problema se había advertido desde las primeras fechas. Alianza Atlético venció 3-1 a Sporting Cristal en Sullana y expuso dificultades defensivas en el tramo decisivo del encuentro.

Pero la caída no solo significó tres puntos perdidos. El equipo ‘bajopontino’ dejó escapar la oportunidad de tomar el liderato parcial del Torneo Clausura y evidenció una fragilidad que reapareció en otros partidos lejos del Alberto Gallardo.

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La siguiente jornada confirmó el mal momento. Sport Boys derrotó 1-0 a los ‘celestes’ en el Callao, con un gol de Hernán Da Campo antes del descanso. El resultado significó la segunda caída consecutiva y puso fin a una racha de 19 años sin derrotas ‘rimenses’ ante los ‘chalacos’.

La derrota ante Sport Boys en el Callao fue un golpe duro para Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026. - créditos: Sporting Cristal

Los errores defensivos influyeron en el desenlace porque transformaron partidos competitivos en pérdidas de puntos. En Sullana, la falta de control en el cierre derivó en dos penales; ante Sport Boys, Sporting Cristal no pudo evitar el tanto que definió el duelo; y ante Cusco FC, recibió tres goles en una fecha que podía consolidarlo en la cima.

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El equipo consiguió recomponerse con triunfos ante Comerciantes Unidos, Alianza Lima y FC Cajamarca. No obstante, la recuperación no alcanzó para neutralizar los efectos de las caídas anteriores ni del empate final en Tarma.

La victoria sobre Cienciano confirmó que Sporting Cristal mantuvo capacidad ofensiva hasta el final. El problema fue que la definición ya estaba condicionada por una campaña irregular, marcada por concesiones defensivas y puntos perdidos que terminaron por favorecer a Sport Huancayo.