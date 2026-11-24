El oleaje en la playa Redondo de Miraflores sobrepasa los muros costeros e inunda la calzada del circuito de playas de la Costa Verde.

Guardar

Este miércoles 25 de noviembre comenzarán los trabajos de recuperación de la Costa Verde en el sector de la playa La Pampilla, en Miraflores, donde la erosión marina dañó parte de la infraestructura vial y comprometió la estabilidad de la calzada. Emape anunció que destinará S/ 2 millones a esta intervención, que busca evitar un mayor deterioro de la vía ante el impacto del oleaje.

Las obras contemplan la recuperación de 100 metros del carril afectado, la construcción de estructuras de protección contra la erosión y el reforzamiento integral del puente peatonal La Pampilla.

PUBLICIDAD

La intervención se anuncia luego de varios días de oleajes anómalos que afectaron distintos sectores del litoral limeño. En Miraflores, la municipalidad restringió el tránsito en un carril frente a la playa Waikiki y solicitó declarar en emergencia la Costa Verde debido a los daños registrados en su infraestructura.

Un comunicado de Emape detalla las obras de recuperación vial en la Costa Verde de Lima tras los daños provocados por la erosión marina. (Fuente: EMAPE / X)

Emape recuperará 100 metros de la vía afectada en la playa La Pampilla

Los trabajos en La Pampilla comenzarán con labores de limpieza y excavación. Posteriormente, se construirán estructuras de protección contra la erosión marina para recuperar la estabilidad del borde costero y evitar que el deterioro avance hacia la infraestructura vial.

El proyecto contempla la recuperación de 100 metros del carril afectado, además del reforzamiento integral del puente peatonal La Pampilla. Según Emape, estas acciones buscan reducir el riesgo de colapso de la calzada y garantizar mejores condiciones de seguridad y transitabilidad para quienes utilizan el Circuito de Playas.

PUBLICIDAD

La empresa municipal precisó que la intervención cuenta con un presupuesto asignado de S/ 2 millones. El anuncio se produjo después de los daños registrados en diferentes sectores del litoral limeño por el comportamiento anómalo del mar, que también obligó a restringir el tránsito vehicular en algunos tramos de la Costa Verde.

Dos personas observan el avance del mar y el oleaje sobre la orilla de la playa Redondo, cerca de las estructuras de contención en Miraflores.

La Herradura y San Isidro también tendrán intervenciones en la Costa Verde

Los trabajos anunciados para Miraflores forman parte de un conjunto de proyectos que Emape prepara para atender otros puntos críticos de la infraestructura vial. En Chorrillos, la empresa informó que realiza las acciones previas a la convocatoria para intervenir dos sectores de la vía de acceso a la playa La Herradura.

PUBLICIDAD

Este proyecto contempla una inversión superior a S/ 4,6 millones y la construcción de dos muros de contención que sumarán 142 metros de longitud. También se reconstruirán veredas para reducir el riesgo de deslizamientos y desprendimientos de rocas, además de proteger a peatones y conductores que circulan por la zona.

Otra intervención está prevista en San Isidro, específicamente en el tramo comprendido entre la bajada San Martín y el puente peatonal Bicentenario. Emape prepara la convocatoria para ejecutar el mejoramiento integral de 240 metros de vía, con una inversión estimada superior a S/ 4,2 millones. El proyecto incluye el reforzamiento de la estructura vial, la renovación del pavimento asfáltico y la señalización.

PUBLICIDAD

Imágenes impactantes del fuerte oleaje que golpea la Costa Verde en Miraflores. El reporte detalla los daños y la interrupción del tránsito vehicular. | TV Perú Noticias

Miraflores pidió declarar en emergencia la vía tras los daños por oleajes

El anuncio de Emape se produce luego de que los recientes oleajes anómalos provocaran afectaciones en diferentes puntos de la Costa Verde. En Miraflores, el municipio dispuso la inhabilitación preventiva de un carril frente a la playa Waikiki, tras una evaluación técnica preliminar que identificó un tramo comprometido de más de 50 metros en el muro de contención.

La comuna advirtió que el peso de los vehículos podría agravar el deterioro del borde costero y señaló que también se identificaron afectaciones en postes de alumbrado público y otros servicios instalados en la vía. Por ello, pidió a los conductores respetar las restricciones y la señalización colocada en el sector.

PUBLICIDAD

En un comunicado anterior, la Municipalidad de Miraflores sustentó su solicitud de declarar en emergencia la Costa Verde en la recurrencia de estos episodios. Según indicó, se trata del segundo evento de magnitud registrado en menos de un mes y de afectaciones que se repiten durante los últimos tres años.

Emape señaló que coordina con la Municipalidad Metropolitana de Lima nuevas intervenciones para recuperar y conservar la infraestructura vial en distintos sectores del circuito. Las acciones buscan reforzar la seguridad vial, mejorar la transitabilidad y preservar esta vía que conecta diferentes distritos del litoral limeño.