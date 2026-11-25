Son 18 los distritos de Lima y Callao que se encuentran en peligro ante un eventual sismo de 6.7. (Composición: Infobae / Andina / Municipalidad de La Molina)

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Un eventual terremoto en Lima podría activar derrumbes, caída de rocas y flujos de detritos en 69 sectores de Lima Metropolitana y el Callao. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) identificó esas zonas críticas en 18 distritos, donde las condiciones de laderas y quebradas elevan la exposición de viviendas, vías e infraestructura ante un sismo de gran magnitud.

El documento “Zonas críticas de laderas expuestas a sismo M6.7 - Junín”, elaborado el 20 de noviembre de 2026, examina un escenario de magnitud 6,7. La evaluación se difundió tras el movimiento registrado en Junín y percibido en la capital, aunque los peligros descritos dependen de la estabilidad del terreno y de la ubicación de cada construcción.

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San Juan de Lurigancho concentra 20 zonas bajo observación

San Juan de Lurigancho reúne 20 zonas críticas, la mayor cifra del reporte. Le siguen Lurigancho (Chosica), con 10; Carabayllo, con siete; y Villa María del Triunfo y Comas, con cinco cada uno. Santiago de Surco suma tres sectores identificados por el organismo.

La relación incluye dos zonas en Ate, El Agustino, Independencia, Cieneguilla, San Juan de Miraflores, Santa Anita y Ventanilla. Chorrillos, Lurín, Magdalena del Mar, Rímac y San Martín de Porres registran una zona crítica cada uno. La distribución alcanza áreas urbanas y periféricas de Lima Metropolitana y el Callao.

Entre los puntos señalados en San Juan de Lurigancho aparecen Caja de Agua, Campoy III Etapa, San Hilarión, Canto Chico, Juan Pablo II, Nuevo Amanecer, Ampliación San Fernando y la quebrada Santa María. En Lurigancho figuran Santa María, Santa Isabel, Santa Cruz de Huachipa, Alto Perú, Jicamarca y Huampani Alto.

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En Carabayllo están los asentamientos humanos Los Ángeles de Carabayllo, Nueva Unión y Torre Blanca-Punchauca, además de la quebrada Progreso y el cerro Amauta. El informe también incorpora sectores de Villa María del Triunfo y Comas, donde un temblor en Lima podría afectar laderas próximas a viviendas y asentamientos.

Son 18 los distritos de Lima y Callao que se encuentran en peligro ante un eventual sismo de 6.7.

Laderas y quebradas concentran los principales peligros geológicos

El Ingemmet advierte que las características geológicas y geomorfológicas pueden favorecer caída de bloques rocosos, derrumbes, deslizamientos y flujos de detritos. Estos últimos arrastran lodo, piedras y otros materiales por quebradas, con posible impacto en zonas habitadas.

La caída de rocas y los deslizamientos representan riesgos para inmuebles ubicados al pie de pendientes o cerca de cauces durante un evento sísmico de alta intensidad.

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Los elementos expuestos comprenden viviendas construidas junto a laderas, muros y pircas precarias, carreteras, caminos vecinales, colegios, postes eléctricos y áreas de cultivo.

El estudio no determina daños en cada inmueble, pero ubica los sectores donde el comportamiento del suelo y las pendientes requieren atención frente a un sismo de magnitud 6,7.

Entre las medidas planteadas por el Ingemmet figuran evitar nuevas construcciones en pendientes pronunciadas y cauces de quebradas.

El documento propone reforzar taludes y pircas con estructuras de contención, retirar bloques inestables e instalar mallas y barreras dinámicas en áreas que lo requieran. También recomienda estudios técnicos de suelos antes de ejecutar obras en zonas expuestas.

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El reporte añade la necesidad de señalizar rutas de evacuación y elaborar planes de contingencia para los sectores identificados. En los puntos de mayor exposición, plantea evaluar la reubicación de viviendas.

Esa decisión requiere una revisión técnica de cada caso y la coordinación entre autoridades y población. El mapa funciona como una referencia territorial y no reemplaza la evaluación estructural individual de una vivienda ante posibles sismos futuros.