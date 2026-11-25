Durante el programa de entretenimiento Q'Bochinche, se presentan las declaraciones grabadas del actor Nacho Di Marco en respuesta a las imágenes difundidas sobre su permanencia en el mismo edificio que Korina Rivadeneira.

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Nacho Di Marco negó tener una relación sentimental con Korina Rivadeneira luego de que las cámaras de Magaly TV, La Firme’ captaran a la modelo venezolana ingresando al edificio donde reside el actor argentino. El artista sostuvo que ella pasó la noche en el departamento de una amiga que vive en el mismo inmueble.

Durante una entrevista con el programa de streaming ‘Q Bochinche’, Di Marco explicó la tarde del martes 24 de noviembre que ambos coincidieron en el cumpleaños de Rivadeneira. Según su versión, regresaron juntos con otros invitados porque él vive en el mismo edificio que Dani Moreno, una amiga en común.

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El actor aseguró que Korina se quedó en el departamento de Moreno porque no quería regresar sola hasta los Pantanos de Villa de Chorrillos. Di Marco indicó que fue él quien manejó el vehículo debido a que no había consumido alcohol.

Avance promocional del programa 'Magaly TV, la firme' que presenta un seguimiento a Korina Rivadeneira ingresando y saliendo en su vehículo del edificio del actor argentino Nacho Di Marco. Asimismo, el informe incluye imágenes vinculadas a un caso previo sobre un viaje en yate en Argentina protagonizado por Francho Sierralta y su posterior aparición en un evento público junto a su esposa.

Nacho Di Marco niega un romance con Korina Rivadeneira

“Bueno, vamos a aprovechar para aclarar todo esto. Me encanta la película que están armando, divina, pero hoy aclaro para que ya les quede todo, todo súper claro, dijo en un inicio.

Luego descartó cualquier vínculo sentimental con ella. “No, no pasa nada con Korina, somos amigos. Lo que pasó es que fui a su cumpleaños, me invitó como parte de su elenco también”, manifestó.

Di Marco señaló que la cercanía entre ambos se debe a que actualmente comparten elenco en una obra teatral. “En este último tiempo, además, obviamente nos acercamos más porque es normal cuando chambeas con alguien, te volvés a acercar. Nos veíamos hace años, pero bueno, ahora que estamos compartiendo nos volvimos a acercar como amigos”, explicó.

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El actor detalló que asistió a la celebración junto con Anahí y Donato, otro amigo suyo. Según afirmó, estuvieron poco tiempo en la reunión porque había tenido una jornada extensa de trabajo con doble función.

Nacho Di Marco aseguró que no tiene una relación sentimental con Korina Rivadeneira.

La versión del actor sobre la noche en el edificio

Di Marco relató que, durante la reunión, conversó con Dani Moreno y descubrió que ella vive en el mismo edificio que él. A partir de ello, decidieron regresar juntos, mientras Rivadeneira coordinaba quedarse en el departamento de su amiga.

“Korina se queda a dormir con ella, en su depa, en el mismo edificio que yo, porque ella vive en los Pantanos de Villa y no se quería volver hasta allá. Y además se había tomado y no estaba bueno que se vaya hasta allá”, sostuvo el actor argentino.

“Volvimos juntos porque vivo en el mismo edificio que su amiga. ¿Casualidad? Y sí, mucha casualidad, pero es la verdad. Si quieren, averígüenlo con su amiga”, añadió. Di Marco aseguró que vive solo en otro departamento del mismo inmueble y reiteró que no existe una relación amorosa con su compañera.

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Nacho Di Marco afirmó que Korina Rivadeneira se quedó en el departamento de Dani Moreno, amiga de ambos.. Captura: 'Q'Bochinche'.

El ampay de Korina Rivadeneira y las imágenes difundidas

El video de Magaly TV, la firme mostró a un grupo de amigos, entre ellos Anahí de Cárdenas, Nacho Di Marco, una mujer, otro hombre y la cumpleañera Korina Rivadeneira, mientras salían juntos de una discoteca.

La primera en retirarse fue Anahí de Cárdenas. Luego, el grupo dejó en su domicilio a un joven que llevaba una camisa plateada. Según las imágenes, Di Marco tomó el control de la camioneta de Rivadeneira para dirigirse al edificio donde vive.

Las cámaras registraron el ingreso de la camioneta de Rivadeneira al estacionamiento privado del edificio donde reside Di Marco. El programa señaló que el vehículo permaneció en el lugar durante la noche y salió a la mañana siguiente.

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Al día siguiente, la modelo venezolana fue captada saliendo del mismo edificio junto a una amiga mientras paseaban perros. Cerca de las 17.00 horas, el actor argentino salió del lugar con otra ropa a un destino desconocido.

Magaly Medina llama “la miraflorina” a Korina Rivadeneira y comenta su nueva etapa de salidas nocturnas. Captura: Magaly TV La Firme.