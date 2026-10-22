Comerciantes Unidos recurre nuevamente a Claudio Biaggio para alejarse de la zona de riesgo en Liga 1 2026

Claudio Biaggio asume una vez más los mandos de Comerciantes Unidos. - Crédito: Difusión

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La pésima secuencia de Comerciantes Unidos en la mitad del Torneo Clausura 2026 obligó a los altos mandos a dar un golpe sobre la mesa. Perdida la confianza a José Hernández, se decidió cesarlo del cargo y llamar, en calidad de emergencia, a un viejo conocido como Claudio Biaggio.

El ‘Pampa’ recibió con entusiasmo el llamado del directorio y sin pensarlo demasiado puso en marcha su retorno a la ciudad de Cutervo con la única intención de renovar las ilusiones de unas ‘águilas’ que han perdido el rumbo entrando a la recta final del campeonato peruano.

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Claudio Biaggio vivirá su segunda etapa como líder de Comerciantes Unidos. - Crédito: Difusión

Biaggio, hace no mucho, había guiado los destinos de Comerciantes Unidos, pero cuestiones personales lo obligaron a dar un paso al costado de la institución. Ahora, más revitalizado, el profesional argentino se siente con fuerzas para sacar adelante al equipo.

Su primera misión será insuflarle confianza y carácter a un elenco que enlaza seis partidos a puro tropiezo en el Torneo Clausura 2026, con lo que ha ido derrapando en la clasificación general hasta aproximarse a zona de descenso, aunque todavía cuenta con un importante colchón de unidades para evitar la debacle.

La última vez que Comerciantes Unidos sonrió por un triunfo fue a mediados de agosto —exactamente hace dos meses— cuando a domicilio le infligió un fuerte correctivo a la Universidad Técnica de Cajamarca, el primer descendido confirmado de la Liga 1.

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En adelante, de una forma inesperada, las ‘águilas cutervinas’ sumaron resultados tanto desfavorables como alarmantes contra FC Cajamarca, Sport Huancayo, Alianza Atlético, Comerciantes Unidos y Sporting Cristal. Su única puesta en escena valorable se dio en el empate a dos ante Universitario de Deportes, en el Monumental.

Claudio Biaggio, obligado a levantar el vuelo de las 'águilas'. - Crédito: Comerciantes Unidos

Para romper esa mala racha, Claudio Biaggio tendrá su primera evaluación de rigor contra Cienciano. Que no sorprenda que el duelo se lo tome muy personal debido a una marcada diferencia con Horacio Melgarejo que data desde el primer enfrentamiento del año.

Seguirá en el calendario un reto arduo contra FBC Melgar, en Arequipa, para retornar a casa y medirse ante ADT, oponente directo en la disputa por la permanencia. Cerrará camino chocando contra Deportivo Garcilaso, en Cusco, y Sport Boys, en Cutervo.

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Lucha por sobrevivir

La lucha por la permanencia en la Liga 1 mantiene un desenlace abierto a cinco fechas del final. UTC ya descendió tras una temporada marcada por una deducción de diez puntos, pero aún existe una segunda plaza de baja en disputa.

ADT ocupa ese lugar con 25 unidades y diferencia de gol de -14. FC Cajamarca tiene 26 puntos, mientras CD Moquegua alcanzó 28 luego de vencer al cuadro cajamarquino.

ADT, CD Moquegua, FC Cajamarca y Comerciantes Unidos buscarán salvarse del descenso y no unirse a UTC como los equipos que pierden la categoría en el 2026. Crédito: RRSS clubes.

Comerciantes Unidos, con 31 puntos, dispone de un margen de seis sobre ADT, aunque todavía no aseguró su continuidad. La clasificación acumulada suma Apertura y Clausura, y define empates mediante diferencia de gol y tantos convertidos.

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Si esos criterios no bastan, se revisan los enfrentamientos directos, la tabla de Fair Play y, como última opción, un sorteo. UTC todavía mantiene un reclamo legal por la sanción, según declaró su presidente Joaquín Ramírez.