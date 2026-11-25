Entradas para la fecha 7 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

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Salieron las entradas para la fecha 7 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027 y los hinchas podrán adquirir sus boletos para los partidazos que se jugarán en el Poliportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Universitario de Deportes se medirá con Deportivo Géminis, Alianza Lima chocará con Perú Sub 19, San Martín enfrentará a Atlético Atenea, Regatas Lima hará lo suyo con Deportivo Wanka, y mucho más.

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Precios de entradas

La Federación Peruana de vóley (FPV) informó que los ‘voleilovers’ podrán obtener sus tickets a través del portal de Joinnus para los duelos del sábado 28 y domingo 29 de noviembre. Los precios se mantienen como las jornadas anteriores, es decir, desde los 25.00 soles en general hasta los 45.00 soles para occidente.

- General: S/. 25.00

- Norte preferente: S/. 30.00

- Sur preferente: S/. 30.00

- Oriente preferente: S/. 45.00

- Occidente preferente: S/. 45.00

- Parking: S/. 25.00

Precios de entradas para la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Así se jugará la fecha 7 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Sábado 28 de noviembre

Olva Latino vs. Rebaza Acosta (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Alianza Lima vs. Perú Sub-19 (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Universidad San Martín vs. Atlético Atenea (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 29 de noviembre

Deportivo Wanka vs. Regatas Lima (14:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Deportivo Soan vs. Circolo Sportivo Italiano (16:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Deportivo Géminis vs. Universitario de Deportes (18:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Programación de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1. Crédito: LPV

Universitario vs Géminis; partidazo de la jornada

Universitario de Deportes suma dos derrotas consecutivas y atraviesa un tramo adverso en la Liga Peruana de Vóley. El conjunto que dirige Paco Hervás perdió sus dos últimos partidos de la primera fase por 3-0, sin ganar sets en el Polideportivo Lucha Fuentes.

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La caída ante Regatas Lima en la quinta fecha abrió la racha. Después, Circolo Sportivo Italiano venció al cuadro crema en sets corridos, pese a que el rival arrastraba resultados irregulares.

Las pumas conservan el cuarto lugar con 12 puntos y quedaron a seis unidades de Universidad San Martín, que lidera la tabla con puntaje perfecto tras seis jornadas.

El momento deportivo coincidió con versiones sobre una presunta tensión entre Mirian Patiño y Karla Ortiz. Esta última no participó de los dos encuentros recientes debido a un asunto médico.

El equipo de Circolo Sportivo Italiano aseguró la victoria frente a Universitario de Deportes con un marcador de tres sets a cero (25-18, 25-22 y 25-20). Las imágenes muestran el punto decisivo del tercer set y la posterior celebración de las jugadoras del conjunto azul en la cancha deportiva tras culminar el encuentro.

Deportivo Géminis, por su parte, atraviesa una recuperación después de revertir un inicio difícil. El equipo de Comas perdió sus tres primeras presentaciones, pero mejoró con Natalia Málaga en la dirección técnica.

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Tras competir ante Alianza Lima, obtuvo su primera victoria contra Rebaza Acosta y luego superó por 3-0 a Equipo Perú.

El plantel dispone de las dominicanas Vielka Peralta, Lisvel Eve y Florangel Terrero, además de Alondra Alarcón, quien muestra evolución reciente.

Géminis ha experimentado un gran crecimiento con la presencia de Natalia Málaga en el banquillo. Crédito: FPV

Canal TV para ver los partidos de la fecha 7

Latina TV transmitirá la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 para todo el público peruano a través de señal abierta. Los encuentros del torneo podrán seguirse por el canal 2 y por la frecuencia 702 en alta definición.

El sitio web y la aplicación de Latina TV ofrecerán una alternativa para acceder a los partidos desde teléfonos, computadoras y otros dispositivos con conexión a internet.

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Infobae Perú acompañará el desarrollo del campeonato con las previas de los encuentros y relatos punto a punto.

El medio también difundirá las acciones destacadas, los marcadores de las jornadas y la actualización de la tabla de posiciones.

El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)