Tula Rodríguez aborda las complicaciones médicas que afrontó su hija Valentina tras su nacimiento, en un montaje con una foto de ambas.

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Tula Rodríguez recordó los momentos más difíciles que atravesó junto a su hija Valentina desde el día de su nacimiento. La conductora de televisión compartió imágenes familiares por los 18 años de la joven y habló de las intervenciones médicas que enfrentó durante su infancia.

La fecha tuvo una particularidad para madre e hija. Por primera vez no celebraron juntas el cumpleaños de Valentina, quien viajó a Estados Unidos para continuar con sus estudios universitarios.

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Rodríguez manifestó que la distancia le genera nostalgia, ya que ambas han mantenido una relación cercana. Aun así, aseguró que respalda la decisión de su hija de iniciar una etapa fuera del país.

A través de un video difundido en redes sociales, la presentadora Tula Rodríguez conmemora el cumpleaños número dieciocho de su hija Valentina Carmona. Rodríguez muestra grabaciones del momento del parto y relata diversos procedimientos médicos a los que se sometió la joven durante su crecimiento, incluyendo cirugías en la zona auditiva, de escoliosis y maxilofacial, además del impacto familiar tras el fallecimiento de Javier Carmona.

“Primer año que no la pasamos juntas. Ella decidió volar en busca de su camino y, por supuesto, yo apoyé su decisión”, expresó la presentadora de ‘MQM’ en sus redes sociales.

La conductora señaló que siente alegría por la experiencia de Valentina, aunque reconoció que la ausencia se siente con más fuerza en una fecha especial. “Hoy nos estemos extrañando más que nunca, porque siempre hemos estado unidas”, afirmó.

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En su dedicatoria, Tula también habló del impacto que tuvo la llegada de su primogénita en su vida y en la de Javier Carmona, padre de la joven. “Desde que llegaste a este mundo realmente cambiaste mi vida, cambiaste la vida de tu papá”, escribió.

La publicación incluyó recuerdos de la etapa previa al nacimiento de Valentina. Rodríguez contó que ella había pensado en llamarla Gabriela, por su segundo nombre, aunque Carmona tenía otra propuesta.

Tula Rodríguez difunde una grabación en redes sociales en la que recuerda las dificultades médicas que vivió su hija Valentina durante sus primeros días de vida.

El empresario insistió con el nombre Valentina y finalmente convenció a su esposa. La conductora recordó que él le dijo: “Tus temas, tus traumas son tuyos, nuestra hija se va a llamar Valentina”.

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Con el paso de los años, Rodríguez consideró que esa elección definió parte de la personalidad de su hija. “Fue la mejor decisión. Es una niña valiente”, sostuvo.

Valentina nació con una condición que afectó su audición

Las fotografías inéditas también mostraron a Javier Carmona durante el nacimiento de su hija. Para Tula Rodríguez, aquellas imágenes reunieron la emoción por la llegada de Valentina y el inicio de una etapa compleja para la familia.

La joven nació con atresia auricular, una condición que provocó la ausencia de su oreja derecha y que estuvo asociada a una discapacidad auditiva. La conductora relató que el diagnóstico los tomó por sorpresa.

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“Hasta ahí no sabía que venía con una complicación que al inicio nos dejó…”, señaló. Rodríguez explicó que percibió mayor serenidad en Carmona durante ese momento y valoró que él pudiera mantenerse tranquilo.

“Cuando traes a tus hijos al mundo los quieres completos, luego entiendes que todo tiene un propósito”, manifestó la figura televisiva al recordar la noticia.

La conductora Tula Rodríguez relata las complicaciones médicas que afrontó su hija Valentina durante sus primeros días de vida.

Valentina enfrentó intervenciones médicas desde pequeña. A los seis años viajó fuera del país para someterse a una primera operación, una experiencia que su madre identifica como una demostración temprana de fortaleza.

“A los seis años tuvo su primera intervención quirúrgica fuera y fue la primera prueba donde ella demostró por qué tenía que llamarse Valentina”, contó Rodríguez.

Años más tarde, la joven fue operada por una escoliosis. La conductora describió aquella cirugía como uno de los episodios que más temor le generó, debido a la duración del procedimiento.

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“Fue operada de escoliosis, una que duró horas de horas de horas, que sentía que se me iba la vida”, relató la presentadora.

A los problemas de salud se sumaron las pérdidas familiares. Valentina atravesó la muerte de su padre y, después, la de su abuela. Según contó Rodríguez, su hija se convirtió en un sostén para ella en medio de esos momentos.

Tula Rodríguez se emociona al recibir el primer audio de su hija Valentina Carmona tras iniciar su vida universitaria en Estados Unidos. (Instagram Tula Rodríguez)

La presentadora destacó que la joven conoce los episodios difíciles de su vida pública y que nunca la cuestionó por ellos. “Si hay alguien que te conoce en este mundo soy yo, nada ni nadie lo va a cambiar”, le dijo Valentina, de acuerdo con el testimonio de su madre.

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Rodríguez se quebró al recordar esas palabras y aseguró que su hija valora el esfuerzo que realizó para construir su futuro. “¿Cómo no sentirme orgullosa con tu pasado y tu presente? Gracias a ello tengo un futuro”, añadió la joven.