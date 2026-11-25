El político peruano Rafael López Aliaga levanta los brazos junto a Jeanette Alonzo durante una actividad partidaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Jurado Electoral Especial de Lima Centro proclamó a Jeanette Alonzo como alcaldesa de Lima para el periodo 2027-2030 y a Rafael López Aliaga como primer regidor. Este último no podrá asumir el sillón municipal en caso de que la primera sea vacada o renuncie al cargo.

Durante al acto de proclamación, el JEE aplicó el criterio establecido por el Jurado Nacional de Elecciones sobre las llamadas reelecciones encubiertas y determinó que López Aliaga “no se encuentra habilitado para ser proclamado alcalde para el periodo 2027-2030 ni para acceder a dicho cargo mediante sucesión o reemplazo durante ese mismo periodo”. Ello porque fue elegido como tal para el periodo 2023-2026. Precisan que el hecho de que haya renunciado no lo deja fuera de la prohibición.

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“Esta conclusión no supone desconocer la validez de su candidatura como regidor ni afecta su condición de integrante de la lista electoral de Renovación Popular Perú. Por el contrario, responde a la distinción establecida por el JNE entre la habilitación para ejercer el cargo de regidor y aquella exigida para acceder a la alcaldía, pues se trata de cargos sujetos a presupuestos constitucionales diferenciados. Por tanto, el ciudadano Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla conserva su condición de primer regidor, sin que ello lo habilite para asumir la alcaldía”, se lee en la resolución.

Así, el JEE Lima Centro procedió a continuar con el orden de la lista de Renovación Popular “para identificar a la siguiente integrante hábil”. Es decir, la segunda regidora electa Jeanette Alonzo, quien será proclamada como nueva alcaldesa.

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