La tenista peruana, sexta favorita del certamen, doblegó a la local Ana Candiotto en 1 hora y 14 minutos sobre la arcilla del Lagoa Iate Clube y escala al puesto 315° del ranking live de la WTA. (Redes Sociales)

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Tres días después de alzar su primer título de la temporada en el W35 de São Paulo, Lucciana Pérez no bajó el ritmo. La tenista peruana (333° WTA) se presentó este martes en el cuadro principal del ITF W75 de Florianópolis —conocido como el Engie Open— y resolvió sin sobresaltos su estreno ante la brasileña Ana Candiotto (558° WTA) con parciales de 6-4 y 6-2.

El partido, disputado sobre las canchas de arcilla del Lagoa Iate Clube, le demandó 1 hora y 14 minutos y le entregó su sexta victoria en fila, la primera en este nivel de torneo dentro del circuito ITF.

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Con el avance a la siguiente ronda, la deportista nacional escala de manera provisional hasta el puesto 315° del ranking de la WTA, su mejor ubicación histórica.

Cómo le fue en su debut y quién será su próxima rival

Lucciana Pérez prolongó su racha ganadora en Brasil con una sólida presentación ante Ana Candiotto y ahora tendrá que superar a la chilena Bárbara Gatica para meterse entre las ocho mejores del W75 de Florianópolis. (Redes Sociales)

Pérez llegó a Florianópolis con un impulso difícil de frenar. En el W35 de São Paulo había conquistado el título sin ceder ningún set a lo largo de toda la semana, coronando la final ante Ana Sofía Sánchez con un contundente 6-3 y 6-0. Ese estado de forma se trasladó sin fisuras a las canchas del Engie Open.

Ante Candiotto, la peruana impuso su jerarquía desde los primeros juegos. Como sexta preclasificada del torneo, el resultado respondió a lo esperado en el papel, aunque la solidez con la que lo ejecutó dejó una imagen de tenista que atraviesa uno de sus mejores momentos en el circuito. El primer set cayó 6-4 tras un tramo inicial parejo que Pérez resolvió con mayor consistencia desde el fondo de la cancha. En el segundo, la diferencia se amplió: 6-2 sin margen para la réplica de la local.

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El próximo escollo llegará este jueves 26 de noviembre, cuando la peruana se cruce en octavos de final con la chilena Bárbara Gatica, ubicada en el puesto 863° del ranking de la WTA. Gatica accedió al cuadro principal a través de la qualy y representa, al menos en términos de posición en el escalafón, un rival de menor jerarquía. Sin embargo, la condición de local de la región y la superficie de arcilla —donde las sorpresas son más frecuentes— obligan a no subestimar el cruce..

Cómo le fue en dobles

La tenista peruana también quiere hacerse un lugar en el cuadro de dobles del Engie Open, pero tendrá un complicado estreno frente a las primeras favoritas del certamen, Daria Egorova y Valeriya Strakhova (Redes Sociales)

La participación de Lucciana Pérez en Florianópolis no se limita al cuadro de individuales. La peruana también integra el torneo de dobles junto a la mexicana Marian Gómez Pezuela-Cano, dupla que ya trabajó en conjunto la semana anterior en São Paulo, donde llegaron hasta los cuartos de final antes de caer ante Sabastiani León y Demi Tran por 6-4 y 6-3.

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Su debut en el cuadro de duplas del W75, previsto originalmente para el martes, debió postergarse hasta este miércoles 25 de noviembre por las lluvias que interrumpieron la jornada anterior. Cuando salten a la cancha, tendrán enfrente a la dupla número uno del certamen: la conformada por Daria Egorova y la ucraniana Valeriya Strakhova, primera cabeza de serie del cuadro de 16 parejas.

De superar esa valla, en cuartos de final aguardaría el cruce ante las ganadoras del partido entre Marie Mettraux / Luisa Meyer Auf Der Heide y las brasileñas Luiza Fullana / Thaisa Grana Pedretti.

Los premios que reparte el W75 de Florianópolis

Cada victoria en Florianópolis puede acercar a Lucciana Pérez a una recompensa mayor. El certamen brasileño distribuye premios económicos y unidades para el ranking, con cifras que aumentan conforme avanzan las rondas. (Redes Sociales)

El Engie Open maneja una bolsa total de US$ 60.000 y distribuye hasta 75 puntos WTA de acuerdo con el reglamento oficial del ITF World Tennis Tour. En el cuadro de individuales —con 32 jugadoras—, la escala de premios es la siguiente:

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La campeona se lleva US$ 9.142 y 75 puntos. La finalista recibe US$ 4.886 y 49 unidades. Las semifinalistas cobran US$ 2.683 y acumulan 29 puntos cada una. Las cuartofinalistas obtienen US$ 1.543 y 16 puntos. Las jugadoras que superen la primera ronda y alcancen los octavos de final reciben US$ 935 y 9 puntos, mientras que las eliminadas en la ronda inicial se van con US$ 557 y 1 punto. Quienes hayan pasado la qualy suman 3 puntos WTA adicionales, sin premio económico extra.

En dobles, los montos se dividen entre las dos integrantes de cada pareja, aunque los puntos se asignan de forma individual. Las campeonas reparten US$ 3.344 y cada una suma 75 puntos. Las finalistas comparten US$ 1.672 con 49 puntos por cabeza. Las semifinalistas acceden a US$ 836 y 29 unidades, y las cuartofinalistas a US$ 456 y 16 puntos. Las eliminadas en primera ronda se van con US$ 304 a repartir y 1 punto cada una.

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