El Ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini, en el marco de la CADE Ejecutivos en Cusco, ofreció detalles sobre el desbloqueo y avance de importantes obras de infraestructura, incluyendo puentes y carreteras, que beneficiarán a diversas regiones del país. TVPerú

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La puesta en funcionamiento de nuevas estaciones del Metro de Lima forma parte de los plazos que el Gobierno busca establecer para ampliar la infraestructura de transporte público en la capital. El proyecto de la Línea 2 contempla distintas etapas de ejecución, con obras pendientes que condicionan la incorporación progresiva de nuevos tramos al servicio de pasajeros.

En ese contexto, las estaciones ubicadas en el distrito de Ate figuran entre las primeras que podrían entrar en funcionamiento. La infraestructura de estas tres paradas ya se encuentra culminada, pero todavía requiere acuerdos que permitan incorporarlas al sistema ferroviario y habilitar su atención al público.

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El avance de este proyecto también está relacionado con las obligaciones económicas pendientes entre el Estado peruano y el consorcio encargado de la Línea 2. Esta situación forma parte de las negociaciones que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) inició para modificar las condiciones del contrato y establecer nuevos compromisos de ejecución.

El cronograma fue expuesto por el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini, durante la 64.ª edición de CADE Ejecutivos 2026, desarrollada en Urubamba, Cusco. En su intervención, el funcionario detalló las fechas previstas para la apertura de las primeras estaciones y la continuidad de los siguientes tramos.

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Tres estaciones de Ate entrarían en funcionamiento en 2027

Durante su participación en CADE Ejecutivos 2026, el ministro informó que el Gobierno busca habilitar tres estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima durante el segundo semestre de 2027.

Según explicó, estas instalaciones, ubicadas en el distrito de Ate, ya se encuentran terminadas. Sin embargo, su apertura depende de los acuerdos que el MTC mantiene con el consorcio responsable del proyecto.

El funcionario precisó que la incorporación de estas paradas al servicio beneficiaría a aproximadamente 600.000 peruanos. La operación de las estaciones permitiría ampliar la cobertura del sistema ferroviario en el sector este de Lima.

Tangherlini señaló que el objetivo de las conversaciones contractuales consiste en establecer las condiciones necesarias para habilitar la infraestructura existente y avanzar con las siguientes fases de la obra.

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MTC negocia una adenda con el consorcio de la Línea 2

Más de 45.000 estudiantes podrán contar con una nueva opción de transporte para llegar al campus universitario cuando la estación entre en funcionamiento. Foto: Línea 2 del Metro de Lima

Uno de los puntos abordados por el titular del MTC fue la negociación de una adenda contractual con el consorcio Línea 2, proceso que comenzó algunas semanas antes de su intervención en el encuentro empresarial.

El ministro explicó que el Estado mantiene una deuda considerable con la empresa encargada del proyecto. Según indicó, el Gobierno efectuó un primer pago como parte del proceso para atender esa obligación económica.

Tangherlini sostuvo que este desembolso permitió iniciar las conversaciones para modificar el contrato y establecer compromisos vinculados con la puesta en funcionamiento de las estaciones.

La negociación también contempla medidas para acelerar la culminación de otros tramos de la Línea 2. El propósito del Ejecutivo es establecer un cronograma que permita incorporar nuevas estaciones al servicio de transporte ferroviario.

Estaciones entre San Juan de Dios y el óvalo Bolognesi tienen plazo hasta 2029

La Linea 2 del Metro de Lima podría inaugurar sus próximas estaciones en el distrito de Ate. (Foto: composición-Infobae/Renato Silva/Paula Elizalde)

Además de las tres estaciones de Ate, el ministro se refirió al tramo comprendido entre la estación Clínica San Juan de Dios y el óvalo Bolognesi.

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De acuerdo con el cronograma expuesto por Tangherlini, el Gobierno espera que estas instalaciones puedan concluirse y entrar en funcionamiento hacia finales de 2028 o durante los primeros meses de 2029.

Esta fase forma parte de los trabajos pendientes para ampliar la cobertura de la Línea 2. Su incorporación permitiría completar las etapas 1A y 1B del proyecto, según el calendario presentado por el titular del sector.

El funcionario vinculó este plazo con los acuerdos que el MTC busca establecer mediante la adenda contractual. Las negociaciones con el consorcio también apuntan a acelerar las actividades necesarias para completar las estaciones comprendidas en ese recorrido.

Según lo señalado por el ministro de Transportes y Comunicaciones, esta fase tendría como horizonte el año 2030. Su ejecución quedaría después de la puesta en funcionamiento de las etapas 1A y 1B, previstas para los años anteriores.

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La programación expuesta establece tres referencias temporales para el desarrollo del proyecto: el segundo semestre de 2027 para las estaciones de Ate, finales de 2028 o inicios de 2029 para el tramo entre San Juan de Dios y el óvalo Bolognesi, y 2030 para la etapa 2.