Nicolás Pacheco saca pasaje sin escalas a Los Ángeles 2028. Crédito: IPD.

Guardar

Nicolás Pacheco conquistó la medalla de oro en skeet masculino del XV Campeonato de Tiro de las Américas Lima 2026, que se desarrolla en el Polígono de Tiro de la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco. El resultado le permitió al país asegurar una plaza olímpica para Los Ángeles 2028.

El tirador peruano se impuso en una final que se resolvió recién en el desempate. Pacheco y el estadounidense Christian Elliott terminaron la definición regular con 34 platos acertados, una paridad que llevó la disputa a una instancia adicional. En el ‘shoot-off’, el representante nacional registró 16 impactos contra los 15 de su rival y se quedó con el oro continental.

PUBLICIDAD

La victoria tuvo un valor adicional por el antecedente entre ambos. Elliott había ganado la prueba de skeet de los Juegos Panamericanos Lima 2019, precisamente en la sede de Las Palmas. En aquella ocasión, Pacheco obtuvo la medalla de bronce después de una final marcada por una penalización que generó controversia en el entorno peruano.

Siete años más tarde, el deportista nacional tuvo una nueva oportunidad frente al estadounidense y logró imponerse ante el público local. El triunfo no solo modificó el desenlace de aquella rivalidad deportiva, sino que colocó a Perú entre los países que ya cuentan con cupos para Los Ángeles en el inicio del ciclo olímpico.

PUBLICIDAD

El tirador peruano compitió en la modalidad de tiro skeet en el XV Campeonato de Tiro de las Américas – Lima 2026 y se consagró al colgarse al medalla de oro. Crédito: IPD/Panam Sports.

La competencia continental, organizada por la Confederación Americana de Tiro (CAT), entrega 12 plazas para los Juegos Olímpicos de 2028. En este tipo de torneos, el cupo corresponde al país, aunque el resultado de Pacheco refuerza su condición como principal carta peruana en la modalidad de skeet rumbo a la próxima cita olímpica.

La emoción de Nicolás Pacheco

El desenlace provocó una reacción inmediata en Pacheco, quien no pudo contener las lágrimas tras confirmar la clasificación. El tirador valoró la carga emocional de alcanzar la meta en Lima, en una sede que conoce desde hace años y ante personas cercanas que siguieron la final desde las tribunas.

PUBLICIDAD

“Me ha costado mucho, pero, increíblemente, clasificar en mi casa, en mi cancha, ha sido lo mejor. Nos vamos a Los Ángeles. Es lo bonito que te da el deporte: tener en las manos algo por lo que has trabajado tanto”, declaró el deportista luego de obtener la medalla de oro.

Pacheco también dedicó el resultado a las personas e instituciones que lo acompañaron durante su preparación. “Este triunfo es para todos los peruanos, al IPD, la Federación y a mi familia, que son incondicionales conmigo”, señaló el tirador, que integra el Programa Ciclo Olímpico 2025-2028 del Instituto Peruano del Deporte.

PUBLICIDAD

Nicolás Pacheco se quedó con el oro en Las Palmas y clasificó a Los Ángeles 2028. Crédito: Facebook IPD.

La competencia en Las Palmas reunió a representantes de distintos países del continente en pruebas de rifle, pistola y escopeta. Para el peruano, el torneo tuvo una exigencia especial por la posibilidad de asegurar un cupo olímpico y por el antecedente de competir en su propio escenario.

Cuarta presencia en Juegos Olímpicos

A sus 32 años, Pacheco quedó encaminado a disputar sus cuartos Juegos Olímpicos. El especialista en skeet ya representó al Perú en Londres 2012, Tokio 2020 y París 2024, donde alcanzó la final de la disciplina y terminó en el sexto lugar, resultado que le otorgó un diploma olímpico.

La actuación en París significó el mejor desempeño peruano en tiro deportivo dentro de una cita olímpica reciente. Pacheco avanzó entre los seis finalistas de skeet, una prueba que exige acertar a discos lanzados a gran velocidad desde dos puntos distintos de la cancha. Esa experiencia lo convirtió en referente del tiro peruano.

PUBLICIDAD

El oro en Lima también completa una temporada con resultados internacionales para el deportista. En septiembre obtuvo el primer lugar en skeet de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde sumó 34 puntos en la final. Ese triunfo le permitió alcanzar su cuarto título en ese certamen, luego de los logrados en 2014, 2018 y 2022.

Nicolás Pacheco obtuvo el cuarto diploma para Perú en los Juegos Olímpicos París 2024: ocupó el sexto lugar de skeet masculino (Claro TV)

A ese recorrido se agregan dos medallas de bronce en Juegos Panamericanos, conseguidas en Lima 2019 y Santiago 2023, además del oro en la Copa del Mundo de Escopeta Lima 2022 y el título sudamericano obtenido en 2024. Con el cupo olímpico obtenido en la capital peruana, Pacheco tendrá un nuevo ciclo para preparar su cuarta cita olímpica.

PUBLICIDAD