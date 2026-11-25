Universitario se medirá con Sport Huancayo por semifinales de la Liga 1 2026

Guardar

Universitario de Deportes y Sport Huancayo definirán la llave de semifinales en busca de su clasificación a la final de la Liga 1 2026, pero no será lo único que estará en juego. El ganador de la serie buscará el título nacional y también asegurará el segundo cupo de la Copa Libertadores 2027.

Quedar con el boleto de Perú 2 del campeonato internacional, es acceder a la fase de grupos ya que Alianza Lima es Perú 1 por ocupar ganar el Apertura y quedar en el primer lugar de la tabla acumulada.

PUBLICIDAD

Es decir, asegura un ingreso millonario inicial de USD 3 millones, de acuerdo con los premios establecidos por la CONMEBOL, equivale casi 10 millones 500 mil de soles. A ese monto se agregará un incentivo de USD 340.000 por cada victoria que consiga el equipo durante esa instancia del torneo continental.

Millonario premio por clasificar a la fase de grupos por la Copa Libertadores 2027.

¿Cuándo será la primera semifinal de la Liga 1 2026?

Universitario de Deportes y Sport Huancayo abrirán una de las semifinales de los play offs de la Liga 1 2026. La llave se definirá en partidos de ida y vuelta y determinará al equipo que enfrentará a Alianza Lima en la final por el campeonato peruano.

El primer encuentro se jugará el domingo 29 de noviembre en el estadio IPD de Huancayo. El partido comenzará a las 15.00, según el horario peruano.

PUBLICIDAD

La serie reúne otra vez a ambos clubes en una instancia de eliminación directa. El resultado de este compromiso será determinante para la definición de la llave, que otorgará uno de los cupos en la disputa por el título nacional.

La transmisión estará a cargo de L1 Max, señal que posee los derechos de televisión de la competencia. Los hinchas podrán acceder a la emisión mediante Movistar, DirecTV y Claro, operadores que incluyen el canal en su programación.

La segunda parte de la temporada presentó una notable mejoría del equipo crema como visitante. Sumó 18 puntos en nueve encuentros, con victorias importantes ante Alianza Lima y otros rivales de la Liga 1. (Liga 1)

¿Cómo se definirá al ganador de las semifinales de la Liga 1 2026?

La semifinal entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo definirá al segundo equipo que disputará el título de la Liga 1 frente a Alianza Lima.

PUBLICIDAD

La serie genera dudas entre los aficionados sobre los criterios que se aplicarán para establecer al ganador de la llave. Entre ellas aparecen el valor de los goles de visitante, la posibilidad de un tercer partido y la eventual disputa de tiempo extra. Infobae Perú explicará las reglas previstas para resolver cada escenario de la definición.

El equipo que meta más goles al cabo de los dos partidos avanzará a la final nacional de la Liga 1 2026.

Si ambos clubes igualan en el marcador global en los 180 minutos, la clasificación se definirá por tanta de penales.

No se contabilizarán los goles en contra para determinar al vencedor.

No habrá tiempo extra.

No habrá partido extra, es decir tercer encuentro.

El ganador enfrentará a Alianza Lima en la definición por el título nacional.

Goles y resumen del triunfazo del 'rojo matador' ante la 'U' y su consagración en la última fecha del Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

Canal TV para ver las semfinales de la Liga 1 2026

L1 Max emitirá las semifinales y pondrá a disposición su programación para seguir los partidos de la jornada por televisión.

Los aficionados que prefieran ver los encuentros desde celulares, tabletas o computadoras podrán ingresar a Liga 1 Play. La aplicación permitirá acceder a los duelos desde dispositivos conectados a internet.

PUBLICIDAD

Infobae Perú acompañará cada partido con información previa, cobertura de las incidencias y los principales hechos posteriores a las semifinales.