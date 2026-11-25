Hugo García figura en el anuncio oficial de su participación en Exatlón y en una fotografía junto a su pareja en una alfombra roja.

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Hugo García volverá a los realities de competencia con su ingreso a “Exatlón Estados Unidos”, el programa de Telemundo que reunirá a participantes de distintos países en pruebas físicas y desafíos de alto rendimiento.

El modelo peruano confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram. En una publicación sobre su selección para el formato internacional, escribió: “¡El Baby está de vuelta!”, una frase con la que celebró su retorno a la televisión de competencia tras su salida de Esto es guerra.

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La participación de García supone un nuevo paso en su carrera fuera de Perú. Antes de integrarse al elenco del programa estadounidense, formó parte de espacios como Combate y Esto es guerra, donde se consolidó como una de las figuras vinculadas a este tipo de formatos.

El exchico reality viajó el lunes 23 de noviembre a República Dominicana, país donde se realizarán los preparativos y las grabaciones de esta nueva temporada. Desde el avión, compartió una imagen de la vista al mar y dejó un mensaje dirigido a sus seguidores.

Una publicación en redes sociales confirma la participación de Hugo García en la nueva temporada del programa de competencias Exatlón Estados Unidos emitido por Telemundo.

El anuncio dejó ver dos caras de esta etapa: la expectativa por competir en una producción internacional y la distancia con las personas más cercanas a él. García reconoció que el aspecto personal será uno de los principales retos durante su permanencia fuera de casa.

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“Dejar a mi familia ha sido la parte más difícil de todo esto”, expresó el influencer en sus historias de Instagram. “Sé que los voy a extrañar más de lo que puedo explicar”, añadió.

Aun así, señaló que buscará convertir ese sentimiento en un impulso para afrontar las exigencias del programa. “Hoy me toca transformar todo ese amor en fuerza y motivación para ir detrás de un sueño más, por mí y por ellos”, sostuvo.

La nueva edición de “Exatlón Estados Unidos” se estrenará el martes 8 de diciembre. Los seguidores de Hugo García podrán seguir su desempeño a través de Telemundo y de la plataforma de streaming Peacock.

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Hugo García comparte un mensaje en su cuenta de Instagram donde anuncia el inicio de una nueva etapa laboral lejos de su familia.

Hugo García se despidió de Isabella Ladera y Koa antes de viajar a República Dominicana

Antes de partir, Hugo García compartió momentos de su despedida de Isabella Ladera y de Koa, el hijo de la creadora de contenido venezolana. El modelo publicó imágenes junto a ambos antes de abordar el vuelo que lo llevó a República Dominicana.

La escena ocurrió en medio de los preparativos para su ingreso al reality. García no precisó cuánto tiempo permanecerá en el país caribeño ni las condiciones de su participación, aunque dejó claro que la separación de su entorno afectivo será una parte difícil de esta experiencia.

El participante invitó además a su comunidad digital a acompañarlo durante el proceso. Su intención, explicó, es mostrar parte de los desafíos que enfrente durante las competencias y la convivencia propia del formato.

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“Exatlón Estados Unidos” tendrá emisiones de lunes a viernes y un capítulo especial los domingos. La señal programó los episodios para las 19.00, hora del Este de Estados Unidos, y las 18.00 en la zona central de ese país.

Hugo García regresó al Perú para una carrera deportiva y expresó su felicidad por su reciente paternidad junto a Isabella Ladera.

En Perú, el estreno y las transmisiones regulares podrán verse desde las 19.00, debido a la coincidencia horaria con la costa este estadounidense durante diciembre.

Con este proyecto, García volverá a una dinámica que conoce desde sus primeros años en televisión: circuitos de resistencia, pruebas de velocidad y enfrentamientos entre competidores. Esta vez, lo hará ante una audiencia internacional y lejos de su círculo familiar.

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El exintegrante de Esto es guerra iniciará así una etapa profesional fuera de los realities peruanos, con la expectativa de trasladar su experiencia previa a uno de los formatos de competencia de mayor presencia en la televisión hispana de Estados Unidos.