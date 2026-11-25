El río Tumbes registra un incremento de caudal bajo un puente tras superar el umbral de alerta roja por lluvias en la cuenca alta.

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El Fenómeno El Niño (FEN) adelantó efectos sobre la costa norte de Perú y elevó el caudal del río Tumbes a registros que el Gobierno considera inéditos en un siglo. Marco Vinelli, presidente de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del FEN y titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), afirmó que el río alcanzó 1.400 metros cúbicos por segundo, una cifra que comparó con los 250 m³/s registrados durante las lluvias de 1982.

“Esto no ha ocurrido antes”, indicó Vinelli durante una rueda de prensa junto a los integrantes del Comando FEN. El funcionario sostuvo que el episodio actual presenta una intensidad superior a la de 1982 y 1997, debido a que las temperaturas del mar se ubican entre 3 y 4 °C por encima de los valores reportados en aquellos años. La información coincide con nuevas alertas por lluvias intensas en Tumbes y Piura del Perú.

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Senamhi prevé hasta 100 milímetros de lluvia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió el 25 de noviembre que Piura y Tumbes podrían recibir acumulados de hasta 100 milímetros en 24 horas, equivalentes a 100 litros de agua por metro cuadrado.

La advertencia, vigente desde las 13:00 horas del 25 de noviembre hasta las 13:00 horas del 26 de noviembre, también comprende a Lambayeque, donde se esperan precipitaciones de moderada a extrema intensidad.

Rosario Julca, subdirectora de Vigilancia Meteorológica del Senamhi, explicó que ese volumen puede representarse como una lámina de agua de 10 centímetros sobre una superficie de un metro por un metro.

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En el reporte correspondiente al período entre las 07:00 horas del 24 de noviembre y las 07:00 horas del 25 de noviembre, el organismo consignó acumulados diarios de 25,5 milímetros en Cañaveral y 17,0 milímetros en Rica Playa.

Tumbes y Piura registraron lluvias extraordinarias, con más de 100 litros de agua por metro cuadrado en determinados puntos. Composición: Infobae

Monitoreo mantiene alerta activa en las riberas

El incremento del caudal del río Tumbes ya figuraba en el monitoreo hidrológico. A las 06:00 horas del 24 de noviembre, la estación El Tigre registró 811,93 m³/s, por encima del umbral naranja fijado en 800 m³/s. El Senamhi recomendó no acercarse a las riberas y evitar el cruce de corrientes de agua. También precisó que los datos permanecen sujetos a revisión y validación.

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Vinelli atribuyó la ausencia de mayores inundaciones a los trabajos de descolmatación y limpieza del cauce ejecutados en el río Tumbes y otros ríos. “Nos estamos preparando junto con los diferentes ministerios para poder tener una reacción mucho más rápida e inmediata”, señaló. Añadió que esas labores podrán continuar mientras las condiciones del clima lo permitan, posiblemente hasta la primera quincena de diciembre.

El ministro informó además que los desbordes del río Zarumilla obligaron a evacuar en dos ocasiones a habitantes del asentamiento humano Puerto Perú, quienes fueron trasladados a un albergue acondicionado.

En Piura, las lluvias registradas en Tambogrande llegaron a 130 milímetros en 24 horas y afectaron a 200 personas y 50 viviendas. También inundaron un colegio, un mercado y una vía terrestre que luego fue rehabilitada por el Ministerio de Transportes.

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El pronóstico prevé precipitaciones en Chulucanas, Tambogrande y Ayabaca, en Piura, y luego en Zarumilla y Tumbes. Para días posteriores, el Gobierno anticipó lluvias en Lambayeque, Cajamarca, Huánuco y Cusco. Según Vinelli, las precipitaciones de departamentos responden a factores estacionales; las del norte están vinculadas al actual El Niño Costero.