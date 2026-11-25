Las playas de Chiclayo, San José y Puerto Etén son azotadas por un fuerte oleaje que llega hasta el malecón, obligando a bañistas y comerciantes a retirarse. El avance del mar reduce el espacio de playa y genera preocupación por el impacto económico en el turismo. Buenos Días Per u

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El litoral de Lambayeque enfrenta condiciones adversas por el comportamiento del mar, cuya fuerza altera las actividades habituales en uno de sus principales espacios turísticos. En el balneario de Pimentel, el avance del agua modificó las condiciones de la playa y generó dificultades para quienes trabajan y transitan por el sector.

La fuerza de las olas llegó hasta las inmediaciones del malecón, donde el agua alcanzó espacios utilizados por visitantes y comerciantes. Ante el riesgo de que el mar avance hacia las zonas ocupadas, los bañistas tuvieron que alejarse de la orilla y abandonar algunos sectores de la playa.

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El fenómeno también repercute en las actividades económicas vinculadas al turismo. Los negocios que dependen de la llegada de visitantes registran menos movimiento, mientras que quienes alquilan sombrillas y ofrecen servicios en la playa enfrentan daños en sus instalaciones y dificultades para atender al público.

La situación no se limita a Pimentel. Los balnearios de San José y Puerto Eten, también ubicados en la provincia de Chiclayo, presentan condiciones similares debido al comportamiento del oleaje. Los sectores afectados permanecen bajo vigilancia ante los cambios que pueda registrar el mar.

El mar avanza hacia el malecón y reduce el espacio disponible en Pimentel

Uno de los principales problemas reportados en Pimentel es el desplazamiento del agua hacia sectores próximos al malecón. La fuerza de las olas provoca que el mar alcance espacios donde habitualmente permanecen los visitantes y trabajadores del balneario.

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Un comerciante explicó que el agua llega hasta zonas alejadas de la orilla y obliga a las personas a retroceder para evitar ser alcanzadas. La presencia de superficies mojadas en áreas destinadas al tránsito evidencia el alcance del oleaje.

Según el testimonio de uno de los trabajadores del balneario, el fenómeno se presenta desde hace aproximadamente un mes. Durante ese periodo, el mar avanzó sobre sectores de la playa y redujo el espacio disponible para los turistas.

La disminución de la superficie de arena también afecta la distribución de los servicios que se ofrecen en el lugar. Los visitantes cuentan con menos espacio para instalarse, mientras que los comerciantes deben permanecer atentos a los movimientos del agua para proteger sus pertenencias.

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Comerciantes reportan pérdidas por la disminución de visitantes

Los trabajadores del balneario reportan daños en sus instalaciones y una menor llegada de visitantes debido al avance del agua. La situación también afecta a otros sectores del litoral de Lambayeque. Captura de pantalla

Los trabajadores que dependen de la actividad turística reportan consecuencias económicas por la presencia del oleaje. La preocupación de los visitantes ante el fuerte movimiento del mar redujo la afluencia de personas que llegan al balneario para disfrutar de la playa.

Uno de los comerciantes señaló que el temor de los turistas a ingresar al agua perjudica directamente sus ingresos. Según explicó, sus actividades dependen de los visitantes que llegan a Pimentel y consumen los servicios disponibles en el sector.

La menor presencia de público también repercute en los negocios que ofrecen alquiler de sombrillas y espacios de descanso. Estos servicios necesitan condiciones adecuadas en la playa para funcionar con normalidad, pero el avance del mar dificulta su instalación y permanencia.

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La reducción del turismo representa un problema para los trabajadores que dependen de la temporada de visitas. La permanencia del oleaje durante varias semanas mantiene las dificultades para quienes desarrollan actividades comerciales en el balneario.

Oleaje provoca daños en sombrillas y pertenencias de los trabajadores

Autoridades de Pimentel emiten alerta por oleaje alto. Se recomienda máxima precaución en toda la costa, evitar acercarse al mar y seguir las indicaciones de las autoridades. Municipalidad de Pimentel

Los comerciantes que alquilan sombrillas también reportaron afectaciones materiales por el ingreso del agua hacia las zonas donde instalan sus equipos.

Uno de los trabajadores explicó que las estructuras están elaboradas con madera y utilizan pegamento para mantener unidas sus piezas. La exposición al agua puede debilitar las uniones y provocar que los componentes pierdan firmeza.

El problema también alcanza las pertenencias de los clientes que alquilan estos espacios. Según el testimonio de otro comerciante, algunas personas colocan sus objetos cerca de las sombrillas y deben retirarse rápidamente cuando las olas llegan hasta ese sector.

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El avance repentino del agua puede arrastrar los artículos que permanecen sobre la arena, lo que obliga a los visitantes y trabajadores a reaccionar para evitar mayores pérdidas.

Estas dificultades se suman a la reducción del espacio disponible para instalar los servicios turísticos y a la menor llegada de público que reportan los comerciantes.

San José y Puerto Eten también registran los efectos del oleaje

Los efectos del fenómeno también alcanzan a otros puntos del litoral de Lambayeque. San José y Puerto Eten presentan condiciones similares, por lo que ambos balnearios permanecen bajo vigilancia ante la evolución del comportamiento marítimo.

La situación afecta a sectores donde las actividades recreativas, comerciales y pesqueras forman parte del movimiento habitual de la población. Los vecinos, visitantes, pescadores artesanales y comerciantes se encuentran entre los grupos expuestos a las consecuencias del fuerte oleaje.

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En Pimentel, el retiro de los bañistas y las dificultades para mantener los servicios instalados en la playa evidencian los problemas que enfrenta el balneario. Los comerciantes consultados reportaron que la presencia del mar en zonas próximas al malecón continúa condicionando sus actividades económicas.