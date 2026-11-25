Reportaje de 'América Hoy' sobre la diligencia policial en la que José Burga, animador de 'La Bella Luz', brindó su testimonio en la investigación iniciada por la denuncia de Naldy Saldaña contra César Sánchez. A su salida de la dependencia policial, Burga evitó dar detalles a la prensa. Por su parte, el abogado de la cantante, William Farfán, se pronunció sobre la declaración, mientras Saldaña compartió un mensaje en sus redes sociales reafirmando su postura. Video: América TV / América Hoy

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José Burga, animador de la agrupación ‘La Bella Luz’ conocido artísticamente como ‘Josecito’, brindó su manifestación ante la Policía Nacional del Perú (PNP) en el marco de la investigación que involucra a Naldy Saldaña y al exdirector musical de la orquesta, César Sánchez. El citado como testigo evitó de manera deliberada el contacto con la prensa que lo esperaba a la salida de la dependencia policial.

Burga mantuvo una relación extramatrimonial con la cantante, un vínculo que ella misma reconoció públicamente en medio de la polémica que rodea al caso. Su participación como testigo se dio en el contexto de la denuncia que Saldaña interpuso contra Sánchez por presuntos tocamientos indebidos.

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El animador permaneció casi dos horas en la comisaría y evitó responder a la prensa

Según un informe del programa ‘América Hoy’, Burga permaneció alrededor de dos horas en una dependencia policial de San Juan de Lurigancho para cumplir con la diligencia. A su salida, fue abordado por las cámaras del programa, pero se mostró reacio a brindar detalles sobre el contenido de su declaración.

Al ser consultado sobre si existía alguna prohibición para hablar del tema, el músico lo negó de forma tajante. “Nadie me ha prohibido nada. Ya declaré, no tengo nada más que hablar”, expresó Burga ante las cámaras de ‘América Hoy’.

El animador José Burga y la cantante Naldy Saldaña enfrentan diligencias vinculadas a la denuncia contra el exdirector de La Bella Luz.

El abogado de Saldaña cuestionó públicamente la actitud del animador durante la diligencia y señaló que habría evadido las preguntas formuladas por las autoridades. “José Burga en realidad sí conoce bastante bien los hechos, pero es entendible que su relación de poder frente a la empresa y su relación laboral le han permitido no colaborar en nada”, manifestó el letrado en declaraciones recogidas por el mismo programa.

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Saldaña reafirmó su confianza en la justicia y rechazó un posible regreso a la agrupación

En medio de las diligencias, la cantante recurrió a su cuenta de Instagram para expresar su respaldo al proceso judicial en curso. “Confío en la justicia y en que se haga lo correcto, no solo por mí, sino por todas aquellas mujeres que alguna vez sintieron miedo de hablar. Ningún cargo, ninguna posición, ningún apellido y ningún poder están por encima del respeto”, escribió Saldaña en la red social.

La artista también hizo un llamado a escuchar a las mujeres que se atreven a denunciar hechos de este tipo. “Yo hablé aún con miedo y hoy sigo de pie. Que ninguna mujer vuelva a sentir que está sola y que cuando una mujer se atreva a hablar, en lugar de cuestionarla, aprendamos a escucharla”, agregó en el mismo mensaje.

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Consultada en el programa ‘El Reventonazo de la Chola’ sobre declaraciones de Óscar Junior Custodio, conocido como ‘Senderito’, quien afirmó que las puertas de ‘La Bella Luz’ seguían abiertas para ella, Saldaña descartó la posibilidad de un regreso a la agrupación. “En La Bella Luz, yo aprendí, crecí, gané mucha experiencia artísticamente, pero en este caso yo no tomaría sus palabras porque no me sentí respaldada. Sentí que ellos no consideraron al menos lo que yo estaba pasando, o quizá lo dijeron a su manera, pero considero que no fue lo correcto”, señaló.

Poder Judicial evaluará el pedido de nueve meses de prisión preventiva contra César Sánchez tras la denuncia interpuesta por la cantante Naldy Saldaña por presunto acoso sexual y tocamientos indebidos. Amor y Fuego.

Investigación contra César Sánchez incluye impedimento de salida del país

La investigación contra César Sánchez avanza de forma paralela a estas diligencias. Las autoridades ordenaron contra el exdirector musical la medida de impedimento de salida del país, dispuesta a tres meses de haberse formalizado la denuncia. Saldaña reconoció esta disposición judicial como un avance relevante, aunque remarcó que el proceso avanza con lentitud.

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En una respuesta a la versión del exdirector musical, quien había afirmado que ambos mantenían una relación íntima, la cantante negó rotundamente esa acusación y calificó la postura de Sánchez como una maniobra de defensa. Sostuvo, además, que las pruebas presentadas ante la justicia, entre ellas audios y videos, son auténticas y no han sido manipuladas.

La actual pareja de Saldaña, Hansel Bernuy, también se pronunció ante las cámaras de ‘América Hoy’ luego de que la cantante reconociera públicamente su vínculo con Burga. El músico defendió a su pareja frente a las acusaciones que circularon en su contra. “Lo único que ocasionan es que cualquier persona que esté pasando por lo mismo y que quiere alzar la voz empiece a sentir miedo”, declaró Bernuy. “Considero que una persona cuando dice la verdad porque no tiene nada que esconder... si me miras aquí tranquilo es porque tiene mi respaldo”, añadió.

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‘La Bella Luz’, liderada actualmente por Custodio, reapareció en televisión semanas después de conocerse la denuncia contra Sánchez, durante una presentación en el programa ‘Mande quien mande’. En esa oportunidad, la conductora Tula Rodríguez se dirigió al joven director con una recomendación pública en medio de la controversia que atraviesa la orquesta: “Siempre en línea recta, haciendo lo correcto y apoyando a cada uno de los integrantes”, expresó.