El médico especialista en salud pública Marco Almerí explica cómo las altas temperaturas aceleran la descomposición de los alimentos y advierte cuánto tiempo pueden permanecer fuera de refrigeración el pescado, las comidas preparadas y otros productos perecibles. Fuente: ATV Noticias

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Las altas temperaturas que acompañan la llegada del fenómeno El Niño costero también representan un riesgo para la conservación de los alimentos. Con registros que podrían alcanzar los 32 °C en Lima y una sensación térmica cercana a los 35 °C, productos como el pescado, las carnes, los lácteos y las comidas preparadas pueden deteriorarse rápidamente si permanecen fuera de refrigeración.

El problema alcanza tanto a quienes compran comida en puestos callejeros como a las familias que preparan sus almuerzos en casa y los trasladan a sus centros de trabajo o estudios. La exposición prolongada al calor favorece la descomposición de los productos perecibles y la proliferación de microorganismos capaces de provocar enfermedades gastrointestinales.

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El médico Marco Almerí, especialista en salud pública, advirtió que los alimentos necesitan condiciones adecuadas de almacenamiento y transporte durante esta temporada. En declaraciones a ATV Noticias, explicó que, cuando la temperatura llega a los 32 °C, el pescado puede iniciar un proceso de descomposición después de permanecer más de una hora sin refrigeración. Para las comidas preparadas, el límite de exposición a temperatura ambiente es de hasta dos horas.

Una persona con guantes sirve un vaso de ceviche fresco, repleto de mariscos, vegetales y aderezos, en un animado puesto de comida. (Alcalde Mario Vásquez)

Riesgos de comer ceviche en puestos callejeros cuando el pescado permanece sin refrigeración

El ceviche, la causa con mayonesa y otros platos que contienen ingredientes perecibles requieren especial cuidado durante los días de calor intenso. Almerí explicó que el pescado puede comenzar a deteriorarse y contaminarse cuando permanece más de una hora fuera de refrigeración en un ambiente con temperaturas cercanas a los 32 °C.

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“Treinta y dos grados de temperatura, con un alimento perecible, como es el pescado, más de una hora sin refrigeración, ese alimento ya inició un proceso de descomposición, probablemente también de contaminación”, advirtió el especialista.

Ciudadanos transitan entre puestos de venta callejera y carretas de comida frente a modernos edificios de oficinas en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico precisó que estos platos pueden consumirse si se preparan en el momento y se utilizan ingredientes que estuvieron refrigerados hasta su elaboración. Sin embargo, el riesgo aumenta cuando la comida queda expuesta durante varias horas en puestos que no cuentan con equipos para mantenerla a bajas temperaturas.

“Si lo preparas y va para que esté expuesto más de una hora, ya eso no lo aconsejamos”, sostuvo Almerí. La recomendación también alcanza a otros productos perecibles que se utilizan en la preparación de alimentos y que pueden deteriorarse rápidamente por el calor.

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Cómo conservar los alimentos en casa durante los días de calor

Las comidas preparadas en casa tampoco deben permanecer demasiado tiempo sobre la mesa o la cocina. El especialista indicó que un táper con alimentos cocinados puede estar hasta dos horas sin refrigeración cuando la temperatura alcanza los 32 °C. Después de ese periodo, comienza un proceso de degradación que puede comprometer su calidad y seguridad.

Las frutas y verduras requieren cuidados particulares. Almerí explicó que, mientras permanecen enteras y conservan su cáscara natural, estos productos cuentan con una protección que permite mantenerlos durante varios días en condiciones adecuadas. La situación cambia cuando se cortan o pelan.

Una persona almacena pechugas de pollo cocidas en un recipiente hermético dentro de un refrigerador lleno de alimentos frescos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Si usted ya la corta, por ejemplo, corta una palta, porque la mitad nomás va a consumir y la otra mitad cree usted que la está guardando para el mediodía, para la noche y la pone a temperatura ambiente, pues ya inició el proceso de putrefacción”, explicó.

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Los lácteos, como la leche, el yogur y los quesos, también necesitan permanecer refrigerados. El médico advirtió que estos productos son especialmente vulnerables a las altas temperaturas, debido a que el calor favorece la reproducción de bacterias que pueden ocasionar intoxicaciones alimentarias.

En cuanto a las carnes, recomendó verificar el olor, el color y la apariencia antes de comprarlas. Una vez en casa, deben guardarse en la refrigeradora si no se cocinarán inmediatamente. El especialista aclaró que preparar un alimento tampoco garantiza que pueda permanecer fuera del frío, pues algunas bacterias producen toxinas que no se eliminan necesariamente durante la cocción.

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Loncheras térmicas y geles refrigerantes ayudan a conservar la comida durante el traslado

Las personas que preparan sus almuerzos en casa y los llevan al trabajo o al colegio también deben tomar precauciones. Almerí recomendó utilizar recipientes de vidrio o acero y, si se opta por plástico, verificar que sea de grado alimentario. También advirtió que no todos los táperes de este material son aptos para introducirse en el microondas.

Para mantener la temperatura durante el traslado, las loncheras térmicas representan una alternativa. El especialista destacó el uso de geles refrigerantes, similares a los que se emplean para transportar vacunas, que deben colocarse previamente en el congelador.

“Usted los pone en el freezer, se congela y eso puede ayudar a conservar los alimentos entre seis a ocho horas”, explicó el médico. Estos dispositivos permiten mantener condiciones de conservación durante el trayecto, especialmente cuando no se dispone de una refrigeradora cerca.

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Sin embargo, el traslado en una lonchera térmica no reemplaza la refrigeración. Almerí recordó que los colegios, las universidades y los centros laborales deben contar con refrigeradoras para que estudiantes y trabajadores puedan guardar sus alimentos al llegar y mantenerlos en condiciones adecuadas hasta la hora del almuerzo.

Antes de consumir la comida, también recomendó revisar su olor, sabor y apariencia. Un cambio en estas características puede advertir sobre un posible deterioro. El especialista recordó que las intoxicaciones alimentarias, junto con el dengue y la leptospirosis, forman parte de los riesgos sanitarios que requieren atención ante las condiciones climáticas asociadas al fenómeno El Niño.

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