Una vista aérea del litoral peruano muestra una extensa franja de playa clara, el océano con zonas turquesa que sugieren calentamiento superficial, y una ciudad costera adyacente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El nivel del mar peruano frente al Callao alcanzó el martes 24 de noviembre una anomalía de 51,1 centímetros, según la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú. El aumento coincide con los oleajes anómalos que afectan la costa desde Tumbes hasta Tacna y con el calentamiento asociado al Fenómeno El Niño.

La explicación señalada por la autoridad marítima parte de un principio físico: el agua ocupa más volumen cuando se calienta. El contraalmirante Jorge Vizcarra, director de la DHN, indicó que la temperatura superficial del mar llegó a ubicarse hasta 8 °C por encima de lo habitual para esta época. “Tenemos un mar con temperaturas muy calientes, ninguna persona viva ha visto un evento como el que estamos viendo”, explicó a Agencia Andina.

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Ese aumento de temperatura produce la “expansión de la masa de agua”, de acuerdo con Vizcarra. Al expandirse, el volumen marino eleva su nivel sobre la franja costera. En el norte, las anomalías llegan a 60 centímetros; frente a la costa central, oscilan entre 40 y 50 centímetros. La medición del 24 de noviembre situó al Callao por encima de ese promedio.

La elevación del nivel del mar se suma a la altura de las olas. La DHN advirtió que desde la tarde del viernes se presentarían oleajes de fuerte intensidad en el litoral centro, con olas de dos a tres veces sus alturas normales hasta el sábado. “Tenemos un mar con un nivel superior al normal, a lo que se está sumando una altura de ola mayor”, precisó Vizcarra.

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El director de la DHN indicó que ambas condiciones permiten que el agua alcance sectores más cercanos a la costa. El riesgo incluye viviendas y locales ubicados junto al litoral.

“El día viernes, desde la tarde, se van a presentar oleajes de fuerte intensidad en el litoral centro hasta el día sábado, inclusive. Esto quiere decir que las olas van a alcanzar de dos a tres veces sus alturas normales”, explicó.

Ante la alerta, la autoridad recomendó no ingresar al mar en playas con bandera roja, incluso si hay salvavidas. “Exhortamos a la población a que no ingresen al mar en playas que tienen banderas rojas, a pesar de que cuenten con presencia de salvavidas. Además, deben estar atentos a los boletines de la DHN y a las recomendaciones de las Capitanías de Puerto de su respectiva jurisdicción”, señaló.

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Buques de la Marina de Guerra del Perú navegan en las aguas del océano Pacífico frente a la Base Naval de la isla de San Lorenzo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

95 instalaciones marítimas permanecían cerradas

El contexto de oleaje anómalo en Perú también llevó a ampliar las restricciones portuarias. Hasta las 19:40 horas del lunes 23 de noviembre, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional informó que 95 puertos, caletas, muelles y terminales marítimos estaban cerrados; otros 31 seguían operativos. Los cierres representaban el 75,4% de las instalaciones vigiladas por las autoridades.

El litoral centro concentraba 50 restricciones, seguido por el norte con 28 y el sur con 17. Entre las instalaciones alcanzadas figuraban la bahía del Callao, sus radas interior y exterior, el muelle Grau y terminales de La Pampilla, Solgas, Pure Biofuels, Tralsa, Surfisa, Quimpac y Zeta Gas. También se aplicaron cierres en Chancay, Chimbote, Paita, Matarani e Ilo.

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La DHN mantiene el aviso hasta el viernes 27 de noviembre y señaló que la luna llena puede elevar las mareas. La reapertura dependerá de la evolución del mar y de las decisiones de cada Capitanía de Puerto competente.