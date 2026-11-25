El club arequipeño confirmó la desvinculación del defensor peruano de 27 años tras ocho temporadas entre sus filas. El zaguero, libre de contrato, evalúa propuestas de la Liga 1 y del fútbol exterior para la próxima temporada. (FBC Melgar)

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FBC Melgar cerró otro capítulo de su reestructuración de plantel con la confirmación oficial de la salida de Alec Deneumostier. El defensor central peruano, de 27 años, no continuará en el conjunto rojinegro durante la temporada 2027.

La institución mistiana lo comunicó a través de sus redes sociales con un mensaje de despedida dirigido al zaguero, quien había anticipado su partida días antes por los mismos canales. Con el pase en su poder, el mercado de pases ya empieza a moverse a su alrededor: Sporting Cristal figura como el destino local más probable, aunque el propio futbolista no descarta emigrar al exterior.

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La despedida oficial del Dominó

FBC Melgar despidió a uno de sus jugadores con mayor recorrido en los últimos años. Deneumostier dejará Arequipa después de dos etapas en el club y buscará nuevos desafíos para la temporada 2027 (FBC Melgar)

El club arequipeño hizo pública la desvinculación con un mensaje que reconoció el vínculo construido a lo largo de los años. “Gracias por todos estos años defendiendo nuestra querida Rojinegra, por cada experiencia compartida con Arequipa y por llevar siempre nuestros colores con orgullo. ¡Muchos éxitos, vikingo!”, publicó la cuenta oficial de FBC Melgar.

La salida no tomó por sorpresa a nadie dentro del ambiente futbolístico peruano. Días antes de la comunicación institucional, el propio Deneumostier había recurrido a sus redes sociales para anunciar que no seguiría en Arequipa. En ese mensaje, el zaguero dejó en claro que la decisión respondía a una búsqueda personal de nuevos horizontes dentro de su carrera.

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“Algunos se convirtieron en amigos y otros en familia, me abrieron las puertas y me hicieron sentir un arequipeño más”, escribió el defensor, quien también reconoció que la ciudad le dio la posibilidad de convertirse en futbolista profesional.

Su historia con el Dominó comenzó en 2018, cuando tenía apenas 18 años. A lo largo de ese vínculo, atravesó dos etapas diferenciadas: una primera que se extendió hasta 2023, y una segunda que abarcó las temporadas 2025 y 2026. Entre ambos períodos, tuvo un paso por Universidad César Vallejo durante 2024, donde actuó a préstamo y disputó 31 encuentros entre la Liga 1 y torneos internacionales, con un tanto anotado. En total, su carrera profesional quedó distribuida entre esas dos instituciones.

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La campaña 2026 no fue la de mayor protagonismo para el defensor. Según los registros de Transfermarkt, el portal especializado en estadísticas del fútbol europeo y mundial, Deneumostier sumó 18 presentaciones oficiales con la camiseta rojinegra y convirtió un gol a lo largo de esa temporada.

Sporting Cristal, el antecedente que vuelve a escena

La salida de Melgar reactivó una posibilidad que Sporting Cristal ya había explorado anteriormente. El zaguero peruano interesa por su experiencia en la Liga 1 y por no ocupar plaza de extranjero. (FBC Melgar)

Con la desvinculación formalizada, el nombre del zaguero volvió a circular con fuerza en el mercado de pases de la primera división peruana. El club que aparece con mayor insistencia en los reportes es Sporting Cristal. El conjunto rimense no llega a esta situación sin antecedentes: en julio de 2025, el periodista Giancarlo Granda reveló que la institución celeste había realizado consultas formales para evaluar la incorporación del defensor. En aquel momento, la operación no avanzó porque Deneumostier tenía contrato vigente con Melgar. Ahora, al quedar libre, el escenario cambió por completo.

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La condición de jugador nacional representa un atractivo adicional para cualquier club de la Liga 1 interesado en su contratación, dado que su incorporación no comprometería ninguna plaza de extranjero en el plantel. Esa variable no es menor en un mercado donde la administración de los cupos foráneos define buena parte de la planificación deportiva de los equipos.

Más allá del conjunto celeste, distintos medios especializados en fútbol peruano, indicaron que varios equipos de la primera división ya tomaron contacto para conocer la situación contractual del zaguero tras hacerse oficial su salida del club arequipeño.

El jugador apunta al exterior, pero analiza todas las opciones

El defensor peruano no quiere apresurarse a elegir su próximo destino. Tras cerrar su etapa en Melgar, Deneumostier reconoció que tiene propuestas sobre la mesa y que su intención es probar suerte fuera del país. (FBC Melgar)

Pese al interés local, el propio Deneumostier dejó en claro cuál es su prioridad para la próxima temporada. En declaraciones recogidas por el medio deportivo Ovación, el defensor expresó que siente que completó un ciclo y que su objetivo es dar un salto de nivel. “Un ciclo ya se cumplió, cambiar aires para llegar a otro nivel desde mi lado”, afirmó el zaguero. Además, reconoció abiertamente su deseo de probar suerte en el fútbol del exterior y confirmó que ya cuenta con alternativas concretas sobre la mesa, que analiza junto a su agencia de representación, Vibra Fútbol.

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Por el momento, ningún destino está confirmado. La definición dependerá de las negociaciones que avancen en las próximas semanas, en un mercado de pases que recién empieza a tomar forma de cara a la temporada 2027.

La salida de Deneumostier se enmarca en una serie de movimientos que FBC Melgar viene concretando en su plantilla. Durante la misma jornada en que se oficializó su partida, el club también anunció que Jesús Alcántar, Marcos Portillo y Franco Zanelatto quedarán fuera del proyecto para el año próximo. El Dominó avanza en la reconfiguración de su equipo con miras al nuevo ciclo competitivo.

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