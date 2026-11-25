Florcita Polo denunció ante las cámaras que ella y su madre, Susy Díaz, son blanco de comunicaciones extorsivas atribuidas a un grupo denominado Los Injertos del Norte. De acuerdo con los testimonios difundidos, los mensajes exigen el pago de 500 mil soles e incluyen información privada de sus familiares. Ante las advertencias recibidas, ambas indicaron haber formalizado la denuncia correspondiente y evalúan medidas de seguridad, así como su salida del país. Video: América TV / Desvelados

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Florcita Polo deslizó una posible conexión entre su expareja, Luiggi Yarasca, y las extorsiones que afectan a su familia, luego de que Susy Díaz recibiera mensajes intimidatorios en los que le exigen 500 mil soles. La hija de la exvedette recordó, en una entrevista con ‘América Hoy’, que en dos ocasiones anteriores fue víctima de extorsión horas después de haber discutido con el padre de sus hijos.

La influencer evitó señalar directamente a alguien como responsable, pero remarcó la coincidencia temporal entre esos enfrentamientos y los mensajes extorsivos. “No sé ni me consta, pero cuando he estado distanciada de esta persona, el año pasado discutimos y fui extorsionada. Este año pasó lo mismo y fui extorsionada a las dos horas. Saquen sus conclusiones. Yo no voy a decir nada, pero basta, que me dejen en paz y tranquila”, declaró Polo.

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La influencer vinculó los ataques a discusiones previas con su expareja

En sus declaraciones a ‘Desvelados’, Florcita Polo detalló que las amenazas ya se repitieron en tres ocasiones, la más reciente de ellas tras un enfrentamiento con la misma persona. “Las extorsiones continúan, son ya repetitivas, son como tres veces ya. En abril también pasó lo mismo, el año pasado también volvió a pasar lo mismo”, expresó la influencer.

El relato de Polo coincide en ambas entrevistas: tras una discusión fuerte con su expareja, los mensajes extorsivos llegaron horas después. “Yo no sé quién es, pero da la casualidad que el año pasado que tuve problemas con esa persona me extorsionaron, y este año en abril también me extorsionaron. Tuve una discusión fuerte con esa persona y a las horas me comienzan a extorsionar”, contó la hija de Susy Díaz.

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Florcita Polo señaló una coincidencia temporal entre los mensajes extorsivos y las discusiones previas con su expareja Luiggi Yarasca.

Pese a la insinuación, Florcita subrayó en todo momento que no cuenta con pruebas que respalden una acusación directa contra Yarasca ni contra su entorno. También hizo referencia a su rol como figura central en la crianza de sus hijos en medio de la tensión que atraviesa la familia. “Yo soy madre y padre para mis hijos”, manifestó.

Los extorsionadores exigieron 500 mil soles y amenazaron a toda la familia

El origen más reciente de la alarma familiar se remonta al martes 24 de noviembre, cuando Susy Díaz recibió comunicaciones por WhatsApp en las que un grupo identificado como ‘Los Injertos del Norte’ le exigía el pago de una fuerte suma de dinero. “Te lo hago práctico, Susana Díaz, nos colaboras con la suma de 500 mil soles o te haremos daño a ti y a toda tu familia. No quiero mediadores ni sorpresas. Somos los Injertos del Norte. La única solución es la plata”, decía uno de los mensajes difundidos por la propia exvedette.

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A ese texto se sumó un audio con una advertencia adicional: “Espero que me dé solución o que me llame un vago la co... que no se te pasen las 24 horas, que voy a actuar”. Los remitentes no aceptaron la posibilidad de negociar a través de intermediarios y plantearon un plazo límite para recibir el pago exigido.

Florcita Polo manifestó particular preocupación por la información privada que los extorsionadores habrían obtenido sobre su entorno familiar, entre ella datos de sus hijos. “Han puesto el árbol genealógico de mi familia, de mis hijos, y mis hijos yo los cuido mucho y me dolería mucho que les pase algo”, expresó la influencer, que calificó la situación como algo que trasciende una simple amenaza. “Esto ya no es una amenaza, esto es un crimen”, sostuvo.

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Susy Díaz se presentó en el programa televisivo Magaly TV, la firme tras retornar al Perú para acompañar a su hija Florcita Polo, quien denunció por agresión física a su expareja. Durante la emisión, el espacio transmitió imágenes del reencuentro entre ambas en su domicilio, mientras la excongresista detalló en el set las marcas físicas de su hija y brindó declaraciones frente a la conductora Magaly Medina. Video: ATV / Magaly TV La Firme

Susy Díaz dispuso resguardo policial para toda su familia

Ante la gravedad de los mensajes, Susy Díaz decidió reforzar la seguridad de sus seres queridos y hacer pública la situación. El abogado de la excongresista y de Florcita Polo, Ysrael Castillo, confirmó que la disposición de la exvedette incluye protección para todos los integrantes de la familia, además de su propio resguardo personal, pues también recibió amenazas directas.

“Susy Díaz ha dado la orden de poner seguridad a todos sus familiares, aquí donde esté ella. A mí también me está dando seguridad porque también he sido amenazado”, declaró Castillo. Según informó el abogado, la exvedette acudiría este miércoles 25 de noviembre junto a su defensa legal para presentar la denuncia formal ante las autoridades correspondientes.

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La familia también evalúa salir del país como medida de precaución mientras continúan las amenazas. “Eso es lo que estamos viendo, si esto sigue va a tener que hacer así por la tranquilidad mía y de mis pequeños”, comentó Florcita Polo sobre esa posibilidad. Las autoridades deberán determinar el origen de los mensajes y la identidad de los responsables detrás de las comunicaciones recibidas por ambas.