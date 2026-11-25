Francho Sierralta agradece a su esposa por haberlo perdonado tras ampay y advierte que los seguirán viendo juntos

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Francho Sierralta publicó un mensaje en el que agradeció a su esposa por perdonarlo y aseguró que ambos continuarán juntos, luego de que su relación volviera a estar en el centro de los comentarios públicos. El pronunciamiento fue difundido la tarde del miércoles 25 de noviembre, días después del incidente que ambos vivieron en un evento en vivo de Luzu TV en Lima.

El empresario se dirigió directamente a su pareja en una serie de historias compartidas en redes sociales. En el texto, reconoció que cometió errores, asumió responsabilidad por sus actos y aseguró que trabaja para convertirse en una mejor persona dentro de su relación.

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“Seguir a tu lado me confirma que la vida es linda y buena. Gracias por permitirme trabajar para ser una mejor persona y estar a la altura que mereces”, escribió Francho en una de las publicaciones.

El mensaje llegó después de que el modelo y su esposa fueran mencionados durante el show de ‘Nadie dice nada’ en el Costa 21 del domingo 22 de noviembre. Según su propio relato, los comentarios y gritos del público estuvieron vinculados con situaciones que atravesó anteriormente en su vida sentimental, aunque la exposición también alcanzó a su pareja.

Francho Sierralta y su esposa posan juntos en un sofá frente a una mesa de centro.

Francho Sierralta pidió perdón por exponer a su esposa durante el evento de Luzu

En otra parte de su comunicado, Sierralta lamentó que su esposa haya quedado involucrada en un momento que, según indicó, debió manejarse de otra forma. El modelo afirmó que los reclamos estaban dirigidos a él, pero reconoció que ella también quedó expuesta ante las cámaras y el público.

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“Mis actos y mis errores son enteramente mi responsabilidad. Lastimé a mi esposa y le pido perdón por el daño que le causé”, sostuvo en su descargo.

Asimismo, explicó que durante el evento le resultó difícil reaccionar frente a la situación. “El domingo, durante el evento de Luzu, volvieron a hablar públicamente de lo que hice, delante de ella y de todo el público. Los gritos iban dirigidos a mí, pero ella también quedó expuesta”, señaló.

El modelo precisó que había cámaras y más de 3.000 personas presentes. En ese contexto, admitió que no logró detener los agravios de la manera que hubiera querido. “Eso no cambia que lamento profundamente haberla puesto en una situación que nunca debió vivir. Le pido perdón también por eso”, añadió.

Francho Sierralta publica un mensaje en el que asume la responsabilidad de sus actos y pide perdón a su esposa tras un incidente en una transmisión en vivo.

El ampay del yate volvió a aparecer en su mensaje

En su declaración, Francho Sierralta también hizo referencia al perdón que recibió de su esposa después del ampay que protagonizó a inicios de año durante un viaje en yate por Tigre, en Argentina. Las imágenes generaron comentarios en redes sociales porque se le vio disfrutando de una despedida de soltero junto a Mario Irivarren, Said Palao y Patricio Parodi.

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Tras la difusión de ese material, su relación quedó bajo observación pública. Sin embargo, el propio Sierralta recordó que su esposa decidió continuar a su lado y agradeció que ambos puedan mantener el proyecto de formar una familia.

“Gracias por saber perdonarme desde el amor y por permitirnos ahora seguir soñando con formar una familia buena y feliz”, expresó.

El empresario reconoció que aún tiene aspectos personales que debe revisar. “Sé que tengo que corregir, aprender y mejorar muchas cosas. Pero no va a haber día de mi vida en que no siga trabajando y esforzándome por ser esa persona que mereces a tu lado”, afirmó.

Además, cerró el mensaje con una promesa para su esposa: “Te amo y prometo cuidarte y cuidarnos, cuidar tus metas y tus sueños y apoyarte en todo lo que pueda para hacerte cada día más feliz”.

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Francho Sierralta dedica un mensaje público a su esposa en redes sociales junto con una fotografía en blanco y negro de ambos.

La pareja continuará asistiendo a eventos públicos

Sierralta también dejó claro que los cuestionamientos no cambiarán la decisión de la pareja de continuar con su vida pública. En lugar de confirmar algún distanciamiento, sostuvo que ambos seguirán asistiendo juntos a compromisos y que buscarán manejar sus asuntos privados lejos de los comentarios externos.

“Hemos decidido mantener nuestros temas de pareja en nuestra intimidad. Nos seguirán viendo juntos, disfrutando nuestra vida y construyendo nuestra relación a nuestro ritmo”, indicó.

El modelo agradeció el respaldo de las personas que los acompañaron desde el inicio de la relación y pidió que se respete su espacio. “Gracias a nuestra familia, amigos y a quienes nos han apoyado y respetado desde el primer momento. Agradecemos que sigan respetando nuestra privacidad”, concluyó.

Con este pronunciamiento, Francho Sierralta abordó tanto el episodio vivido en Luzu TV como los cuestionamientos que persisten desde el ampay del yate. Su mensaje tuvo como eje el perdón de su esposa, la responsabilidad que asume por sus decisiones y la intención de seguir construyendo el vínculo fuera de la exposición mediática.

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Francho Sierralta comparte un mensaje en su cuenta de Instagram donde pide respeto a la privacidad de su relación de pareja.