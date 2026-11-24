La campaña Ilumina el Mundo instala máquinas de donación en Lima para apoyar a las poblaciones afectadas por las inundaciones del fenómeno El Niño. (Infobae Perú/ADRA)

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Las Giving Machines, las máquinas de donación de la campaña “Ilumina el Mundo”, vuelven a Lima por segundo año consecutivo con una novedad: la incorporación de artículos de protección ante lluvias frente al riesgo del fenómeno El Niño. La inauguración oficial se realizó el 19 de noviembre, a las 6:00 p. m., en el Parque Salazar, frente a la entrada de Larcomar, en Miraflores.

El lanzamiento mundial de la iniciativa se llevó a cabo el 17 de noviembre mediante una transmisión en vivo desde varias ciudades, entre ellas Salt Lake City, Las Vegas, Barcelona, Ciudad de México y la capital peruana. La conexión desde Lima incluyó un espectáculo de marinera, que permitió mostrar una expresión de la cultura peruana a los espectadores de la señal internacional.

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Una mujer utiliza la pantalla táctil de una máquina de donación de la campaña Ilumina el Mundo en Lima.

Máquina recorrerá varios distritos de Lima

Esta edición incorpora la primera máquina de donación móvil del Perú, pensada para acercar la experiencia a diferentes zonas de la capital. Su recorrido inició el 18 de noviembre, a las 10:00 a. m., en Mega Plaza de Lima Norte.

Durante diciembre, la unidad móvil visitará otros puntos de la ciudad, entre ellos Minka, el Pentagonito, el Centro Comercial La Molina, Mega Plaza Chorrillos y Mega Plaza Villa El Salvador. El objetivo, según los organizadores, es que un mayor número de familias pueda participar de la campaña durante la temporada navideña.

Una máquina de donación de la campaña Ilumina el Mundo ofrece opciones de ayuda benéfica y artículos de emergencia ante el fenómeno El Niño en Lima.

Donaciones para enfrentar el riesgo climático

A diferencia de una máquina expendedora convencional, las Giving Machines permiten adquirir artículos destinados a personas en situación de necesidad. Los visitantes eligen una opción de ayuda mediante una pantalla interactiva y efectúan el pago, mientras que las organizaciones participantes se encargan de canalizar las donaciones hacia los beneficiarios finales.

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En esta edición, las opciones disponibles incluyen mantas, repelentes, ropa impermeable y herramientas para protegerse de las lluvias. La selección responde al pronóstico del ENFEN, el organismo técnico que monitorea el fenómeno El Niño en el país, que proyectó precipitaciones por encima de lo habitual en la costa norte y central entre noviembre de 2026 y enero de 2027, con episodios de moderada a fuerte intensidad en el norte.

Una máquina de donación de la campaña Ilumina el Mundo permanece instalada en Miraflores para recibir aportes destinados a familias vulnerables ante el fenómeno El Niño.

Donaciones sin costos operativos

Las donaciones recogidas en el Perú serán canalizadas con el apoyo de ADRA Perú, organización humanitaria que también ha reforzado sus acciones de preparación y respuesta ante El Niño. El 100% del dinero aportado se destina a las organizaciones beneficiarias, ya que La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, impulsora de la campaña, asume los gastos operativos de las máquinas.

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Las Giving Machines forman parte de “Ilumina el Mundo”, una campaña internacional que invita a replicar el ejemplo de Jesucristo mediante acciones de servicio y solidaridad.

Una mujer selecciona artículos de ayuda en la pantalla táctil de una unidad de las Giving Machines durante la campaña en Lima.

Más de 4 millones de artículos donados en un año

Desde su creación en 2017, las Giving Machines han recaudado aproximadamente US$70 millones en donaciones para proyectos humanitarios y sociales en distintos países. En 2026, la iniciativa estará presente en 28 países de seis continentes, con 145 ubicaciones alrededor del mundo.

Solo durante 2025, cerca de un millón de personas visitaron las máquinas y seleccionaron aproximadamente 4,8 millones de artículos para donación. Entre los resultados de esa edición se contabilizaron 3,5 millones de comidas entregadas, la vacunación de 500.000 niños y la entrega de 40.000 kits de higiene en distintas partes del mundo.

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