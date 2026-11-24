Los vecinos denuncian la presencia de aproximadamente 30 perros dentro de un inmueble en presuntas condiciones de abandono e insalubridad. Durante la transmisión, los ciudadanos muestran carteles y solicitan la intervención de la Municipalidad de Lince y de la Policía Nacional para constatar el estado de los animales. Fuente: Buenos Días Perú / Panamericana Televisión

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Alrededor de 30 perros, entre adultos y cachorros, permanecerían en presuntas condiciones de abandono y maltrato dentro de una vivienda de la avenida Francisco Lazo, en Lince. La denuncia motivó un plantón de vecinos, quienes exigieron a las autoridades una intervención que permita constatar el estado de los animales y ejecutar su eventual rescate.

Los residentes afirman que el inmueble presenta un escenario de insalubridad por la acumulación de heces y orina, la presencia de moscas y los olores que, según indican, se extienden hacia las áreas comunes de la quinta. También aseguran que escuchan ladridos y llantos de forma constante, sin haber obtenido respuestas al intentar hablar con quienes ocupan la vivienda.

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La preocupación se trasladó a las familias de los inmuebles cercanos. Vecinos consultados por Buenos días Perú señalaron que algunos residentes han presentado molestias de salud que asocian con la proliferación de insectos. Por ello, pidieron acciones de la Municipalidad de Lince, la Policía Nacional y las entidades que tienen competencia en la protección animal.

Vecinos de Lince reclaman la intervención de las autoridades frente a una vivienda donde permanecen alrededor de treinta perros en presunto estado de abandono. (Composición: Infobae Perú)

Moscas y fuertes olores generan preocupación entre los vecinos de Lince

Las imágenes emitidas por Panamericana Televisión mostraron numerosos insectos en las ventanas y cortinas del predio. Los denunciantes señalaron además que una de las entradas está cubierta parcialmente con un cartón y que nadie salió tras los reiterados llamados realizados desde el exterior.

Una vecina sostuvo que las moscas que salen de la vivienda pueden verse desde la calle y que el olor alcanza los pasadizos de la quinta. De acuerdo con su testimonio, el interior estaría cubierto de heces y orina. La denuncia apunta a condiciones que afectarían tanto a los animales como a los residentes cercanos.

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Otra residente indicó que familias de diez departamentos próximos comenzaron a sufrir síntomas como malestares estomacales, dolores de cabeza y urticaria. También relató que un perro de la zona necesitó atención veterinaria de emergencia. “Inclusive ayer tuvimos una emergencia con un perrito que lo tuvieron que llevar de emergencia porque, según el veterinario, la bacteria que tenía era debido quizás a que una mosca se haya parado en sus alimentos”, declaró.

Vecinos de Lince realizan un plantón frente a un inmueble para exigir la intervención de las autoridades ante el presunto abandono y maltrato de perros. (Captura: Panamericana Televisión)

La inspección ingresó a la vivienda, pero no revisó todos los ambientes

Los vecinos aseguraron que acudieron a la comisaría del sector en busca de apoyo y que luego fueron derivados a la municipalidad. Allí, según su relato, les informaron que personal de Sanidad debía evaluar las condiciones del inmueble. Las denunciantes consideran que las gestiones no avanzaron con la rapidez que requiere el caso.

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Una de ellas afirmó que cerca de seis policías llegaron al lugar durante la noche, aunque indicaron que era necesario esperar la participación de otras áreas para continuar con las diligencias. Posteriormente, los residentes solicitaron la presencia de serenazgo y de Fiscalización para acompañar la intervención.

Según la versión de los vecinos, el personal logró ingresar al predio alrededor de las 3 de la madrugada, pero la revisión fue parcial. No habrían podido acceder a todas las habitaciones debido a que la persona que ocupaba la vivienda se negó a autorizar el ingreso y no había un efectivo policial que continuara con la constatación. La situación de los perros dentro de todos los ambientes aún no ha podido ser verificada.

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Las residentes identificaron a la propietaria como Gianina Rebaza Domínguez y afirmaron que mantuvo una actitud confrontacional durante las diligencias. Esta versión corresponde a los testimonios de los vecinos difundidos en televisión. Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento de la mujer señalada ni una respuesta pública de las autoridades sobre nuevas medidas.

Maltrato animal puede ser sancionado con penas de hasta cinco años de prisión

El caso reavivó el debate sobre la aplicación de la Ley 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal, en Perú. La norma obliga a quienes tienen animales bajo su cuidado a proporcionarles alimentación, agua, higiene, espacio adecuado y atención veterinaria. Asimismo, establece el deber de prevenir situaciones de maltrato o crueldad que causen sufrimiento innecesario.

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El abandono o la omisión de cuidados que afecte el bienestar de una mascota puede derivar en sanciones, de acuerdo con la infracción que se acredite. Además, el artículo 206-A del Código Penal prevé penas de prisión para quienes cometan actos de crueldad contra animales domésticos o silvestres, así como para quienes los abandonen.

La pena puede llegar a tres años de cárcel en el supuesto básico y subir de tres a cinco años si el animal muere como consecuencia de los hechos. Los vecinos solicitaron una nueva intervención de las autoridades, además del apoyo de organizaciones animalistas, albergues y veterinarias para atender a los canes si se confirma la necesidad de un rescate.

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