Erick Noriega y André Carrillo, complicados seriamente con el descenso en Brasil: Gremio y Corinthians en zona crítica

Gremio (Erick Noriega) y André Carrillo (Corinthians) corren serio peligro de no continuar en la máxima división del fútbol brasileño. Crédito: Difusión.

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El cierre del Brasileirao 2026 plantea un escenario de presión para Erick Noriega y André Carrillo. Gremio permanece en puestos de descenso, mientras que Corinthians logró salir de esa zona tras su último empate, aunque todavía tiene una distancia reducida respecto de Internacional, el equipo que marca el límite de la permanencia.

La fecha 31 dejó resultados que estrecharon la disputa en la parte baja de la tabla. Gremio perdió 4-2 ante Cruzeiro en Porto Alegre y quedó en el puesto 18 con 31 puntos. Corinthians empató 1-1 con Vitória en São Paulo, alcanzó las 33 unidades y se ubicó en la casilla 16. Internacional, con 32 puntos, ocupa el lugar 17 y completa la zona de descenso junto al cuadro de Noriega, Remo y Chapecoense.

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A falta de siete jornadas para el final, el margen de error se redujo para los dos clubes de los futbolistas peruanos. Gremio está a un punto de Internacional, pero también debe superar a Corinthians y Vasco da Gama para salir de los cuatro últimos lugares. El conjunto paulista, por su parte, aventaja por una unidad al equipo ‘colorado y por dos al ‘tricolor’ de Porto Alegre.

Noriega fue titular en la derrota del último domingo ante Cruzeiro. El volante peruano ingresó desde el inicio, permaneció 54 minutos en el campo y dejó su lugar a los nueve minutos del segundo tiempo. La caída prolongó la racha sin triunfos de Gremio, que acumula ocho partidos sin ganar en el campeonato brasileño.

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Tabla del Brasileirao tras la fecha 31. Crédito: Captura Sofascore.

El equipo dirigido por Renato Gaúcho tuvo dos ventajas durante el encuentro en el Arena do Gremio, pero Cruzeiro revirtió el marcador. Kaio Jorge marcó tres goles para la visita y João Marcelo completó el 4-2. Carlos Vinícius y Cristian Pavón anotaron para el cuadro local, que además terminó con 10 futbolistas por la expulsión del defensor Walter Kannemann.

La situación de Corinthians tiene otro matiz. El empate ante Vitória extendió su serie sin victorias a nueve jornadas. Yuri Alberto convirtió el gol que evitó una derrota como local, después de que Renê adelantara al conjunto visitante antes del descanso.

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Carrillo no ingresó en ese partido. El mediocampista peruano integró el banco de suplentes, aunque el cuerpo técnico interino Leonardo Porto utilizó sus cinco cambios sin recurrir a él. Corinthians apostó por Kaio César, Matheus Bidu, Charles y Gui Negão durante el complemento, en un encuentro que dejó al plantel bajo presión para la recta final.

El calendario también ofrece un cruce que puede tener impacto directo en la lucha por la permanencia. Corinthians y Gremio se enfrentarán en São Paulo durante la penúltima jornada. Para entonces, ambos podrían llegar con necesidades similares, debido a la cercanía de sus posiciones en la clasificación.

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André Carrillo y Erick Noriega durante un reencuentro luego del Gremio vs Corinthians en el Brasileirao 2025.

El desafío de Noriega será recuperar regularidad dentro de un Gremio que ha recibido 44 goles en 31 partidos y posee una diferencia de -10. Corinthians ha encajado 39 tantos, con diferencia de -7, y necesita cortar su prolongada secuencia sin triunfos para no depender de otros resultados.

Próximo partido de Gremio

Gremio visitará a Coritiba el lunes 26 de octubre, por la fecha 32 del Brasileirao. El duelo se disputará a las 19:30 de Brasil, equivalentes a las 17:30 horas de Perú, en el estadio Couto Pereira de Curitiba.

Coritiba ocupa el puesto 12 con 39 puntos y llega con una distancia de ocho unidades sobre Gremio. Para Noriega y sus compañeros, el partido representa una oportunidad para acercarse a Internacional y trasladar la presión a los equipos que están fuera de la zona de descenso.

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La transmisión para Perú todavía no fue confirmada de forma oficial. Las emisiones recientes del Brasileirao con presencia de futbolistas peruanos estuvieron disponibles a través de Fanatiz y L1 Play, por lo que se espera la programación definitiva para esta fecha.

En julio del 2026, creció un fuerte rumor sobre un posible cambio de aires de Erick Noriega - Crédito: Difusión

Próximo partido de Corinthians

Corinthians visitará a Vasco da Gama el sábado 24 de octubre, también por la jornada 32. El compromiso está programado para las 18:30 de Brasil, es decir, a las 16:30 horas de Perú.

Vasco ocupa el puesto 15 con 35 puntos y tiene un partido menos que Corinthians. Un triunfo del cuadro carioca le permitiría ampliar su margen, mientras que una victoria del equipo de Carrillo le daría aire antes de sus siguientes compromisos, entre ellos el duelo directo ante Gremio en la penúltima fecha.

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