Luren Márquez no ganó Miss Universo, pero usuarios destacan su pasarela y homenaje a Ica

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La participación de Luren Márquez en Miss Universo 2026 terminó en el Top 30, lejos de la corona que obtuvo Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico. Sin embargo, la candidata peruana recibió mensajes de respaldo en redes sociales tras una campaña marcada por su desenvolvimiento en pasarela, la visibilidad que dio a su natal Ica y una historia personal de perseverancia.

Márquez logró superar el primer corte de la gala final, celebrada el 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan de Puerto Rico. Su nombre fue anunciado entre las 30 semifinalistas de una edición que reunió a 116 participantes. Luego desfiló en traje de baño, aunque no avanzó al Top 12.

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El resultado puso fin a su recorrido en la competencia, pero no a la reacción de los seguidores peruanos. En plataformas como, TikTok, X e Instagram, usuarios destacaron que la representante nacional mantuvo presencia durante todas las etapas del certamen y agradecieron el lugar que le dio a la identidad cultural de Ica en sus atuendos y discursos.

La candidata no alcanzó la segunda corona universal para Perú, pero sí devolvió al país a la lista de semifinalistas. En 2025, la representante peruana no logró pasar el primer corte. Esta vez, Márquez consiguió una ubicación entre las 30 mejores de la edición número 75 del concurso.

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Luren Márquez y su desfile en traje de baño del Miss Universo 2026.

Luren Márquez llevó a Ica a las pasarelas internacionales

Uno de los puntos más comentados de la participación de Luren Márquez fue el traje típico “Oasis de Ica”, diseñado por Beto Pinedo. La propuesta tomó como referencia la Huacachina, las Líneas de Nasca y la tradición vitivinícola de la región.

El vestuario incluyó una estructura de rayos dorados que evocaba el sol sobre las dunas, racimos de uvas y botijas artesanales de barro. De estas últimas surgían velos de color púrpura, en alusión al vino y al pisco, productos vinculados a la Vendimia iqueña.

Durante la presentación, Márquez desplegó una pieza posterior con referencias visuales al oasis y al desierto. El diseño también incorporó elementos alusivos a las figuras de Nasca, con una propuesta que buscó sintetizar paisajes, tradiciones y actividades productivas de la región.

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La confección de la pieza tomó cerca de un mes e integró homenajes a las Líneas de Nasca y a la tradicional Vendimia.

La propia Miss Perú explicó que llevar a Ica al escenario internacional era una meta que mantenía desde antes de obtener la corona nacional. “Si algún día tengo la oportunidad de decir ‘¡Perú!’ ante el Universo, mi traje típico llevará mis tradiciones y un pedacito del oasis donde crecí”, escribió en sus redes sociales.

La conexión con su región no quedó limitada al traje típico. En la competencia preliminar de gala, Márquez lució un vestido dorado del diseñador José Zafra, inspirado en los primeros rayos del sol sobre las dunas iqueñas. Los detalles en los hombros evocaron racimos de uvas y volvieron a remitir a la Vendimia.

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La pasarela de Luren Márquez le permitió llegar al Top 30

La final de Miss Universo comenzó con el anuncio de las 30 semifinalistas. Perú apareció en el primer grupo de nombres junto con países como Chile, Brasil, India, Países Bajos, Cuba, República Dominicana, Estados Unidos, Ecuador y Puerto Rico.

Con la clasificación, Luren Márquez volvió a aparecer en la pasarela principal para competir en traje de baño. La representante peruana utilizó un bikini naranja acompañado por un pareo de tul del mismo tono. Medios especializados señalaron que mostró seguridad y dominio durante el recorrido.

Tras esa etapa, el jurado anunció a las 12 candidatas que continuaban en carrera. Perú no fue mencionado, por lo que la participación de Márquez concluyó en el Top 30.

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El resultado generó reacciones de apoyo entre seguidores del concurso. Algunos usuarios destacaron que la modelo iqueña llevó la banda peruana con orgullo y valoraron su desempeño pese a no ingresar al grupo de finalistas. En una publicación en X, un usuario escribió: “Gracias Luren Márquez. Nos hiciste emocionar bien bonito”.

Luren Márquez no logró avanzar al Top 12 del Miss Universo 2026

Una historia de perseverancia detrás de su participación

La participación de Luren Márquez también estuvo marcada por referencias a los obstáculos que enfrentó antes de llegar a Miss Universo. La representante contó que pasó por una operación de rodilla que puso en duda su continuidad en las pasarelas y que ese episodio le exigió replantear sus metas.

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Durante una entrevista difundida antes de la final, sostuvo que las experiencias difíciles formaron parte de su proceso. “Todo lo que he podido haber vivido, absolutamente todo, son necesarios para el día de hoy yo verme aquí”, expresó.

Luren Márquez al momento de escuchar que clasificó al Top 30 del Miss Universo 2026.

Márquez relacionó su recorrido con la perseverancia y la confianza personal. “En la vida no existe ningún límite, el límite solo existe en uno mismo”, afirmó al hablar sobre la forma en que enfrentó los momentos complejos de su carrera.

Su paso por el certamen internacional también tuvo un antecedente reciente: meses antes, perdió de manera temporal el título de Miss Perú y lo recuperó en menos de 24 horas después de ofrecer disculpas a la organización. Durante la transmisión de Miss Universo, los conductores recordaron ese episodio como parte de su historia previa a la competencia.

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El apoyo se mantuvo después de la final

Jessica Newton, directora de la Organización Miss Perú, acompañó a la candidata durante su preparación y en Puerto Rico. Antes de la final, definió la participación de Márquez como un motivo de orgullo y resaltó su disciplina.

La peruana cerró su participación sin la corona, pero con una campaña que dejó imágenes de Ica en una de las principales vitrinas internacionales de los certámenes de belleza. Su traje típico, su vestido de gala y su aparición en la ronda de semifinalistas colocaron referencias de la Huacachina, las dunas, las uvas y el pisco ante una audiencia global.

“Cada uno de sus trajes, qué buena elección. Nos hizo sentir orgullosos”, “Mereció pasar al Top 12″, “Nunca se rindió”, “Su fe y su constancia la llevará lejos”, “Se agradece a Luren ese Top 30″, “Gracias por todo, mi reyna. No lo logramos, pero no hay que perder la fe”, “Luren, tú eres la ganadora”, “Merecía ganar”, “Me hizo sentir orgullosa”, “Estaba bellísima”, son solo algunos de los mensajes que muestran el cariño de los usuarios a la representante peruana.

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Luren Márquez no logró ingresar al Top 12, pero su paso por Miss Universo 2026 confirmó el respaldo de sus seguidores y el valor de una candidatura que hizo de sus raíces iqueñas parte central de su presentación.

La representante peruana Luren Márquez desfila con la banda de su país durante la edición de Miss Universo 2026 celebrada en San Juan.