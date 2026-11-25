Una mujer con la boca cubierta por la mano de un hombre ilustra situaciones de violencia contra las mujeres y coacción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La violencia contra las mujeres continúa siendo uno de los problemas sociales más graves del Perú. No siempre comienza con un golpe, una amenaza de muerte o una agresión que pueda reconocerse a simple vista. En muchos casos, aparece mediante insultos, humillaciones, celos, restricciones, manipulación emocional y comportamientos de control que progresivamente afectan la libertad y autonomía de las víctimas.

Las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) muestran la dimensión de esta problemática: el 49,1% de las mujeres de entre 15 y 49 años declaró haber sufrido alguna vez violencia psicológica, física o sexual por parte de su esposo o compañero, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2025.

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En términos sencillos, prácticamente una de cada dos mujeres de este grupo poblacional experimentó alguna forma de violencia durante su vida conyugal o de pareja.

Aunque el porcentaje representa una disminución respecto del 52% registrado en 2024, la cifra sigue siendo elevada. El problema tampoco se limita a experiencias del pasado: el 31% de las mujeres manifestó haber sufrido alguno de estos tipos de violencia por parte de su pareja durante los últimos 12 meses.

El resultado demuestra que las agresiones continúan presentes en las relaciones sentimentales y que miles de mujeres necesitan mecanismos efectivos de prevención, protección y acceso a la justicia.

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Una mujer acorralada ante una silueta masculina ilustra la problemática de la violencia intrafamiliar y la intimidación psicológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué tipos de violencia sufren las mujeres en sus relaciones de pareja?

La legislación peruana reconoce diferentes manifestaciones de violencia contra las mujeres. Entre las principales se encuentran la psicológica, física, sexual y económica o patrimonial.

Violencia psicológica: las agresiones que no dejan moretones

La violencia psicológica puede aparecer mediante insultos, amenazas, humillaciones, intimidación, manipulación y conductas destinadas a controlar las decisiones de otra persona.

Una mujer puede experimentar esta modalidad cuando su pareja la descalifica constantemente, cuestiona su capacidad para tomar decisiones, la responsabiliza de todas las discusiones o utiliza amenazas para impedir que termine la relación.

También puede manifestarse mediante el aislamiento. Por ejemplo, cuando el agresor prohíbe visitar a familiares, cuestiona las amistades, exige explicaciones por cada salida o intenta controlar las conversaciones telefónicas.

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Las frases aparentemente cotidianas también pueden convertirse en mecanismos de intimidación: “sin mí no eres nadie”, “nadie te va a creer” o “si me dejas, te vas a arrepentir”.

La violencia psicológica puede afectar la autoestima, generar miedo y dificultar que una mujer reconozca que está atravesando una relación violenta.

Dos siluetas contrastadas ilustran un conflicto interpersonal marcado por la agresión verbal y la intimidación sobre un fondo naranja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Violencia física: cuando la agresión afecta el cuerpo

La violencia física comprende acciones que ocasionan daño corporal o sufrimiento físico.

Puede manifestarse mediante empujones, bofetadas, golpes, patadas, jalones de cabello, quemaduras y otras formas de agresión.

No es necesario que existan lesiones graves para reconocer una situación de violencia. Una agresión física no se convierte en menos importante porque el daño no sea visible o porque el agresor asegure que perdió el control durante una discusión.

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Una persona en el suelo extiende una mano abierta con la palma hacia adelante en una representación sobre la violencia física. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Violencia sexual: cuando no existe consentimiento

La violencia sexual ocurre cuando una persona vulnera la libertad sexual de otra mediante fuerza, amenazas, intimidación o aprovechamiento de determinadas circunstancias.

Mantener una relación sentimental o estar casada no significa que una mujer haya renunciado a decidir sobre su cuerpo.

Obligar a mantener relaciones sexuales o realizar actos sexuales sin consentimiento constituye una vulneración de sus derechos.

Violencia económica: controlar el dinero para dominar a la pareja

Esta modalidad aparece cuando el agresor busca controlar los recursos económicos de la mujer, limitar su autonomía financiera o impedir que pueda disponer de sus propios ingresos.

Puede ocurrir cuando una pareja le quita su sueldo, le prohíbe trabajar, controla todos sus gastos o utiliza el dinero para castigarla y someterla.

La dependencia económica puede convertirse en una barrera importante para abandonar una relación violenta.

Una mujer sostiene carpetas atadas con cadenas mientras un hombre se aleja con un título de propiedad y llaves, en una alegoría sobre las deudas y la desigualdad patrimonial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo reconocer que una relación se está convirtiendo en violenta?

Una de las principales dificultades para identificar la violencia es que determinados comportamientos pueden confundirse con amor, preocupación o protección.

Los celos excesivos, por ejemplo, suelen justificarse como una demostración de interés. Sin embargo, cuando una persona intenta decidir cómo debe vestirse su pareja, con quién puede reunirse o qué actividades puede realizar, está restringiendo su libertad.

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También es una señal de alerta que una persona revise constantemente el celular de su pareja, exija sus contraseñas, controle su ubicación o cuestione cada interacción en redes sociales.

Otra conducta preocupante aparece cuando el agresor alterna episodios de maltrato con disculpas, promesas de cambio y demostraciones intensas de afecto.

Esta dinámica puede generar confusión emocional y dificultar que la víctima reconozca la gravedad de lo que está viviendo.

Algunas señales que requieren atención son:

Tu pareja te insulta o humilla cuando no estás de acuerdo con sus decisiones.

Controla tu dinero, tus gastos o tu sueldo.

Te exige entregar tus contraseñas o revisar tus conversaciones.

Te impide visitar a tus familiares o mantener amistades.

Te amenaza cuando expresas tu intención de terminar la relación.

Te responsabiliza de sus reacciones violentas.

Utiliza a tus hijos para intimidarte o presionarte.

Te obliga a realizar actos sexuales que no deseas.

Ninguna de estas conductas debe normalizarse dentro de una relación.

Una mujer sostiene un cartel con la consigna Ni Una Menos frente a una multitud en una marcha por los derechos de las mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántos feminicidios se registraron en Perú durante 2025?

La violencia contra las mujeres también puede alcanzar su expresión más extrema: el feminicidio.

Según la publicación “Perú: Feminicidio y Violencia contra la Mujer, 2015-2025”, elaborada por el INEI junto con las instituciones del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC), durante 2025 se registraron 126 víctimas de feminicidio.

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La cifra fue 18,2% menor que los 154 casos contabilizados durante 2024. La tasa nacional llegó a 0,7 víctimas por cada 100.000 mujeres.

Sin embargo, las tentativas de feminicidio aumentaron. Los Centros Emergencia Mujer y Familia registraron 270 casos durante 2025, frente a los 233 del año anterior, lo que representa un incremento de 15,9%.

Otro dato especialmente preocupante es que 84 de las 126 víctimas tuvieron como presunto victimario a su pareja o expareja.

Los registros también muestran que el 49,1% de las víctimas perdió la vida en su vivienda o en el domicilio que compartía con el presunto agresor.

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Estas cifras evidencian la importancia de reconocer las amenazas y agresiones dentro de las relaciones sentimentales antes de que la violencia alcance consecuencias irreparables.

Siluetas de mujeres con marcas rojas en el pecho permanecen en actitud de duelo ante la silueta del mapa de Perú, en una alegoría sobre los feminicidios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué muchas mujeres no denuncian a sus agresores?

El miedo a las represalias es uno de los factores que pueden impedir que una víctima busque ayuda.

En algunos casos, el agresor amenaza con quitarle a sus hijos, perjudicar económicamente a la familia o causar daño a personas cercanas.

También puede existir dependencia económica, falta de vivienda, aislamiento familiar o temor a no ser escuchada por las autoridades.

A esto se suma que muchas mujeres pueden tardar en identificar que determinados comportamientos constituyen violencia, especialmente cuando las agresiones comienzan con mecanismos de control emocional.

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Por eso, la responsabilidad de prevenir la violencia no puede recaer exclusivamente en las víctimas. Se necesitan instituciones que respondan oportunamente, servicios accesibles y redes de apoyo que permitan salir de situaciones de riesgo.

¿Dónde pedir ayuda si eres víctima de violencia en Perú?

Las mujeres que sufren agresiones, amenazas o situaciones de control pueden acudir a los siguientes servicios gratuitos:

Línea 100: atención telefónica gratuita del Ministerio de la Mujer, disponible las 24 horas, todos los días. Brinda orientación y soporte emocional.

Chat 100: https://chat100.warminan.gob.pe/. Permite recibir orientación confidencial por internet.

Centros Emergencia Mujer y Familia (CEM): ofrecen atención legal, psicológica y social. Los centros ubicados en comisarías funcionan las 24 horas.

Policía Nacional del Perú: se puede acudir a la comisaría más cercana para denunciar situaciones de violencia.

Línea 105: número de emergencia de la Policía Nacional del Perú.

Ministerio Público : recibe denuncias y desarrolla investigaciones a través de las fiscalías correspondientes. recibe denuncias y desarrolla investigaciones a través de las fiscalías correspondientes.

Línea 113, opción 5: orientación en salud mental del Ministerio de Salud.

Si existe peligro inmediato, es importante buscar un lugar seguro y comunicarse con la Policía o solicitar ayuda mediante la Línea 100.

La violencia no es una demostración de amor, no es responsabilidad de quien la sufre y no debe convertirse en parte de la vida cotidiana de ninguna mujer.