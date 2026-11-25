La feria tendrá ingreso gratuito y atenderá al público desde las 9 a. m. hasta las 4 p. m. - Créditos: MTPE.

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Los ciudadanos que buscan incorporarse al mercado laboral tendrán una nueva oportunidad en Lima Este. La Municipalidad Distrital de Ate, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), organizará una feria del empleo en Huaycán, donde empresas privadas pondrán a disposición más de 2.000 puestos de trabajo para personas interesadas en conseguir una oportunidad en el sector formal.

La actividad se realizará el lunes 30 de noviembre y contará con ingreso libre. Para participar, los asistentes deberán llevar su currículum vitae (CV) actualizado y su documento nacional de identidad (DNI), documentos importantes para presentarse ante los representantes de las compañías y facilitar los procesos de evaluación de los postulantes.

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Esta convocatoria representa una alternativa para quienes se encuentran desempleados, buscan su primer trabajo o desean encontrar mejores condiciones laborales. Por ello, es recomendable preparar con anticipación la información personal, académica y profesional que figura en la hoja de vida, así como verificar que los datos de contacto estén vigentes.

Los postulantes deberán presentar su currículum vitae actualizado y su DNI para participar en los procesos de selección - Créditos: MTPE.

¿Cuándo y dónde será la feria del empleo en Huaycán?

La jornada se desarrollará en la plaza principal de Huaycán, ubicada en la avenida José Carlos Mariátegui, en el cruce con la avenida 15 de Julio. La atención comenzará a las 9 a. m. y se extenderá hasta las 4 p. m.

Los interesados podrán acercarse dentro de ese horario para conocer las alternativas de contratación y presentar su documentación. Al ser una actividad gratuita, no será necesario realizar ningún pago para ingresar al recinto.

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La ubicación permitirá convocar a vecinos de Huaycán y otras zonas del distrito de Ate, así como a personas de sectores cercanos que se encuentren buscando una oportunidad para desarrollar su experiencia profesional.

Además, se recomienda llevar varias copias impresas de la hoja de vida para facilitar su entrega a las compañías que resulten de interés. Revisar previamente los antecedentes laborales y destacar las capacidades relacionadas con el puesto solicitado también puede ayudar a presentar un perfil más competitivo.

Los interesados podrán acercarse directamente a los representantes de las compañías para conocer las oportunidades de contratación y presentar sus perfiles profesionales - Créditos: MTPE.

El 92 % de limeños considera importante dominar conocimientos de distintas disciplinas

La capacidad de desenvolverse en diferentes disciplinas comienza a ocupar un lugar relevante entre las expectativas de empleabilidad en Lima. Según una encuesta de Ipsos Perú, encargada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) en octubre de 2026, el 92 % de los ciudadanos considera importante que los profesionales cuenten con conocimientos y habilidades en más de una materia. Esta percepción también se relaciona con las posibilidades de crecimiento: el 49 % cree que quienes complementan su especialidad con otras áreas tienen mayores oportunidades de inserción y desarrollo laboral.

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El estudio también evidencia que la formación interdisciplinaria es valorada por su aporte a la innovación. El 81 % de los consultados considera que combinar saberes permite encontrar nuevas soluciones a distintos problemas, una opinión que alcanza el 91 % entre jóvenes de 18 a 26 años. Sin embargo, existe una brecha entre las expectativas ciudadanas y la capacidad de las organizaciones para aprovechar estos perfiles: el 38 % considera que el mercado laboral peruano está poco o nada preparado para incorporarlos.

Pese a esta percepción, el interés por ampliar las capacidades continúa presente. El 57 % de los encuestados afirma desarrollar habilidades fuera de su ocupación principal, mientras que otro 25 % manifiesta interés en adquirir nuevas herramientas en el futuro.

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