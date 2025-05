André Carrillo evitó confesar su hinchaje por Alianza Lima y le abrió las puertas a Universitario: “El equipo de mis amores es Al Hilal”

La 'Culebra' prefirió mantenerse al margen de una declaración que podría limitar sus posibilidades a futuro cuando vuelva al fútbol peruano. (Video: La Fe del Cuto)

André Carrillo, uno de los futbolistas peruanos más exitosos en el extranjero, ha dejado entrever que su futuro podría estar más abierto de lo que muchos pensaban. Aunque se formó y debutó profesionalmente en Alianza Lima, el extremo evitó confirmar públicamente su hinchaje por el club ‘íntimo’ y, en su lugar, destacó su vínculo con el Al Hilal de Arabia Saudita, equipo en el que vivió algunos de sus mejores años como jugador.

La ‘Culebra’ siempre estuvo vinculado con la institución de La Victoria. Fue ahí donde dio sus primeros pasos como futbolista profesional, y en más de una oportunidad expresó su deseo de volver. De hecho, durante el 2024 se rumoreó intensamente sobre un posible retorno al club, aunque finalmente no se concretó. Actualmente, defiende los colores del Corinthians, pero es consciente de que el regreso al fútbol peruano es solo cuestión de tiempo.

A sus 33 años, el extremo sabe que su carrera internacional está en la recta final y no descarta cerrar su trayectoria vistiendo una camiseta del torneo local. Si bien se considera que su principal opción sigue siendo Alianza Lima, Carrillo no le cierra las puertas a Universitario de Deportes, el eterno rival. La posibilidad es grande, teniendo en cuenta que el experimentado jugador del ‘timao’ ya ha sido contactado por la directiva presidida por Jean Ferrari en el pasado. Además, en esta ocasión, prefirió mantenerse al margen de una declaración que podría limitar sus posibilidades a futuro.

“El equipo de mis amores es Al Hilal. No voy a ocasionar ninguna polémica. No puedo decir Alianza Lima, porque después la puerta de los ‘cremas’ está abierta más tarde, uno nunca sabe. A Arabia capaz no vuelva. A Perú voy a volver”, expresó la ‘Culebra’ en el programa ‘La Fe de Cuto‘, que tendrá una segunda parte de la entrevista. Estas palabras sorprendieron a muchos hinchas, sobre todo a los aliancistas, quienes lo consideran un referente surgido de su cantera.

André Carrillo se formó en Alianza Lima

André Carrillo milita en el Corinthians de Brasil, donde tiene contrato hasta finales del 2026. Con la incertidumbre sobre su futuro, el volante de la ‘bicolor’ deja claro que no se casa con nadie y ya proyecta su regreso al país. La gran pregunta ahora es si volverá al club que lo vio nacer o sorprenderá a todos con un fichaje inesperado por el compadre.

André Carrillo, fijo en la próxima convocatoria de la selección peruana

Más allá de las especulaciones sobre su futuro en el fútbol peruano, André Carrillo sigue siendo una pieza clave en los planes de la selección nacional. El técnico Óscar Ibáñez lo tiene en cuenta para la próxima fecha FIFA rumbo al Mundial 2026, gracias a su buen presente en el Corinthians, donde ha retomado regularidad y protagonismo.

La ‘Culebra’, con su experiencia internacional y polifuncionalidad futbolística, representa una de las cartas más confiables en el combinado patrio. Todo indica que será uno de los nombres fijos en la lista del estratega nacional para enfrentar a Colombia y Ecuador, en una doble jornada decisiva para las aspiraciones peruanas en las Eliminatorias Sudamericanas.

Es necesario recordar que André Carrillo volvió a la selección peruana en la pasada fecha FIFA, en marzo del presente año, después de mucho tiempo ausente. El volante del ‘timao’ participó de los encuentros contra Bolivia y Venezuela, siendo titular en ambos. Ibáñez lo reincorporó al equipo patrio y espera poder sacar el máximo provecho de él en una situación bastante crítico para la ‘bicolor’.