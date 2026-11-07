Quién es Jeanette Alonzo, la posible alcaldesa de Lima ante el impedimento de reelección de Rafael López Aliaga: perfil y hoja de vida

Jeanette Evangelina Alonzo Contreras figura como candidata a regidora provincial número dos en la fórmula de Renovación Popular

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Jeanette Evangelina Alonzo Contreras figura como candidata a regidora provincial número dos en la fórmula de Renovación Popular a la Municipalidad de Lima, encabezada por Rafael López Aliaga. La postulación, presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la ubica como la segunda en la línea de sucesión de un partido que busca revalidar su gestión en la capital.

La lista de Renovación Popular sufrió modificaciones en los últimos meses. En un inicio, Luis Isael Rubio Idrogo ocupaba la candidatura a la alcaldía junto a López Aliaga como primer regidor, pero Rubio renunció a ese puesto antes de que se venza el plazo de inscripción. López Aliaga asumió entonces la cabeza de la fórmula, pasando Alonzo a ser la segunda en la lista.

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Luis Rubio, candidato a la Alcaldía de Lima, y Rafael López Aliaga, primer regidor, saludan en un acto de Renovación Popular. (FB/@Rafael López Aliaga)

El escenario comenzó a definirse tras el reciente pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que estableció que los exalcaldes que hayan ejercido el cargo durante el periodo municipal inmediatamente anterior no podrán volver a asumirlo mediante su elección como primeros regidores. El criterio alcanza a Rafael López Aliaga, quien encabezó la lista de regidores de Renovación Popular después de haber ejercido como alcalde de Lima. De aplicarse esta disposición en la capital, Jeanette Alonzo, segunda regidora de la lista, quedaría habilitada para asumir la alcaldía durante el periodo 2027-2030.

La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, explicó que, cuando el primer regidor esté impedido de ocupar la alcaldía por la prohibición constitucional de reelección inmediata, el cargo corresponderá al siguiente integrante hábil de la lista. Precisó, además, que los jurados electorales especiales deberán aplicar estos lineamientos y que sus proclamaciones serán revisadas de oficio por el máximo organismo electoral.

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En el caso de Lima, todavía está pendiente el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, por lo que la eventual designación de Alonzo aún no constituye una proclamación oficial.

Jeanette Evangelina Alonzo Contreras figura como candidata a regidora provincial número dos en la fórmula de Renovación Popular

Trayectoria política y cargo actual en Renovación Popular

Alonzo Contreras ejerce en la actualidad como regidora metropolitana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, cargo que ocupa desde 2023 dentro del período 2023-2026, de acuerdo con la hoja de vida presentada ante el JNE. El documento consigna que continúa en funciones en la actualidad, en el marco de la gestión municipal liderada por López Aliaga antes de su salida del cargo.

Dentro de la estructura partidaria de Renovación Popular, Alonzo ocupa desde 2025 el cargo de gerente central de Finanzas. La hoja de vida también registra que fue designada secretaria nacional de Economía de la agrupación, aunque un escrito presentado ante el JNE el 30 de mayo de 2026 solicitó rectificar un error material en la fecha de inicio de ese cargo, que originalmente figuraba como 16 de enero de 2025 y que la propia candidata corrigió al 16 de enero de 2026.

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Formación académica y perfil profesional

La candidata nació el 31 de mayo de 1974 en el distrito limeño de Jesús María y reside actualmente en Pueblo Libre. Según su declaración jurada, obtuvo el bachillerato en Contabilidad en 2001 y el título de contadora pública en 2002, ambos en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. En 2024 completó una maestría en Finanzas Corporativas en la Universidad Privada del Norte.

En el plano laboral, Alonzo se desempeña desde 1996 y hasta la actualidad como contadora en la organización Promotora Desarrollo Educación y Cultura, con sede en el Jirón Costa Rica, en Jesús María. Esta experiencia, sumada a su cargo como regidora metropolitana desde 2013 según otro registro del formulario, conforma la base profesional que la candidata presenta ante el organismo electoral.

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Declaración patrimonial ante el JNE

De acuerdo con la declaración jurada de ingresos y bienes correspondiente al ejercicio fiscal 2025, Alonzo reportó una remuneración bruta anual de 185.152 soles provenientes del sector privado, además de otros ingresos por 90.030 soles vinculados a rentas de predios y acciones. El total de ingresos declarados asciende a 275.182 soles.

En cuanto a su patrimonio, la candidata declaró cuatro inmuebles inscritos en registros públicos: un departamento en Magdalena del Mar valorado en 100.170 soles, un lote en Carabayllo de 44.520 soles y dos propiedades adicionales en Magdalena del Mar, una de ellas tasada en 285.000 soles. También registró un terreno en José Leonardo Ortiz, en la región Lambayeque, adquirido mediante crédito que vence en junio de 2028. Entre sus bienes muebles figuran tres vehículos de la marca Toyota, con un valor conjunto cercano a los 280.096 soles. El formulario no consigna sentencias condenatorias firmes en su contra.

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Jeanette Alonzo ante la Alcaldía de Lima: qué falta tras el pronunciamiento del JNE

La posibilidad de que Jeanette Alonzo asuma la Alcaldía de Lima durante el periodo 2027-2030 cobra fuerza tras el reciente pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre los casos de presunta reelección encubierta. El organismo electoral estableció que los exalcaldes que ejercieron el cargo durante el periodo municipal anterior no podrán volver a ocuparlo como primeros regidores, una restricción que alcanza a Rafael López Aliaga.

Mientras tanto, el cómputo oficial de las elecciones municipales del 4 de octubre se encuentra próximo a concluir. Según el último reporte disponible de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al 99,989 % de actas contabilizadas, Renovación Popular lidera con el 27,685 % de votos válidos, frente al 26,810 % de Avanza País, encabezado por Francis Allison. La diferencia es de 49.132 votos, con apenas tres actas pendientes de contabilización.

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La secretaria general del JNE, Jessica Clavijo, precisó que, cuando el primer regidor esté impedido de ejercer la alcaldía por la prohibición de reelección inmediata, deberá asumir el siguiente integrante hábil de la lista. En el caso de Renovación Popular, esa posición corresponde a Jeanette Alonzo, quien figura como segunda regidora.

No obstante, su eventual llegada al sillón municipal todavía depende de la culminación del proceso electoral y de la proclamación de las autoridades por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, cuyas decisiones estarán sujetas a revisión del JNE. Hasta entonces, Alonzo continúa siendo una posible sucesora, pero no ha sido proclamada alcaldesa de Lima.

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