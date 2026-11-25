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El avance del dengue en América Latina ha impulsado la búsqueda de nuevas herramientas para controlar al mosquito que transmite la enfermedad. En Brasil, una estrategia basada en la liberación de ejemplares portadores de la bacteria Wolbachia obtuvo resultados favorables en una investigación realizada durante cuatro años. En Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) también aprobó un plan para incorporar esta tecnología, cuya primera intervención fue programada en el distrito limeño de Comas.

La iniciativa cobra relevancia ante el incremento de contagios y fallecimientos en el país. Según la Sala Situacional del Minsa, hasta la semana epidemiológica 45 de 2026 se registraron 112.610 casos de dengue, frente a los 33.289 reportados durante el mismo periodo de 2025. Esto representa un aumento del 238 %. Las defunciones también pasaron de 52 a 148, un incremento del 185 %, considerando los fallecimientos confirmados y aquellos que permanecen en investigación.

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La estrategia que aplica de Brasil

Una investigación desarrollada en Belo Horizonte, Brasil, encontró una reducción del 68,5 % de las infecciones por dengue en las zonas donde se liberaron mosquitos Aedes aegypti portadores de la bacteria Wolbachia. Los resultados corresponden al ensayo clínico EVITA Dengue, realizado entre 2020 y 2024.

Además, los resultados mostraron un descenso del 73,3 % en las infecciones por chikungunya. La disminución se mantuvo incluso durante 2024, cuando Brasil atravesó la mayor epidemia de dengue de su historia.

Los hallazgos fueron presentados en la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Medicina Tropical e Higiene. Aunque representan nueva evidencia sobre el potencial de esta tecnología, los resultados todavía deben pasar por el proceso de revisión por pares para su publicación científica.

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Aedes aegypti mosquitoes with the dengue-blocking Wolbachia bacteria are kept inside a cage at a laboratory in the Wolbito do Brasil plant in Curitiba, Parana state, Brazil September 1, 2025. REUTERS/Rodolfo Buhrer

La experiencia brasileña no se limita a este ensayo. Según Folha de S.Paulo, el programa Wolbachia ya alcanza a 16 municipios y aproximadamente 16 millones de personas. El Gobierno brasileño proyecta extenderlo a otros 54 municipios y destinó 117 millones de reales a su expansión. Para sostener el programa, el país cuenta con dos biofábricas con capacidad conjunta para producir 340 millones de huevos de mosquitos por semana.

¿Cómo funciona la bacteria Wolbachia contra el dengue?

La Wolbachia es una bacteria que se encuentra naturalmente en distintas especies de insectos. Sin embargo, no suele estar presente en el mosquito Aedes aegypti, responsable de transmitir el dengue, el zika y el chikungunya.

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La estrategia consiste en introducir esta bacteria en ejemplares de Aedes aegypti criados en laboratorios y posteriormente liberarlos en zonas seleccionadas. Una vez en el ambiente, los mosquitos portadores pueden reproducirse con los ejemplares locales y transmitir la bacteria a sus descendientes.

De esta manera, la Wolbachia puede establecerse progresivamente en la población de mosquitos y dificultar que los virus se multipliquen dentro de ellos. Como consecuencia, disminuye la capacidad del insecto para transmitir estas enfermedades mediante sus picaduras.

Jenny Chiroque sentada en el hospital de La Merced, donde recibe tratamiento para el dengue en Paita, Perú, el 29 de febrero de 2024. (AP Foto/Martín Mejía)

A diferencia de otras técnicas de control vectorial, el método no busca exterminar a los mosquitos ni esterilizarlos. Tampoco implica modificar genéticamente al insecto o infectar a las personas. Se trata de una intervención biológica que busca reducir la transmisión de virus y complementar las medidas tradicionales de prevención.

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Elmer Huerta advierte sobre las teorías de conspiración alrededor de Wolbachia

El médico Elmer Huerta destacó que estudios realizados en Brasil, Colombia y otros países respaldan el uso de Wolbachia para controlar enfermedades transmitidas por mosquitos. Asimismo, advirtió que los mensajes sin sustento científico que presentan esta estrategia como una amenaza pueden generar temor y difundirse rápidamente en redes sociales.

En Perú, el Ministerio de Salud aprobó en julio de 2025 el Plan de implementación y evaluación de la estrategia de Wolbachia para el control del dengue en escenarios priorizados 2025-2027. Como parte de esta iniciativa, en agosto de ese año presentó una intervención piloto en Comas, Lima Norte, que contemplaba la liberación progresiva de mosquitos portadores de la bacteria para beneficiar a unos 400.000 habitantes.

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Huerta recordó que entonces existían manifestaciones de rechazo por parte de algunos sectores de la población. Por ello, consideró importante explicar los fundamentos científicos de la intervención y los resultados obtenidos en otros países.

“Esto tiene evidencia. Estudios de Colombia, de Brasil y de muchas otras partes del mundo nos indican que esta iniciativa [...] va a disminuir enormemente la cantidad de mosquitos que puedan infectar a los seres humanos”, manifestó en RPP.

Alerta sobre el aumento de casos graves y fallecimientos

Durante la misma entrevista, el médico advirtió sobre el incremento de contagios y muertes en el norte del país. Según las cifras que mencionó durante el programa, La Libertad registraba 16 fallecidos y otros diez casos que podían ser reclasificados, mientras que Áncash reportaba ocho muertes.

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La región de Piura acumula 10.009 casos de dengue y seis personas fallecidas durante el segundo semestre de 2026. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Huerta expresó su preocupación por el avance de la enfermedad ante las altas temperaturas y la proximidad del verano. También señaló que algunas personas retrasan su búsqueda de atención médica cuando presentan signos de gravedad, lo que puede aumentar el riesgo de complicaciones y fallecimiento.

El especialista recordó que el dengue puede presentarse en diferentes niveles de gravedad. El primero corresponde al dengue sin signos de alarma, que suele manifestarse con fiebre alta, dolor de cabeza, molestias detrás de los ojos y dolores musculares y articulares intensos, conocidos popularmente como fiebre quebrantahuesos.

Sin embargo, advirtió que la desaparición de la fiebre no siempre significa que el paciente esté recuperándose. Si durante los días siguientes aparecen dolor abdominal intenso, vómitos persistentes o decaimiento, pueden ser señales de alarma que requieren evaluación médica inmediata.

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“Hay una ventana de solamente 48 horas, dos días, para que puedan buscar ayuda y no llegar a la tercera etapa del dengue, que es el dengue grave”, explicó.

El dengue grave constituye una emergencia médica que puede provocar complicaciones y poner en riesgo la vida del paciente. Por ello, el médico insistió en la importancia de reconocer las señales de alarma y acudir oportunamente a un establecimiento de salud.

Huerta también recomendó evitar la automedicación. Para controlar la fiebre y el dolor, el paracetamol es el medicamento de elección, mientras que deben evitarse medicamentos como la aspirina y el ibuprofeno por el riesgo de hemorragias. La hidratación y la vigilancia de los síntomas también son fundamentales, sin reemplazar la evaluación médica.

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