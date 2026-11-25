Un montaje fotográfico reúne a Jennifer Barreto con corona y flores junto a Luren Márquez con la banda de Miss Perú Universo.

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Luren Márquez dejó de lado la competencia para felicitar a Jennifer Barreto, la representante de Puerto Rico que fue coronada como Miss Universo 2026. La peruana utilizó sus redes sociales para dedicarle unas palabras a la ganadora, con quien coincidió durante las actividades previas a la gala final del certamen.

La representante nacional publicó un video en el que aparece junto a Barreto en uno de los encuentros entre las concursantes. En las imágenes, ambas se muestran sonrientes y comparten un momento previo a la definición que consagró a la puertorriqueña como la nueva soberana internacional.

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Junto al registro, Luren Márquez destacó el logro de la participante local y extendió su saludo a la isla. “Felicidades, reina Jennifer Barreto y a toda la Isla del Encanto”, escribió la Miss Perú 2026 en su cuenta de Instagram.

A través de un video difundido en redes sociales, la presentadora Luren Márquez aparece sentada en el interior de un vehículo junto a Jennifer Colón. Ambas visten atuendos formales con bandas de certamen mientras se dirigen a la cámara. Las imágenes incluyen un mensaje escrito que felicita a la reina de belleza tras su participación en el certamen de Puerto Rico.

La joven de 27 años también atribuyó la victoria de su compañera a un destino ya marcado. “Dios ya había escrito este hermoso momento para ti”, señaló en la publicación, que reunió reacciones de seguidores peruanos y fanáticos de los concursos de belleza.

El mensaje concluyó con una frase directa para la ganadora del concurso. “Bella y alegre reina”, agregó Márquez, quien había llegado al certamen con la expectativa de conseguir una nueva clasificación para Perú en el escenario mundial.

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La final de Miss Universo 2026 se realizó el 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan. Jennifer Barreto se impuso entre 116 candidatas y le dio a Puerto Rico su sexta corona en la historia del certamen.

Luren Márquez comparte una publicación en redes sociales junto a Jennifer Barreto para felicitarla tras su triunfo en el certamen de belleza.

El triunfo de la concursante boricua tuvo un significado adicional porque se convirtió en la primera madre y mujer casada que obtiene el título desde que la organización eliminó las restricciones que antes impedían competir a participantes con hijos o matrimonio.

Barreto, además, disputó la corona ante el público de su país. Durante la competencia, sostuvo que buscaba que su desempeño fuera valorado por su preparación y no únicamente por representar a la sede anfitriona. Finalmente, recibió la corona en una noche de celebración para el público puertorriqueño.

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Luren Márquez alcanzó el Top 30 en la final internacional

La participación de Luren Márquez concluyó en el Top 30 de Miss Universo 2026. La representante peruana superó el primer corte de la gala y accedió a la ronda de traje de baño, aunque no logró ubicarse entre las 12 concursantes que siguieron en carrera por el título.

Durante esa etapa, la candidata peruana desfiló con un bikini naranja con aplicaciones brillantes y aretes circulares del mismo tono. Llevó el cabello suelto y recorrió la pasarela principal con la banda de Perú, antes de que la organización anunciara a las clasificadas a la siguiente fase.

La gala final del Miss Universo se engalanó con la participación de Luren Márquez, Miss Perú. Descubre su memorable presentación y el traje que la hizo destacar en el escenario internacional. | Telemundo

Perú no figuró entre las representantes que ingresaron al Top 12, instancia que dio paso al desfile de vestido de noche y a las posteriores selecciones de cinco finalistas y ganadora. Aun así, el recorrido de Márquez incluyó varias apariciones con referencias a su ciudad natal, Ica.

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Uno de los momentos centrales de su participación fue la presentación del traje típico “Oasis de Ica”, diseñado por Beto Pinedo. La propuesta tomó elementos de la Huacachina, las dunas y la actividad vitivinícola de la región para llevarlos al escenario internacional.

El vestuario incluyó una estructura de rayos dorados en la espalda, un tocado a juego y un corsé con forma de sol. También incorporó racimos de uvas, hojas de parra y botijas de barro, en alusión a la vendimia, el pisco y los productos de la zona iqueña.

Revive el impactante desfile en traje de baño de la semifinalista Luren Marquez de Perú en el escenario de Miss Universo. La belleza peruana cautiva a la audiencia con su presencia. | Telemundo

Una capa completó el diseño y mostró, al abrirse, una representación de la Huacachina, sus dunas y referencias a las Líneas de Nasca. En las preliminares, Márquez también lució un vestido de gala de José Zafra, inspirado en el amanecer sobre el desierto de Ica.

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La representante peruana llegó a Miss Universo con formación en conducción televisiva y oratoria. También ha señalado que toca piano y zampoña, y que practica sandboard desde los siete años, una actividad ligada a los paisajes desérticos de su región.