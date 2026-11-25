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La Policía detuvo a cuatro personas por la presunta participación en el secuestro y asesinato de Luis Alberto Pacherres Atarama en Piura. Entre los investigados figuran una sobrina de la víctima y el esposo de ella, según la información difundida desde la División de Investigación Criminal (Divincri) a Latina Noticias.

La familia denunció la desaparición de Pacherres Atarama el 19 de noviembre. Los parientes indicaron que al día siguiente recibieron mensajes en los que se exigía el pago de S/ 75 mil para liberarlo con vida. Luego, el monto habría bajado a S/ 50 mil.

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La investigación policial se apoyó en cámaras de seguridad del distrito 26 de Octubre. Con esas imágenes, los agentes reconstruyeron el recorrido de Pacherres Atarama desde su domicilio hasta el asentamiento humano Los Polvorines.

Los agentes reconstruyeron el recorrido de la víctima hasta una vivienda de Los Polvorines, donde habría ingresado durante la madrugada y de la que no volvió a salir| Foto: Difusión

Una grabación registró que la víctima descendió de un vehículo y caminó hacia una vivienda de la zona. Otra cámara mostró que ingresó al inmueble, que pertenecería a una familiar, poco después de las 00:09 horas del 19 de noviembre.

Según la hipótesis policial, Luis Alberto Pacherres Atarama no volvió a salir de esa casa. Los investigadores presumen que allí habría sido asesinado.

Familiares recibieron videos y pedidos de rescate

Días después de la desaparición, los hijos de Pacherres Atarama recibieron dos videos en sus teléfonos. En las imágenes, la víctima aparecía tendida en el suelo y con signos de violencia.

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Asesinato en Piura: la investigación apunta a familiares de Luis Alberto Pacherres | Foto: Difusión

La familia sospechó que los registros pudieron haber sido enviados cuando el hombre ya estaba muerto. Los videos fueron entregados a la Divincri, que dispuso una operación para identificar a quienes recibían el dinero solicitado como rescate.

Los agentes indicaron a los familiares que hicieran un depósito de S/ 3 mil. La transferencia permitió identificar a una persona que recibió el dinero en Chiclayo y que también sería familiar de la víctima.

La investigación permitió establecer que el teléfono de Pacherres Atarama fue trasladado hacia Chiclayo. Durante ese trayecto, los investigadores detectaron una parada que, según la principal hipótesis, habría sido utilizada para abandonar el cuerpo.

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La Policía detuvo a cuatro personas. Entre ellas están la sobrina de Pacherres Atarama y su esposo, quienes permanecen en la sede de la Divincri de Piura. Las autoridades continúan con las diligencias para determinar la participación de cada uno de los intervenidos y esclarecer el móvil del crimen, que estaría vinculado con una disputa familiar.

Canales de ayuda

Ante un secuestro, una desaparición con indicios de delito o un pedido de rescate, se recomienda comunicarse de inmediato con la Policía Nacional del Perú (PNP) y preservar los mensajes, audios, videos, números telefónicos y comprobantes de transferencias vinculados al caso.

105: central de emergencias de la Policía Nacional del Perú. Atiende reportes de delitos y situaciones de riesgo.

1818: Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior. Permite reportar irregularidades o dificultades para presentar una denuncia policial.

116: Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, para emergencias médicas, rescates, incendios o situaciones que requieran auxilio inmediato.

106: Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), para emergencias médicas que necesiten ambulancia.