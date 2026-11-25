La conductora Magaly Medina explica en su programa la resolución judicial que desestimó la demanda presentada por Said Palao tras la difusión de imágenes en un yate.

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Magaly Medina reveló que Said Palao la demandó por injuria y difamación luego del ampay que lo involucró en una salida en yate en Argentina. La conductora sostuvo que un juzgado declaró inadmisible el pedido en primera instancia y que el exchico reality presentó una apelación para que una Corte Superior evalúe el caso.

La presentadora de Magaly TV: La Firme hizo pública esta información durante la última edición de su espacio. El proceso, según contó, se originó tras los comentarios que emitió sobre las imágenes difundidas en marzo de 2026.

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En el material aparecieron Said Palao, Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Sierralta. Las escenas, grabadas durante un viaje a Argentina, provocaron repercusiones en la farándula y posteriores explicaciones de los involucrados.

Durante la emisión de su programa de televisión, Magaly Medina dio a conocer que Said Palao presentó una demanda por injuria y difamación en su contra tras la difusión de imágenes en un yate. De acuerdo con la conductora, un juzgado de primera instancia declaró inadmisible el requerimiento legal, proceso que posteriormente fue apelado ante una corte superior.

Medina afirmó que la demanda estuvo dirigida contra ella por las opiniones que expresó en televisión sobre el ampay. La conductora rechazó que sus intervenciones hubieran incluido acusaciones falsas y señaló que el contenido difundido se sustentó en lo que mostraron las imágenes.

“El descaro de presentar una demanda por injuria y difamación en mi contra, pero un juzgado de primera instancia se lo ha rechazado”, sostuvo al abordar el tema frente a cámaras.

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La periodista cuestionó que Palao alegara haber sido afectado por sus comentarios. “¿Qué vas a decir? ¿Qué injuria? ¿Qué difamación? Si el que injuriaste fuiste tú”, expresó durante su descargo.

Medina también aseguró que su programa no difundió datos que no pudiera sostener. “No hemos mentido. Acá nunca hemos dicho de él algo que no nos consta”, indicó al defender el tratamiento que le dio al caso.

Said Palao muestra incomodidad y pide silencio en nuevas imágenes del ampay durante el viaje en yate en Argentina.

Para la conductora, la aparición de Palao en el yate fue un hecho que justificó el debate público que se abrió después de la difusión del ampay. Añadió que sus afirmaciones incluyeron opiniones personales sobre la actitud de quienes fueron captados en el lugar.

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“Todo lo que hemos dicho acá es mi opinión sobre ese tipo de personas. ¿Cómo vas a demandar? Creen que la gente ya se olvidó”, manifestó. En ese momento, afirmó que la primera decisión judicial no favoreció al deportista.

La figura de televisión señaló que Said Palao apeló la resolución ante una Corte Superior. Medina usó los términos “inadmisible” e “improcedente” en distintos pasajes de su intervención para describir el resultado que, según su versión, tuvo la demanda en su etapa inicial.

Magaly Medina revela que Alejandra Baigorria también la demandó

La periodista también se refirió a las disculpas que Palao ofreció públicamente tras el escándalo del yate. Medina consideró que ese momento contrastaba con la posterior denuncia que, de acuerdo con lo que relató, presentó contra ella.

“Lloró, pidió perdón, pero igual demanda”, comentó la conductora. Para Medina, el pedido de disculpas supuso que Palao reconoció que cometió un error, por lo que cuestionó que después recurriera a una acción por injuria y difamación.

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Juerga en yate: Mario Irivarren y Said Palao en el ojo de la tormenta tras ampay. Captura: Magaly TV La Firme.

“Entonces, si lloras y pides perdón, es que estás asumiendo. ¿Entonces por qué dices injuria? ¿Dónde está?”, agregó. La presentadora insistió en que la apelación mantiene el expediente en trámite ante una instancia judicial superior.

Durante el mismo programa, Magaly Medina sorprendió al afirmar que Alejandra Baigorria también inició una demanda en su contra. Según explicó, se enteró de ese proceso tras una comunicación con sus abogados.

“No solo es Said el que me ha demandado, sino también Alejandra Baigorria”, señaló. La conductora afirmó que sus representantes legales le informaron que el pedido atribuido a la empresaria tampoco prosperó.

“Me enteré por mis abogados, que dicen que también a ella le han declarado improcedente su demanda”, sostuvo. Luego ironizó sobre la relación que mantiene con Baigorria y dijo que la empresaria la considera una adversaria.

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“Para ella yo soy la ogra, entonces hay que demandarla”, comentó Medina. La periodista no precisó cuándo se presentó la acción legal atribuida a Baigorria ni cuáles fueron los argumentos expuestos en ese expediente.