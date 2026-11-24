En los últimos años, la costa peruana ha registrado oleajes anómalos debido a sismos intensos originados a grandes distancias. (Andina)

Guardar

La Marina de Guerra del Perú (MGP) extendió hasta el domingo 29 de noviembre el aviso especial por oleajes anómalos en todo el litoral, desde Tumbes hasta Tacna. La advertencia alcanza las faenas portuarias y pesqueras, además de actividades deportivas y recreativas cerca del mar.

La institución indicó que el escenario afectará sobre todo a las playas abiertas y semiabiertas orientadas al suroeste. 96 puertos permanecen cerrados, una restricción que condiciona el tránsito marítimo y obliga a seguir las disposiciones de las Capitanías de Puerto y de las autoridades locales.

PUBLICIDAD

Litoral centro y sur concentrará las olas de mayor intensidad

En el norte, entre Tumbes y Salaverry, persistirá un oleaje ligero procedente del suroeste. La previsión de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) señala un aumento a moderado desde la madrugada del jueves 26, antes de una reducción durante la noche. Las zonas costeras deben revisar las condiciones antes de iniciar faenas o ingresar al agua.

El tramo central tendrá comportamientos distintos. Desde el sur de Salaverry hasta Chancay, el mar pasará de ligero a moderado durante la madrugada del sábado 28 y volverá a bajar esa noche. Entre Chancay y San Juan de Marcona, donde se incluye Lima, el oleaje moderado crecerá a fuerte desde la tarde del viernes 27, bajará el sábado y quedará ligero el domingo.

PUBLICIDAD

Para el sur, desde San Juan de Marcona hasta Tacna, la DHN prevé oleaje moderado que alcanzará intensidad fuerte desde la tarde del viernes. El descenso comenzará en la mañana del sábado, cuando volverá al nivel moderado, y continuará hasta el domingo. El organismo pidió mantener medidas de prevención ante la variación del mar.

Oleaje anómalo provoca la muerte de un miembro de la Marina de Guerra en la costa peruana

Barranco y Miraflores restringieron accesos en la Costa Verde

Las restricciones ya se trasladaron a la Costa Verde. La Municipalidad de Barranco mantiene cerradas sus seis playas, entre ellas Yuyos y Sombrillas, mientras evalúa el oleaje, las corrientes y el borde costero. Serenazgo, Fiscalización, Gestión del Riesgo de Desastres y salvataje permanecen en la zona para impedir el ingreso de bañistas y visitantes.

PUBLICIDAD

En Miraflores, el municipio cerró un carril de la vía en sentido norte-sur a la altura de la playa Waikiki. La evaluación preliminar detectó un muro de contención comprometido en un tramo superior a 50 metros. La restricción busca evitar que el paso de vehículos aumente la erosión debajo de la calzada, donde también cayeron postes.

El director de la DHN, contralmirante Jorge Vizcarra, explicó que el oleaje que apareció el sábado llegó inicialmente desde el norte, pero desde el domingo cambió hacia el oeste y el sur. Según indicó, las olas pasaron de ligeras a moderadas y pueden duplicar su altura habitual en determinados puntos del litoral.

PUBLICIDAD

Vizcarra relacionó el impacto con el incremento del nivel medio del mar durante el fenómeno El Niño. Señaló que el norte registra una elevación de 70 centímetros y el centro, de 50 centímetros. Frente al Callao, afirmó, la temperatura superficial llegó a entre 25 y 26 ℃, frente a valores habituales cercanos a 16 ℃.

La Marina recomendó no acercarse a muelles, rompientes ni estructuras ubicadas junto al agua y atender las indicaciones oficiales. Las Capitanías de Puerto y los municipios mantendrán la vigilancia mientras continúe el aviso de la Dirección de Hidrografía y Navegación, previsto hasta la mañana del domingo 29 de noviembre.

PUBLICIDAD