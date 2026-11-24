Cuatro actrices de la película peruana Ellas posan frente a un fondo de vegetación durante la etapa de estreno del largometraje en Perú.

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Séptimo Sello Producciones denunció las condiciones de exhibición que enfrentó Ellas en su estreno peruano: la película llegó a menos de 20 salas en todo el país, con horarios que limitaron su convocatoria y sin información suficiente para organizar una campaña de difusión.

La productora responsable del largometraje difundió un pronunciamiento en redes sociales donde detalló los obstáculos que enfrentaron antes y durante el lanzamiento comercial. La presencia de la película en cartelera fue de menos de 20 salas a nivel nacional, una cifra que, según el equipo creativo, reduce drásticamente las posibilidades de que el público pueda elegirla como opción de entretenimiento.

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A esa distribución acotada se sumaron franjas horarias que, de acuerdo con el comunicado, no favorecen la asistencia masiva. Las funciones alternaron entre horarios de siesta —2.40 p. m. y 4.30 p. m.— y funciones de medianoche —10.20 p. m. y 11.00 p. m.—, dejando escaso margen para los segmentos de público más amplios. “No queremos privilegios. Queremos reglas claras”, expresó el director ante lo que describió como condiciones sistemáticamente desfavorables para el cine nacional.

Una cuidadora alimenta a una anciana en una escena de la película peruana Ellas, producción que llegó a las salas de cine de Perú con restricciones de exhibición.

La crítica de la producción trasciende su caso particular: apunta a un problema estructural en el modo en que las películas peruanas acceden a la cartelera comercial y compiten por la atención del público frente a los grandes estrenos internacionales.

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La información del estreno llegó con menos de 24 horas de anticipación

Uno de los reclamos más concretos del comunicado tiene que ver con los tiempos de comunicación. Según explicó Séptimo Sello Producciones, los realizadores pueden conocer las ciudades, salas y horarios asignados cuando falta menos de un día para el inicio de las funciones comerciales. Esta falta de anticipación convierte la planificación de la difusión en un ejercicio casi imposible.

El impacto directo recae sobre la promoción. Sin información oportuna, el equipo no puede informar al público con tiempo suficiente dónde se proyectará la película ni cómo adquirir las entradas. La ventana para movilizar a potenciales espectadores se cierra antes de abrirse del todo.

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Varios espectadores permanecen reclinados en sus butacas frente a la pantalla iluminada durante una sesión de hipnosis previa a la función en un cine de la cadena Pathé. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preventa, bloqueada por la publicación tardía de entradas

La producción de Ellas señaló que, en varios casos, las entradas recién quedaron disponibles la noche anterior al inicio de las funciones. Esta práctica elimina la posibilidad de organizar una preventa con una o dos semanas de anticipación, una herramienta habitual en la industria para generar expectativa y garantizar espectadores antes del estreno.

La preventa cumple una función estratégica que va más allá de la logística: permite medir el interés del público, construir comunidad alrededor del proyecto y retroalimentar la campaña de comunicación en tiempo real. Sin ese margen, el equipo de Ellas tuvo que absorber el lanzamiento sin red.

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Los materiales publicitarios enviados semanas antes no llegaron a las salas

El pronunciamiento también apuntó a las principales cadenas del país: Cineplanet, Cinépolis y Cinemark. Respecto a Cinépolis, Séptimo Sello Producciones denunció que envió afiches, banners y otros materiales promocionales semanas antes del estreno para que fueran exhibidos en sus instalaciones. Sin embargo, según el comunicado, esos recursos pudieron no ser recibidos, permanecer almacenados sin colocarse o directamente no llegar a instalarse.

La situación refleja una brecha entre los acuerdos comerciales pactados y su ejecución concreta. Para una producción independiente, donde cada punto de contacto con el público tiene un valor significativo, la ausencia de material en sala equivale a una campaña incompleta desde el primer día.

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Una pareja camina con palomitas y bebidas por el pasillo de un cine mientras observa los carteles de películas en la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La película ya estaba en cartelera, pero sus horarios no aparecían en la web

Otro caso documentado en el comunicado involucra la visibilidad digital de las funciones. Según Séptimo Sello Producciones, hubo momentos en que Ellas ya estaba programada en cartelera, pero sus horarios no aparecían publicados en la página web de la cadena correspondiente. Un espectador que buscara la película online no encontraba ninguna función disponible, aunque la película ya se proyectaba.

Esta inconsistencia entre la programación real y la información publicada en los canales digitales reduce la capacidad del público de planificar su asistencia. En un contexto donde la mayoría de los espectadores compra entradas por internet antes de ir al cine, la ausencia en los buscadores digitales equivale, en la práctica, a no estar en cartelera.

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Dónde ver Ellas esta semana en Lima

Para los lunes 23, martes 24 y miércoles 25, la producción recomienda revisar las actualizaciones constantes en la cuenta de Instagram @ellas.pelicula, dado que los horarios pueden variar. Las funciones confirmadas hasta el momento son las siguientes:

Cineplanet

Alcázar: 8:10 p. m. / 10:30 p. m.

San Miguel: 7:40 p. m.

Norte: 7:20 p. m.

San Borja: 7:30 p. m.

El Polo: 7:10 p. m.

Cinépolis

Larcomar: 7:45 p. m.

Plaza Norte: 4:20 p. m.

Santa Anita: 2:10 p. m. / 4:50 p. m.

Cinemark

Jockey Plaza: 8:30 p. m.

Mallplaza Angamos: 10:50 p. m.

Movietime

Basadre: 5:00 p. m.

UVK

Panorama: 4:30 p. m.

San Martín: 9:35 p. m.

Cinerama El Pacífico: 5:30 p. m.