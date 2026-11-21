Horacio Melgarejo llegó a Lima para afrontar su último partido como entrenador de Cienciano tras confirmar su salida del Cusco. El DT tuvo una sorpresiva reacción cuando se enteró que se le había reducido la sanción a Franco Navarro luego del incidente en el encuentro contra Alianza Lima en Matute.
El argentino fue irónico al asegurar que hará todo lo posible para que también se le disminuya el castigo que recibió por 14 fechas sin poder dirigir.
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“No sabía (que le bajaron la suspensión a Franco Navarro), está bien, perfecto. Iré al TAS otra vez, todavía tengo dinero para ir”, apuntó el estratega en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.
“Mi paso ha sido espectacular”
Horacio Melgarejo y Cienciano buscarán los tres puntos en el Estadio Alberto Gallardo, en el que será el último partido del equipo durante la temporada.
“Es el último partido que juega el equipo de Cienciano, vamos a hacer todo lo posible y después Dios dirá”, afirmó el técnico argentino.
El entrenador calificó su etapa en el cuadro cusqueño. Destacó la campaña que realizaron sus jugadores tanto en la Copa Sudamericana como en la Liga 1.
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“Mi paso ha sido espectacular. Lo que hicieron los chicos este año tanto en Sudamericana como Liga 1 ha sido impresionante”, sostuvo Melgarejo.
El técnico también agradeció al club, a los directivos y a los hinchas de el Papá. “Me voy con el cariño de la gente”, expresó al valorar el respaldo que recibió durante su permanencia.
¿Cuál es la sanción de Horacio Melgarejo tras incidente en Matute?
Horacio Melgarejo recibió 14 fechas de suspensión y una multa de 10 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por los incidentes que protagonizó en el partido entre Cienciano y Alianza Lima, disputado en el estadio Alejandro Villanueva.
La Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana emitió la resolución el martes 10 de noviembre, tras evaluar los hechos registrados en Matute. El castigo contempla dos infracciones al Reglamento Único Disciplinario de la Federación Peruana de Fútbol.
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La primera sanción corresponde al artículo 19.1: diez jornadas de suspensión y una multa de cuatro UIT. La segunda, vinculada con el artículo 17.1.b.viii, añade cuatro fechas y seis UIT.
El técnico argentino no podrá participar en competiciones organizadas por la Liga de Fútbol Profesional Peruana durante ese periodo. Además, deberá pagar el monto total establecido en la resolución.
La Comisión Disciplinaria también advirtió a Melgarejo que una nueva falta de igual o similar naturaleza podría derivar en una sanción más grave por reincidencia.
Canal TV para ver Sporting Cristal vs Cienciano por el Torneo Clausura 2026
El partido entre Sporting Cristal y Cienciano se transmitirá en exclusiva por L1MAX, señal que posee los derechos televisivos de la Liga 1 tras el acuerdo entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).
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El encuentro también podrá seguirse mediante la plataforma Liga 1 Play, disponible para dispositivos móviles y otros equipos compatibles.
Infobae Perú acompañará la jornada con la cobertura de las principales incidencias y el relato minuto a minuto.
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