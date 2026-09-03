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Víctor Rivera, nuevo entrenador de ADT, se ilusiona con salvar el descenso en Liga 1: “Lo primero es poner los pies sobre la tierra”

El ‘Chino’ ha asumido las riendas del conjunto tarmeño con el firme objetivo de que la escuadra ‘celeste’ salga de la zona roja

Víctor Rivera asume en ADT con el la clara consigna de salvar a los tarmeños de la baja.
Víctor Rivera asume en ADT con la clara consigna de salvar a los tarmeños de la baja. Crédito: USI.
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Víctor Rivera asumió como nuevo entrenador de ADT con la misión de mantener al club en la Liga 1. El conjunto de Tarma ocupa el penúltimo lugar de la tabla y tiene 10 partidos por disputar, un tramo que el técnico nacional considera suficiente para revertir una campaña que dejó al equipo en zona de descenso.

ADT suma 22 puntos y está a solo dos unidades de FC Cajamarca, que por ahora marca el límite de la permanencia con 24. La diferencia es corta, aunque la urgencia aumenta por la cantidad de equipos involucrados en la pelea de la parte baja del campeonato.

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Rivera, bicampeón nacional con la Universidad San Martín, vuelve a dirigir en la máxima categoría luego de cuatro temporadas. Su llegada busca cambiar la dinámica de un plantel que no consigue una victoria por Liga 1 desde el 17 de mayo, cuando superó 2-0 a Comerciantes Unidos en Tarma.

El nuevo técnico habló sobre el escenario que encontrará en el club y evitó plantear objetivos que vayan más allá de la lucha inmediata por sostener la categoría. “Estamos en una situación complicada viendo la tabla, el club está en zona de descenso. Quedan 10 partidos, 30 puntos en juego y lo primero es poner los pies sobre la tierra”, afirmó en diálogo con ‘La Hora de Lalo’.

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Víctor Rivera fue anunciado como nuevo director técnico de ADT.
Víctor Rivera fue anunciado como nuevo director técnico de ADT. Crédito: Instagram ADT.

Para Rivera, la prioridad pasa por transmitirle al plantel la necesidad de enfrentar cada fecha como una instancia decisiva. “El grupo ha entendido muy bien el mensaje y hay que ir partido a partido para que ADT mantenga el lugar que tiene en el fútbol profesional. Hemos asumido este reto y estamos preparados para afrontar lo que nos toca”, añadió.

El entrenador inició los trabajos con el plantel y explicó que el primer contacto estuvo centrado en la responsabilidad de los jugadores ante la situación deportiva. “Ayer empezamos el trabajo con un mensaje muy directo. Tenemos que hacer las cosas bien partido a partido, con mucha responsabilidad, profesionalismo y disciplina”, sostuvo.

Rivera tendrá la tarea de recuperar resultados en un equipo que atraviesa una racha negativa en el torneo local. La última victoria ante Comerciantes Unidos quedó lejos en el calendario y, desde entonces, ADT no logró sumar de a tres en una competencia que tiene a varios clubes separados por pocos puntos.

Estoy con toda la ilusión de poder aportar y dar un buen resultado en el club. Este es un trabajo mancomunado de todos los que estamos acá: cuerpo técnico, jugadores y directivos”, expresó el técnico, quien deberá preparar al equipo para dos frentes en la parte final de la temporada.

Alex Valera y Lisandro Alzugaray le dieron la victoria a los 'cremas' en Tarma. Créditos: L1 Max / Instagram.

ADT buscará sostener la categoría y avanzar en la Copa de la Liga

La realidad de ADT presenta un contraste. Mientras pelea por salir de los últimos puestos de la Liga 1, el club alcanzó las semifinales de la Copa de la Liga, instancia en la que enfrentará a Sporting Cristal en una serie de ida y vuelta.

Rivera consideró que ambos torneos requieren atención, aunque dejó claro cuál es el desafío central de su ciclo. “Son dos situaciones relevantes porque una puede permitirle al club trascender si gana la Copa Caliente. Cada logro es importante y el reto más clave en este momento es el poder trepar posiciones”, señaló.

El entrenador remarcó que no habrá margen para elegir compromisos. “Hay que darle seriedad a los dos torneos, cada partido para nosotros será una final”, afirmó. La definición copera aparece como una oportunidad deportiva para ADT, pero la permanencia será la principal exigencia de las próximas semanas.

Cruces de semifinales de la Copa de la Liga 2026.
Cruces de semifinales de la Copa de la Liga 2026. Crédito: X Copa Caliente.

Cinco equipos están separados por cinco puntos en la zona baja

La lucha por evitar el descenso se mantiene abierta. UTC es último con 15 puntos y aparece comprometido en la tabla. Por encima se ubica ADT, con 22 unidades, seguido por FC Cajamarca, que suma 24.

CD Moquegua tiene 25 puntos, Sport Huancayo cuenta con 26 y Juan Pablo II registra 27. Entre ADT y Juan Pablo II hay apenas cinco puntos de diferencia, una distancia que mantiene involucrados a varios equipos en la pelea.

Liga 1.
Tabla Acumulada de Liga 1 2026 - Crédito: Captura.

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