Se reveló el primer fichaje de Sporting Cristal para el 2027 tras quedar fuera de la lucha de la Liga 1. - créditos: Sporting Cristal

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Sporting Cristal activó su planificación para el 2027 luego de que el domingo 22 de noviembre terminara su participación en la Liga 1 2026. El triunfo como local ante Cienciano no alcanzó, ya que Sport Huancayo se quedó con el Torneo Clausura tras golear a Universitario de Deportes y la dirigencia ‘rimense’ empezó a trabajar en la conformación del nuevo plantel.

El primer movimiento apunta al mediocampo. De hecho, el periodista Denilson Barrenechea informó que Santiago Arias llegará a tienda ‘celeste’ después de finalizar su vínculo con el ‘papá’, con el que no renovó contrato. “Santiago Arias será nuevo jugador de Sporting Cristal. Llega en calidad de libre, ya que terminó su vínculo contractual con Cienciano”, afirmó en su cuenta de Twitter.

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El mediocampista uruguayo llegará como agente libre y ocupará plaza de peruano porque ya cuenta con DNI peruano. La incorporación convertiría al futbolista de 31 años en el primer fichaje cerrado por la institución del Rímac para la próxima temporada, aunque falta el anuncio oficial. Su llegada también se produce en un escenario de cambios, luego de la despedida de Martín Távara.

Santiago Arias se convertirá en nuevo refuerzo de Sporting Cristal para el 2027, según el periodista Denilson Barrenechea.

El ‘Leñador’ aparece como una alternativa para suplir esa baja en la zona central. Y es que se trata de un volante con perfil de recuperación, una característica que Sporting Cristal no había logrado cubrir de manera sostenida desde la salida de Jesús Pretell.

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Agustín Álvarez Wallace actuó como una de las opciones en ese sector desde la segunda mitad del año, aunque sus condiciones están más asociadas a la distribución del juego y al orden con la pelota que a una función exclusiva de marca.

La experiencia de Arias en distintas plazas de la Liga 1 también habría formado parte de la evaluación ‘celeste’. El volante conoce los partidos en altura, los encuentros en la costa norte y la exigencia de competir en Cusco, donde jugó sus dos últimas temporadas con Cienciano.

El periodista deportivo consideró que el volante uruguayo/peruano de Cienciano era clave para los 'celestes'. (Video: Radio Nacional)

¿Agustín Álvarez Wallace seguirá en Sporting Cristal el 2027?

La llegada de Santiago Arias abre interrogantes sobre el futuro de Agustín Álvarez Wallace, quien arribó a Sporting Cristal a préstamo desde Montevideo City Torque. “Van a ver el tema del préstamo de Álvarez Wallace. Yo tengo entendido que no sigue”, señaló el periodista Julio Peña en el programa Fútbol Satélite.

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Julián Fernández compartió la misma información en el espacio digital “Me han dicho que Álvarez Wallace no sigue en Sporting Cristal”, sostuvo.

Agustín Álvarez Wallace se adueñó de un puesto en la volante de Sporting Cristal, donde disputó 13 partidos entre el Torneo Clausura y la Copa de la Liga. - créditos: Sporting Cristal

El rendimiento de Santiago Arias en la Liga 1

La trayectoria de Santiago Arias en Perú comenzó en Alianza Atlético, donde se convirtió en un habitual titular. Entre las campañas 2022, 2023 y 2024, acumuló 94 partidos de Liga 1 con el cuadro de Sullana.

Su temporada de mayor continuidad en el club ‘churre’ fue la de 2023, donde disputó 32 encuentros, todos como titular, anotó dos goles y dio dos asistencias. Ese recorrido lo consolidó como una pieza recurrente en el mediocampo del equipo.

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La regularidad en Sullana le permitió ganar conocimiento de los distintos escenarios del campeonato peruano antes de dar el salto a Cienciano a inicios de 2025. En su primer año, jugó 26 partidos de Liga 1, marcó un gol y se consolidó dentro de una plantilla que también afrontó competencia internacional. Durante el 2026 participó en 21 partidos ligueros con el elenco cusqueño, con 19 titularidades, dos asistencias y nueve tarjetas amarillas. En todas las competiciones, registró 27 apariciones y 1,749 minutos.

Santiago Arias jugó con Cienciano la Copa Sudamericana 2026, alcanzando los cuartos de final. - créditos: REUTERS/Ricardo Moraes

Arias también atravesó una lesión durante el primer tramo de 2026, que lo dejó fuera de una convocatoria para un partido de Copa Sudamericana ante Academia Puerto Cabello. Luego volvió a ser considerado en Cienciano y recuperó participación en la competencia local.

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El inminente fichaje de Sporting Cristal se sostiene, así, en la continuidad que el volante logró en Perú y en un perfil que encaja con una necesidad identificada en La Florida.